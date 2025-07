Women's EURO 2025 predicted final line-ups: How the sides might line up

UEFA Women's EURO 2025 began on 2 July and concludes with the final on Sunday 27 July.

The final tournament in Switzerland has been the first of its kind to have a dedicated Fantasy Football game on UEFA.com and we have been keeping track of all the teams' starting 11s. So how might England and Spain line up in Basel?

Predicted 11 (final, 27 July): Hampton; Bronze, Williamson, Morgan, Greenwood; Toone, Walsh, Stanway; James, Russo, Hemp

Starting 11 (SF vs Italy, 22 July): Hampton; Bronze, Williamson, Morgan, Greenwood; Toone, Walsh, Stanway; James, Russo, Hemp

Starting 11 (QF vs Sweden, 17 July): Hampton; Bronze, Williamson, Carter, Greenwood; Toone, Walsh, Stanway; James, Russo, Hemp

Starting 11 (MD3 vs Wales, 13 July): Hampton; Bronze, Williamson, Carter, Greenwood; Toone, Walsh, Stanway; James, Russo, Hemp

Starting 11 (MD2 vs Netherlands, 9 July): Hampton; Bronze, Williamson, Greenwood, Carter; Walsh, Stanway; James, Toone, Hemp; Russo

Starting 11 (MD1 vs France, 5 July): Hampton; Bronze, Williamson, Greenwood, Carter; Stanway, Walsh; Mead, James, Hemp; Russo

Predicted 11 (final, 27 July): Cata Coll; Batlle, Paredes, Aleixandri, Olga; Bonmatí, Patri, Alexia; Mariona, Pina, Esther González

Starting 11 (SF vs Germany, 23 July): Cata Coll; Batlle, Paredes, Méndez, Olga; Bonmatí, Patri, Alexia; Mariona, Esther González, Pina

Starting 11 (QF vs Switzerland, 18 July): Cata Coll; Batlle, Paredes, Aleixandri, Olga; Bonmatí, Patri, Alexia; Mariona, Esther González, Pina

Starting 11 (MD3 vs Italy, 11 July): Nanclares; Fernàndez, Paredes, Méndez, Ouahabi; Bonmatí, Patri, Alexia; Athenea, Paralluelo, Mariona

Starting 11 (MD2 vs Belgium, 7 July): Nanclares; Batlle, Paredes, Aleixandri, Olga; Vicky, Patri, Alexia; Mariona, Esther González, Pina

Starting 11 (MD1 vs Portugal, 3 July): Nanclares; Batlle, Méndez, Aleixandri, Olga; Vicky, Patri, Alexia; Mariona, Esther González, Pina

Eliminated in the semi-finals

Starting 11 (SF vs Spain, 23 July): Berger; Wamser, Kleinherne, Minge, Knaak, Kett; Brand, Senss, Däbritz, Bühl; Hoffmann

Starting 11 (QF vs France, 19 July): Berger; Linder, Hendrich, Minge, Knaak, Kett; Brand, Senss, Nüsken, Bühl; Hoffmann

Starting 11 (MD3 vs Sweden, 12 July): Berger; Wamser, Minge, Knaak, Linder; Senss, Nüsken; Brand, Freigang, Bühl; Schüller

Starting 11 (MD2 vs Denmark, 8 July): Berger; Wamser, Minge, Knaak, Linder; Senss, Nüsken; Brand, Dallmann, Bühl; Schüller

Starting 11 (MD1 vs Poland, 4 July): Berger; Gwinn, Minge, Knaak, Linder; Senss, Nüsken; Brand, Dallmann, Bühl; Schüller

Starting 11 (SF vs England, 22 July): Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari; Oliviero, Caruso, Giugliano, Di Guglielmo; Cantore, Girelli, Bonansea

Starting 11 (QF vs Norway, 16 July): Giuliani; Di Guglielmo, Salvai, Linari; Oliviero, Caruso, Giugliano, Severini, Bonansea; Girelli, Cantore

Starting 11 (MD3 vs Spain, 11 July): Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari, Boattin; Oliviero, Giugliano, Caruso, Bonansea; Cantore; Piemonte

Starting 11 (MD2 vs Portugal, 7 July): Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari; Di Guglielmo, Giugliano, Severini, Boattin; Caruso, Girelli, Cantore

Starting 11 (MD1 vs Belgium, 3 July): Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari, Di Guglielmo; Cantore, Giugliano, Severini, Boattin; Caruso; Girelli

Eliminated in the quarter-finals

Starting 11 (QF vs Germany, 19 July): Peyraud-Magnin; De Almeida, Mbock Bathy, Lakrar, Bacha; Geyoro, Jean-François, Karchaoui; Cascarino, Katoto, Diani

Starting 11 (MD3 vs Netherlands, 13 July): Peyraud-Magnin; De Almeida, Samoura, Sombath, Bacha; Jean-François, Toletti, Karchaoui; Cascarino, Katoto, Baltimore

Starting 11 (MD2 vs Wales, 9 July): Peyraud-Magnin; N'Dongala, Samoura, Sombath, Bacha; Majri, Toletti, Geyoro; Malard, Mateo, Diani

Starting 11 (MD1 vs England, 5 July): Peyraud-Magnin; De Almeida, Lakrar, Sombath, Bacha; Geyoro, Jean-François, Karchaoui; Cascarino, Katoto, Baltimore

Starting 11 (QF vs Italy, 16 July): Fiskerstrand; Bjelde, Mjelde, T. Hansen, Reiten; Naalsund, Maanum, Engen; Graham Hansen, Hegerberg, Gaupset

