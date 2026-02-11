Where to watch the Women's Champions League: TV broadcast partners, live streams
Wednesday, February 11, 2026
Article summary
Find out where to watch the 2025/26 UEFA Women's Champions League wherever you are.
Article top media content
Article body
The 2025/26 UEFA Women's Champions League is being broadcast the world over.
Fans can follow the competition with their local Women's Champions League broadcast partner(s) below.
Where to watch: broadcast partners
Europe
Åland Islands: Disney+, ESPN UK
Albania: Disney+, ESPN UK
Andorra: Disney+, ESPN UK
Armenia: Disney+, Eurovision Sport, ESPN UK
Austria: Disney+, ESPN UK, ORF Online, Eurovision Sport
Azerbaijan: Disney+, ESPN UK
Belgium: Disney+, Eurovision Sport, VRT, ESPN UK
Bosnia and Herzegovina: Disney+, ESPN UK
Bulgaria: Disney+, ESPN UK
British Indian Ocean Territory: Disney+, ESPN UK
Croatia: Disney+, Eurovision Sport, ESPN UK
Cyprus: Disney+, ESPN UK
Czechia: Disney+, CT Sport Plus, ESPN UK
Denmark: Disney+, Eurovision Sport, ESPN UK
Estonia: Disney+, ESPN UK
Faroe Islands: Disney+, ESPN UK
Finland: Disney+, Eurovision Sport, ESPN UK
France: Disney+, ESPN UK, L'Equipe
French Overseas Territories: Disney+, ESPN UK
Georgia: Disney+, ESPN UK
Germany: Eurovision Sport, Disney+, ESPN UK
Gibraltar: Disney+, ESPN UK
Greece: Disney+, Mega News
Greenland: Disney+, ESPN UK
Guernsey: Disney+, ESPN UK
Hungary: Disney+, Eurovision Sport, ESPN UK
Iceland: Disney+, Eurovision Sport, ESPN UK
Isle of Man: Disney+, ESPN UK
Israel: Disney+, ESPN UK
Italy: Disney+, ESPN UK
Jersey: Disney+, ESPN UK
Kazakhstan: Disney+, ESPN UK
Kosovo: Disney+, ESPN UK
Latvia: Disney+, ESPN UK
Liechtenstein: Disney+, ESPN UK
Lithuania: Disney+, ESPN UK
Luxembourg: Disney+, ESPN UK
Malta: Disney+, Eurovision Sport, ESPN UK
Moldova: Disney+, ESPN UK
Monaco: Disney+, ESPN UK
Montenegro: Disney+, ESPN UK
Netherlands: Disney+, NOS.nl and NOS app, ESPN UK
North Macedonia: Disney+, ESPN UK
Norway: Disney+, NRKTV, TV2 Sport 1, ESPN UK
Pitcairn Islands: Disney+, ESPN UK
Poland: Disney+, ESPN UK
Portugal: Disney+, ESPN UK, RTP Play Desporto 1
Republic of Ireland: Disney+, Eurovision Sport, ESPN UK
Romania: Disney+, ESPN UK
Saint Helena: Disney+, ESPN UK
San Marino: Disney+, ESPN UK
Serbia: Disney+, Eurovision Sport, ESPN UK
Sint Maarten: Disney+, ESPN UK
Slovakia: Disney+, Eurovision Sport, ESPN UK
Slovenia: Disney+, ESPN UK
Spain: Disney+, ESPN UK, Esport 3, RTVE Play
Svalbard Jan Mayen: Disney+, ESPN UK
Sweden: Disney+, TV4 Online
Switzerland: Disney+, Eurovision Sport, ESPN UK
Türkiye: Disney+, Tabii, ESPN UK
Ukraine: Disney+, Suspilne Sport, ESPN UK
United Kingdom: Disney+, ESPN UK, BBC iPlayer
Vatican City: Disney+, ESPN UK
Rest of the World
Asia Pacific (Malaysia & Brunei Darussalam, Indonesia & Timor-Leste, Cambodia, Laos, Philippines, Thailand, Singapore and Hong Kong SAR): beIN Sports Connect
Australia and New Zealand (Australia, Cook Islands, Fiji, French Polynesia, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia, Nauru, New Caledonia, New Zealand, Niue, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu): Disney+
Latin America (Anguilla, Antigua and Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bonaire, British Virgin Islands, Cayman Islands, Chile, Colombia, Costa Rica, Curaçao, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Falkland Islands, French Guyana, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Martinique, Montserrat, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Saba, St Barthélemy, St Eustatius, St Kitts and Nevis, St Lucia, St Maarten, St Martin, St Vincent and the Grenadines, Suriname, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos, Uruguay, Venezuela): Disney+
USA: The Golazo Network, ESPN App
Mexico: TVC Deportes
Middle East/North Africa (Algeria, Bahrain, Chad, Djibouti, Egypt, Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Mauritania, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Somalia, Sudan, Syria, Tunisia, United Arab Emirates, Yemen): beIN Sports 2
Sub-Saharan Africa (Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Democratic Republic of Congo, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Equatorial Guinea, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Kenya, Eswatini, Lesotho, Liberia , Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mayotte (non-exclusive), Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Réunion (non-exclusive), Rwanda, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, South Sudan, St Helena and Ascension, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Western Sahara, Zambia, Zimbabwe): ESPN2