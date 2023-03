All the 2022/23 Women's Champions League fixtures and results

The 2022/23 UEFA Women's Champions League knockout stage is now under way, with the contenders all hoping to lift the trophy in Eindhoven on 3 June.

Bracket Predictor: Plot the road to the final

Wednesday 29 March:

Barcelona 5-1 Roma (agg: 6-1)

Arsenal 2-0 Bayern München (agg: 2-1)

Thursday 30 March:

Wolfsburg vs Paris Saint-Germain (18:45)

Chelsea vs Lyon (21:00)

All times CET

Highlights: Lyon 0-1 Chelsea

Tuesday 21 March:

Bayern München 1-0 Arsenal

Roma 0-1 Barcelona

Wednesday 22 March:

Lyon 0-1 Chelsea

Paris Saint-Germain 0-1 Wolfsburg

DAZN/YouTube: watch all the games

Knockout bracket Semi-finals (22/23 & 29/30 April)

1: Paris / Wolfsburg vs Arsenal

2: Lyon / Chelsea vs Barcelona Final (3 June, Eindhoven) Winner semi-final 2 vs Winner semi-final 1 (16:00)

Eindhoven final: Ticket sales

Thursday 22 December:

Group A

Real Madrid 5-1 Vllaznia, Chelsea 3-0 Paris

Group B

St. Pölten 2-8 Wolfsburg, Slavia Praha 0-3 Roma

Highlights: Chelsea 3-0 Paris

Wednesday 21 December:

Group C

Zürich 1-9 Arsenal, Lyon 0-0 Juventus

Group D

Barcelona 6-0 Rosengård, Bayern 2-0 Benfica

Highlights: Lyon 0-0 Juventus

Friday 16 December:

Group A

Vllaznia 0-4 Chelsea, Paris 2-1 Real Madrid

Group B

Roma 5-0 St. Pölten, Wolfsburg 0-0 Slavia Praha

Highlights: Vllaznia 0-4 Chelsea

Thursday 15 December:

Group C

Juventus 5-0 Zürich, Arsenal 0-1 Lyon

Group D

Rosengård 0-4 Bayern, Benfica 2-6 Barcelona

Highlights: Benfica 2-6 Barcelona

Thursday 8 December:

Group A

Vllaznia 0-4 Paris, Real Madrid 1-1 Chelsea

Group B

Wolfsburg 4-2 Roma, St. Pölten 1-1 Slavia Praha

Highlights: Wolfsburg 4-2 Roma

Wednesday 7 December:



Group C

Lyon 4-0 Zürich, Arsenal 1-0 Juventus

Group D

Rosengård 1-3 Benfica, Bayern 3-1 Barcelona

Highlights: Bayern 3-1 Barcelona

Thursday 24 November:

Group C

Zürich 0-3 Lyon, Juventus 1-1 Arsenal

Group D

Barcelona 3-0 Bayern, Benfica 1-0 Rosengård

Highlights: Zürich 0-3 Lyon

Wednesday 23 November:

Group A

Paris 5-0 Vllaznia, Chelsea 2-0 Real Madrid

Group B

Slavia Praha 0-1 St. Pölten, Roma 1-1 Wolfsburg

Highlights: Slavia Praha 0-1 St. Pölten

Thursday 27 October:

Group C

Juventus 1-1 Lyon, Arsenal 3-1 Zürich

Group D

Rosengård 1-4 Barcelona, Benfica 2-3 Bayern

Highlights: Benfica 2-3 Bayern

Wednesday 26 October:

Group A

Real Madrid 0-0 Paris, Chelsea 8-0 Vllaznia

Group B

St. Pölten 3-4 Roma, Slavia Praha 0-2 Wolfsburg

Highlights: St. Pölten 3-4 Roma

Thursday 20 October:

Group A

Vllaznia 0-2 Real Madrid, Paris 0-1 Chelsea

Group B

Wolfsburg 4-0 St. Pölten, Roma 1-0 Slavia Praha

Highlights: Paris 0-1 Chelsea

Wednesday 19 October:



Group C

Zürich 0-2 Juventus, Lyon 1-5 Arsenal

Group D

Bayern 2-1 Rosengård, Barcelona 9-0 Benfica