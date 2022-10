Every UEFA Women's Champions League Player of the Match

UEFA named a Player of the Match after every 2021/22 UEFA Women's Champions League game to recognise the key performers in Europe's top female club competition.

See each winner this term; their club is in bold.

Matchday 1

Wednesday 19 October

Matchday 1: Wednesday's Player of the Match highlights

Zürich 0-2 Juventus – Valentina Cernoia

Lyon 1-5 Arsenal – Beth Mead

Bayern 2-1 Rosengård – Julia Grosso

Barcelona 9-0 Benfica – Asisat Oshoala

Thursday 20 October

Vllaznia vs Real Madrid –

Paris vs Chelsea –

Wolfsburg vs St. Pölten –

Roma vs Slavia Praha –

Matchday 2

Wednesday 26 October

Real Madrid vs Paris –

Chelsea vs Vllaznia –

St. Pölten vs Roma –

Slavia Praha vs Wolfsburg –

Thursday 27 October

Juventus vs Lyon –

Arsenal vs Zürich –

Rosengård vs Barcelona –

Benfica vs Bayern –

Matchday 3

Paris vs Vllaznia –

Chelsea vs Real Madrid –

Slavia Praha vs St. Pölten –

Roma vs Wolfsburg –

Thursday 24 November

Zürich vs Lyon –

Juventus vs Arsenal –

Barcelona vs Bayern –

Benfica vs Rosengård –

Matchday 4

Wednesday 7 December

Lyon vs Zürich –

Arsenal vs Juventus –

Rosengård vs Benfica –

Bayern vs Barcelona –

Thursday 8 December

Vllaznia vs Paris –

Real Madrid vs Chelsea –

Wolfsburg vs Roma –

St. Pölten vs Slavia Praha –

Matchday 5

Thursday 15 December

Juventus vs Zürich –

Arsenal vs Lyon –

Rosengård vs Bayern –

Benfica vs Barcelona –

Friday 16 December

Vllaznia vs Chelsea –

Paris vs Real Madrid –

Roma vs St. Pölten –

Wolfsburg vs Slavia Praha –

Matchday 6

Wednesday 21 December

Zürich vs Arsenal –

Lyon vs Juventus –

Barcelona vs Rosengård –

Bayern vs Benfica –

Thursday 22 December

Real Madrid vs Vllaznia –

Chelsea vs Paris –

St. Pölten vs Wolfsburg –

Slavia Praha vs Roma –