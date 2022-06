Every country's all-time top Women's EURO appearance-maker

Germany's Birgit Prinz (23), Norway's Solveig Gulbrandsen (20) and Italy's Patrizia Panico (19) have made the most UEFA Women's EURO finals appearances in the tournament's history.

UEFA.com shines a light on the leading appearance-makers for all the finals contenders.

Austria

5 Nicole Billa, Nina Burger, Laura Feiersinger, Verena Hanshaw, Virginia Kirchberger, Nadine Prohaska, Sarah Puntigam, Katharina Schiechtl, Viktoria Schnaderbeck, Carina Wenninger, Manuela Zinsberger

Belgium

3 Janice Cayman, Jana Coryn, Maud Coutereels, Yana Daniëls, Tine De Caigny, Heleen Jaques, Justien Odeurs, Lenie Onzia, Davina Philtjens, Elke Van Gorp, Tessa Wullaert, Aline Zeler

Denmark's Katrine Pedersen at the 2013 finals Getty Images

Denmark

18 Katrine Pedersen

England

15 Karen Carney

Finland

8 Jessica Julin, Laura Österberg Kalmari, Anne Mäkinen, Tiina Salmén, Sanna Talonen-Torstensson, Petra Vaelma

Sandrine Soubeyrand in action for France at the 2001 finals Bongarts/Getty Images

France

17 Sandrine Soubeyrand

Germany

23 Birgit Prinz

Iceland

10 Sara Björk Gunnarsdóttir

Patrizia Panico with Italy at the 2013 tournament Getty Images

Italy

19 Patrizia Panico

Netherlands

9 Lieke Martens, Sherida Spitse, Daniëlle van de Donk

Northern Ireland

N/A

Norway's Solveig Gulbrandsen celebrates a 2013 goal AFP via Getty Images

Norway

20 Solveig Gulbrandsen

Portugal

3 Ana Borges, Ana Leite, Carole Costa, Carolina Mendes, Cláudia Neto, Diana Silva, Dolores Silva, Laura Luís, Patrícia Morais, Sílvia Rebelo, Suzane Pires, Tatiana Pinto

Spain

8 Jennifer Hermoso, Alexia Putellas, Irene Paredes, Marta Torrejón, Silvia Meseguer

Victoria Svensson after scoring a Sweden goal in 2009 Getty Images

Sweden

17 Victoria Svensson

Switzerland

3 Eseosa Aigbogun, Ramona Bachmann, Vanessa Bernauer, Ana-Maria Crnogorčević, Lara Dickenmann, Noelle Maritz, Martina Moser, Gaëlle Thalmann, Lia Wälti

