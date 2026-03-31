Women's Champions League line-up predictions: Team news for the quarter-final second legs

We offer managers playing UEFA Women's Champions League Fantasy Football a helping hand by predicting the line-ups and providing player injury information for the second legs of the quarter-finals on Wednesday 1 and Thursday 2 April.

Wednesday 1 April

Bayern München vs Manchester United (18:45 CET)

Bayern: Mahmutovic; Gwinn, Viggósdóttir, Gilles, Simon; Caruso, Stanway; Dallmann, Tanikawa, Kett; Harder

Out: Alara (knee), Bühl (calf), Klink (muscular), Naschenweng (knee), Oberdorf (knee)﻿

Doubtful: Damnjanović (muscular)

Manchester United: Tullis-Joyce; Riviere, Le Tissier, Turner, Lundkvist; Zigiotti Olme, Miyazawa, Naalsund; Park, Malard, Rolfö

Out: Galton (back), Sandberg (knee), Toone (hip), Wangerheim (shin)

Doubtful: Janssen (hamstring), Terland (fitness)

Chelsea vs Arsenal (21:00 CET)

Chelsea: Hampton; Buchanan, Girma, Buurman; Bronze, Cuthbert, Walsh, Baltimore; Thompson, Kerr, James

Out: Björn (calf), Ramírez (calf)

Doubtful: Beever-Jones (ankle), Bright (ankle)

Arsenal: Borbe; Fox, Wubben-Moy, Laia Codina, McCabe; Little, Mariona; Mead, Russo, Kelly; Blackstenius

Out: Cooney-Cross (personal reasons), Reid (knee)

Doubtful: Williamson (hamstring)

Thursday 2 April

Barcelona vs Real Madrid (18:45 CET)

Barcelona: Cata Coll; Mapi León, Irene Paredes, Camara, Brugts; Serrajordi, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Graham Hansen, Pajor, Clàudia Pina

Out: Laia Aleixandri (knee), Aitana Bonmatí (fibula)

Doubtful: None

Real Madrid: Misa Rodríguez; Eva Navarro, María Méndez, Lakrar, Holmgaard; Athenea, Toletti, Däbritz, Sheila García; Weir, Linda Caicedo

Out: Angeldahl (muscular)

Doubtful: Bruun (head)

OL Lyonnes vs Wolfsburg (21:00 CET)

OL Lyonnes: Endler; Lawrence, Renard, Engen, Bacha; Dumornay, Egurrola, Heaps; Diani, Hegerberg, Chawinga﻿

Out: Joseph (knee), Micah (concussion)

Doubtful: None

Wolfsburg: Johannes; Bjelde, Dijkstra, Küver, Linder; Huth, Minge, Zicai; Peddemors, Beerensteyn, Endemann

Out: Lattwein (knee), Popp (muscular)

Doubtful: Bussy (knee), Kielland (knee), Kleinherne (muscular)

