Women's Champions League top scorers: Pajor seals first place

Wolfsburg forward Ewa Pajor finished as the UEFA Women's Champions League top scorer with nine goals, capping her haul with the opener in her team's 3-2 final loss to Barcelona.

Pajor finished four clear of her closest rivals: Barça duo Asisat Oshoala and Aitana Bonmatí, Arsenal pair Stina Blackstenius and Frida Maanum, Cloé Lacasse of Benfica and Chelsea's Sam Kerr. Of that group, Blackstenius, Maanum, Lacasse and Kerr were not involved in the final.

Bonmatí reached eight assists when she set up Patri Guijarro for Barcelona's equaliser in the showpiece, putting her three ahead of team-mates Geyse and Mariona Caldentey, plus Chelsea's Guro Reiten. Bonmatí's total of 13 goal contributions (goals and assists combined) was also the competition's leading tally.

Top Scorer standings

Last updated: 3 May

2022/23 UEFA Women's Champions League top scorers (group stage onwards)

9 Ewa Pajor (Wolfsburg)

5 Aitana Bonmatí (Barcelona)

5 Stina Blackstenius (Arsenal)

5 Asisat Oshoala (Barcelona)

5 Frida Maanum (Arsenal)

5 Cloé Lacasse (Benfica)

5 Sam Kerr (Chelsea)

4 Geyse (Barcelona)

4 Fridolina Rolfö (Barcelona)

4 Patri Guijarro (Barcelona)

4 Melvine Malard (Lyon)

4 Cristiana Girelli (Juventus)

4 Caitlin Foord (Arsenal)

4 Valentina Giacinti (Roma)

4 Kadidiatou Diani (Paris)

4 Mariona Caldentey (Barcelona)

Most assists in the 2022/23 UEFA Women's Champions League (group stage onwards)

8 Aitana Bonmatí (Barcelona)

5 Geyse (Barcelona)

5 Guro Reiten (Chelsea)

5 Mariona Caldentey (Barcelona)

4 Stina Blackstenius (Arsenal)

4 Manuela Giugliano (Roma)

4 Svenja Huth (Wolfsburg)

4 Melvine Malard (Lyon)

3 Kathrin Hendrich (Wolfsburg)

3 Sveindís Jónsdóttir (Wolfsburg)

3 Frida Maanum (Arsenal)

3 Caroline Graham Hansen (Barcelona)

3 Georgia Stanway (Bayern)

3 Asisat Oshoala (Barcelona)

3 Ewa Pajor (Wolfsburg)

2022/23 Women's Champions League stats

Most goals and assists combined in the 2022/23 UEFA Women's Champions League (group stage onwards)

13 Aitana Bonmatí (Barcelona)

12 Ewa Pajor (Wolfsburg)

9 Stina Blackstenius (Arsenal)

9 Geyse (Barcelona)

9 Mariona Caldentey (Barcelona)

8 Melvine Malard (Lyon)

8 Frida Maanum (Arsenal)

8 Asisat Oshoala (Barcelona)

7 Manuela Giugliano (Roma)

7 Guro Reiten (Chelsea)

7 Sam Kerr (Chelsea)

6 Fridolina Rolfö (Barcelona)

6 Caitlin Foord (Arsenal)

6 Valentina Giacinti (Roma)

6 Cristiana Girelli (Juventus)

6 Cloé Lacasse (Benfica)

6 Georgia Stanway (Bayern)

6 Patri Guijarro (Barcelona)

2022/23 UEFA Women's Champions League top scorers including qualifying

9 Ewa Pajor (Wolfsburg)

7 Cloé Lacasse (Benfica)

6 Kadidiatou Diani (Paris)

6 Fenna Kalma (Twente)

6 Caroline Weir (Real Madrid)

6 Mateja Zver (St. Pölten)

5 Stina Blackstenius (Arsenal)

5 Aitana Bonmatí (Barcelona)

5 Esther González (Real Madrid)

5 Cristiane Girelli (Juventus)

5 Fabienne Humm (Zürich)

5 Sam Kerr (Chelsea)

5 Frida Maanum (Arsenal)

5 Asisat Oshoala (Barcelona)

UEFA Women's Champions League/UEFA Women's Cup top scorers by season (including qualifying)

2022/23: Ewa Pajor (Wolfsburg) 9

2021/22: Alexia Putellas (Barcelona) 11

2020/21: Jenni Hermoso (Barcelona), Fran Kirby (Chelsea) 6

2019/20: Vivianne Miedema (Arsenal), Emueje Ogbiagbevha (Minsk), Berglind Thorvaldsdóttir (Breidablik) 10

2018/19: Pernille Harder (Wolfsburg) 8

2017/18: Ada Hegerberg (Lyon) 15

2016/17: Zsanett Jakabfi (Wolfsburg), Vivianne Miedema (Bayern) 8

2015/16: Ada Hegerberg (Lyon) 13

2014/15: Célia Šašić (Frankfurt) 14

2013/14: Milena Nikolić (ŽFK Spartak) 11

2012/13: Laura Rus (Apollon Limassol) 11

2011/12: Camille Abily, Eugénie Le Sommer (both Lyon) 9

2010/11: Inka Grings (Duisburg) 13

2009/10: Vanessa Bürki (Bayern) 11

2008/09: Margrét Lára Vidarsdóttir (Valur Reykjavík) 14

2007/08: Vira Dyatel (Kharkiv), Patrizia Panico (Bardolino Verona), Margrét Lára Vidarsdóttir (Valur Reykjavík) 9

2006/07: Julie Fleeting (Arsenal) 9

2005/06: Margrét Lára Vidarsdóttir (Valur Reykjavík) 11

2004/05: Conny Pohlers (Turbine Potsdam) 14

2003/04: Maria Gstöttner (Neulengbach) 11

2002/03: Hanna Ljungberg (Umeå) 10

2001/02: Gabriela Enache (Codru Anenii Noi) 12