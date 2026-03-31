Women's Champions League line-up predictions: Team news for the quarter-final second legs
Tuesday, March 31, 2026
How the teams could line up in the second legs of the UEFA Women's Champions League quarter-finals.
We offer managers playing UEFA Women's Champions League Fantasy Football a helping hand by predicting the line-ups and providing player injury information for the second legs of the quarter-finals on Wednesday 1 and Thursday 2 April.
Wednesday 1 April
Bayern München vs Manchester United (18:45 CET)
Bayern: Mahmutovic; Gwinn, Viggósdóttir, Gilles, Simon; Caruso, Stanway; Dallmann, Tanikawa, Kett; Harder
Out: Alara (knee), Bühl (calf), Klink (muscular), Naschenweng (knee), Oberdorf (knee)
Doubtful: Damnjanović (muscular)
Manchester United: Tullis-Joyce; Riviere, Le Tissier, Turner, Lundkvist; Zigiotti Olme, Miyazawa, Naalsund; Park, Malard, Rolfö
Out: Galton (back), Sandberg (knee), Toone (hip), Wangerheim (shin)
Doubtful: Janssen (hamstring), Terland (fitness)
Chelsea vs Arsenal (21:00 CET)
Chelsea: Hampton; Buchanan, Girma, Buurman; Bronze, Cuthbert, Walsh, Baltimore; Thompson, Kerr, James
Out: Björn (calf), Ramírez (calf)
Doubtful: Beever-Jones (ankle), Bright (ankle)
Arsenal: Borbe; Fox, Wubben-Moy, Laia Codina, McCabe; Little, Mariona; Mead, Russo, Kelly; Blackstenius
Out: Cooney-Cross (personal reasons), Reid (knee)
Doubtful: Williamson (hamstring)
Thursday 2 April
Barcelona vs Real Madrid (18:45 CET)
Barcelona: Cata Coll; Mapi León, Irene Paredes, Camara, Brugts; Serrajordi, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Graham Hansen, Pajor, Clàudia Pina
Out: Laia Aleixandri (knee), Aitana Bonmatí (fibula)
Doubtful: None
Real Madrid: Misa Rodríguez; Eva Navarro, María Méndez, Lakrar, Holmgaard; Athenea, Toletti, Däbritz, Sheila García; Weir, Linda Caicedo
Out: Angeldahl (muscular)
Doubtful: Bruun (head)
OL Lyonnes vs Wolfsburg (21:00 CET)
OL Lyonnes: Endler; Lawrence, Renard, Engen, Bacha; Dumornay, Egurrola, Heaps; Diani, Hegerberg, Chawinga
Out: Joseph (knee), Micah (concussion)
Doubtful: None
Wolfsburg: Johannes; Bjelde, Dijkstra, Küver, Linder; Huth, Minge, Zicai; Peddemors, Beerensteyn, Endemann
Out: Lattwein (knee), Popp (muscular)
Doubtful: Bussy (knee), Kielland (knee), Kleinherne (muscular)