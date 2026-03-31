Women's Champions League predicted line-ups: Team news for the quarter-final second legs

Tuesday, March 31, 2026

How the teams could line up in the second legs of the UEFA Women's Champions League quarter-finals.

Alessia Russo and Stina Blackstenius are predicted to both line up in Arsenal's attack against Chelsea
Alessia Russo and Stina Blackstenius are predicted to both line up in Arsenal's attack against Chelsea Arsenal FC via Getty Images

We offer managers playing UEFA Women's Champions League Fantasy Football a helping hand by predicting the line-ups and providing player injury information for the second legs of the quarter-finals on Wednesday 1 and Thursday 2 April.

Wednesday 1 April

Bayern München vs Manchester United (18:45 CET)

Bayern: Mahmutovic; Gwinn, Viggósdóttir, Gilles, Simon; Caruso, Stanway; Dallmann, Tanikawa, Kett; Harder
Out: Alara (knee), Bühl (calf), Klink (muscular), Naschenweng (knee)
Doubtful: Damnjanović (muscular)

Manchester United: Tullis-Joyce; Riviere, Le Tissier, Turner, Lundkvist; Zigiotti Olme, Miyazawa, Naalsund; Park, Malard, Rolfö
Out: Galton (back), Sandberg (knee), Toone (hip), Wangerheim (shin)
Doubtful: Janssen (hamstring), Terland (fitness)

Chelsea vs Arsenal (21:00 CET)

Chelsea: Hampton; Buchanan, Girma, Buurman; Bronze, Cuthbert, Walsh, Baltimore; Thompson, Kerr, James
Out: Björn (calf), Ramírez (calf), Beever-Jones (ankle), Bright (ankle)
Doubtful: None

Arsenal: Borbe; Fox, Wubben-Moy, Laia Codina, McCabe; Little, Mariona; Mead, Russo, Kelly; Blackstenius
Out: Cooney-Cross (personal reasons), Reid (knee)
Doubtful: Williamson (hamstring)

Thursday 2 April

Barcelona vs Real Madrid (18:45 CET)

Barcelona: Cata Coll; Mapi León, Irene Paredes, Camara, Brugts; Serrajordi, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Graham Hansen, Pajor, Clàudia Pina
Out: Laia Aleixandri (knee), Aitana Bonmatí (fibula)
Doubtful: None

Real Madrid: Misa Rodríguez; Eva Navarro, María Méndez, Lakrar, Holmgaard; Athenea, Toletti, Däbritz, Sheila García; Weir, Linda Caicedo
Out: Angeldahl (muscular)
Doubtful: Bruun (head)

OL Lyonnes vs Wolfsburg (21:00 CET)

OL Lyonnes: Endler; Lawrence, Renard, Engen, Bacha; Dumornay, Egurrola, Heaps; Diani, Hegerberg, Chawinga﻿
Out: Joseph (knee), Micah (concussion)
Doubtful: None

Wolfsburg: Johannes; Bjelde, Dijkstra, Küver, Linder; Huth, Minge, Zicai; Peddemors, Beerensteyn, Endemann
Out: Lattwein (knee), Popp (muscular)
Doubtful: Bussy (knee), Kielland (knee), Kleinherne (muscular)

