Women's Champions League group stage fixtures and results

The 2023/24 UEFA Women's Champions League group stage runs until 31 January.

The quarter-finals are in March and the semis in April before the season concludes at San Mamés Stadium, Bilbao on Saturday 25 May.

All times CET

Women's Champions League group stage matches

Tuesday 14 November:

Group A

Rosengård 1-2 Frankfurt, Barcelona 5-0 Benfica

Group B

St. Pölten 1-2 Brann, Slavia Praha 0-9 Lyon

Wednesday 15 November:

Group C

Bayern vs Roma (18:45), Ajax vs Paris Saint-Germain (21:00)

Group D

Paris FC vs Häcken (18:45), Real Madrid vs Chelsea (21:00)

Wednesday 22 November:

Group A

Frankfurt vs Barcelona (21:00), Benfica vs Rosengård (21:00)

Group B

Brann vs Slavia Praha (18:45), Lyon vs St. Pölten (18:45)

Thursday 23 November:

Group C

Paris Saint-Germain vs Bayern (18:45), Roma vs Ajax (21:00)

Group D

Häcken vs Real Madrid (18:45), Chelsea vs Paris FC (21:00)

Wednesday 13 December:

Group A

Rosengård vs Barcelona (18:45), Benfica vs Frankfurt (21:00)

Group B

St. Pölten vs Slavia Praha (18:45), Lyon vs Brann (21:00)

Thursday 14 December:

Group C

Bayern vs Ajax (18:45), Paris Saint-Germain vs Roma (21:00)

Group D

Paris FC vs Real Madrid (18:45), Chelsea vs Häcken (21:00)

Wednesday 20 December:

Group C

Roma vs Paris Saint-Germain (18:45), Ajax vs Bayern (18:45)

Group D

Real Madrid vs Paris FC (21:00), Häcken vs Chelsea (21:00)

Thursday 21 December:

Group A

Frankfurt vs Benfica (18:45), Barcelona vs Rosengård (21:00)

Group B

Brann vs Lyon (18:45), Slavia Praha vs St. Pölten (21:00)

Wednesday 24 January:

Group C

Roma vs Bayern (18:45), Paris Saint-Germain vs Ajax (21:00)

Group D

Häcken vs Paris FC (18:45), Chelsea vs Real Madrid (21:00)

Thursday 25 January:

Group A

Rosengård vs Benfica (18:45), Barcelona vs Frankfurt (21:00)

Group B

Slavia Praha vs Brann (18:45), St. Pölten vs Lyon (21:00)

Tuesday 30 January:

Group C

Bayern vs Paris Saint-Germain (21:00), Ajax vs Roma (21:00)

Group D

Real Madrid vs Häcken (18:45), Paris FC vs Chelsea (18:45)

Wednesday 31 January:

Group A

Benfica vs Barcelona (21:00), Frankfurt vs Rosengård (21:00)

Group B

Lyon vs Slavia Praha (18:45), Brann vs St. Pölten (18:45)

Knockout calendar: Road to Bilbao

Quarter-final & semi-final draw

6 February, Nyon

Quarter-finals

First leg: 19/20 March

Second leg: 27/28 March

Semi-finals

First leg: 20/21 April

Second leg: 27/28 April

Final (San Mamés Stadium, Bilbao)

25 May