Starting 11 (MD3 vs Iceland, 10 July): Fiskerstrand; Woldvil, Mjelde, Harviken, T. Hansen; Bøa Risa, Maanum, Naalsund; Bizet Ildhusøy, Terland, Gaupset

Starting 11 (MD2 vs Finland, 6 July): Fiskerstrand; Bjelde, Harviken, T. Hansen, Bratberg Lund; Bøe Risa, Graham Hansen, Engen; Maanum, Hegerberg, Reiten

Starting 11 (MD1 vs Switzerland, 2 July): Fiskerstrand; Bratberg Lund, T Hansen, Mjelde, Bjelde; Engen, Graham Hansen, Bøe Risa; Maanum, Hegerberg, Reiten

Starting 11 (QF vs England, 17 July): Falk; Lundkvist, Björn, Eriksson, Andersson; Angeldahl, Zigiotti Olme; Rytting Kaneryd, Asllani, Rolfö; Blackstenius

Starting 11 (MD3 vs Germany, 12 July): Falk; Holmberg, Björn, Eriksson, Andersson; Angeldahl, Asllani, Bennison; Rytting Kaneryd, Blackstenius, Rolfö

Starting 11 (MD2 vs Poland, 8 July): Falk; Lundkvist, Björn, Ilestedt, Nildén; Angeldahl, Asllani, Zigiotti Olme; Rytting Kaneryd, Blackstenius, Janogy

Starting 11 (MD1 vs Denmark, 4 July): Falk; Lundkvist, Björn, Sembrant, Andersson; Angeldahl, Asllani, Zigiotti Olme; Rytting Kaneryd, Blackstenius, Janogy

Starting 11 (QF vs Spain, 18 July): Peng; Beney, Calligaris, Wälti, Maritz, Riesen; Reuteler, Ivelj, Vallotto; Crnogorčević, Schertenleib

Starting 11 (MD3 vs Finland, 10 July): Peng; Beney, Calligaris, Stierli, Maritz, Riesen; Reuteler, Wälti, Vallotto; Schertenleib, Fölmli

Starting 11 (MD2 vs Iceland, 6 July): Peng; Beney, Calligaris, Stierli, Maritz, Riesen; Reuteler, Wälti, Vallotto; Schertenleib, Fölmli

Starting 11 (MD1 vs Norway, 2 July): Peng; Beney, Calligaris, Stierli, Maritz, Riesen; Ivelj, Wälti, Vallotto; Reuteler, Xhemaili

Eliminated after the group stage

Starting 11 (MD3 vs Portugal, 11 July): Lichtfus; Janssens, Tysiak, Kees, Cayman, Deloose; Toloba, Vanhaevermaet, Teulings; Wullaert, Blom

Starting 11 (MD2 vs Spain, 7 July): Lichtfus; Janssens, Tysiak, Kees, Cayman, Deloose; Toloba, Vanhaevermaet, Teulings; Wullaert, Eurlings

Starting 11 (MD1 vs Italy, 3 July): Lichtfus; Janssens, Tysiak, Kees, Cayman, Deloose; Toloba, Vanhaevermaet, Teulings, Eurlings; Wullaert

Starting 11 (MD3 vs Poland, 12 July): Østergaard; Færge, Ballisager, Veje; Thøgersen, Hasbo, Kühl, S. Holmgaard, Thomsen; Bruun, Harder

Starting 11 (MD2 vs Germany, 8 July): Østergaard; Færge, Ballisager, Veje; Thøgersen, K. Holmgaard, Snerle, S. Holmgaard; Thomsen, Vangsgaard, Harder

Starting 11 (MD1 vs Sweden, 4 July): Østergaard; Færge, Ballisager, Veje; Thøgersen, K. Holmgaard, Snerle, S. Holmgaard; Thomsen; Vangsgaard, Harder

Starting 11 (MD3 vs Switzerland, 10 July): Koivunen; Tynnilä, Kuikka, Nyström, E. Koivisto; Summanen, O. Siren, Sevenius; Öling, Kosola; Sällström

Starting 11 (MD2 vs Norway, 6 July): Koivunen; E. Koivisto, Kuikka, Nyström, Tynnilä, Kosola; Öling, O. Siren, Summanen, Sevenius; Sällström

Starting 11 (MD1 vs Iceland, 2 July): Koivunen; Koivisto, Kuikka, Nyström, Tynnilä; Kosola, Öling, Summanen, Siren; Sällström; Franssi

Starting 11 (MD3 vs Norway, 10 July): Rúnarsdóttir; Arnardóttir, Viggósdóttir, Sigurdardóttir, Heidarsdóttir; Jóhannsdóttir, Vilhjálmsdóttir, Antonsdóttir; Jónsdóttir, Jessen, Tryggvadóttir

Starting 11 (MD2 vs Switzerland, 6 July): Rúnarsdóttir; Gudn. Árnadóttir, Viggósdóttir, Sigurdardóttir, Gudr. Arnardóttir; Jóhannsdóttir, Vilhjálmsdóttir, Brynjarsdóttir; Albertsdóttir, Jessen, S. Jónsdóttir

Starting 11 (MD1 vs Finland, 2 July): Rúnarsdóttir; Gudn. Árnadóttir, Viggósdóttir, Sigurdardóttir, Gudr. Arnardóttir; Jóhannsdóttir, Vilhjálmsdóttir, Antonsdóttir; Eiríksdóttir, Jessen, Jónsdóttir

Starting 11 (MD3 vs France, 13 July): Van Domselaar; Casparij, Spitse, Janssen, Wilms; Van de Donk, Roord, Groenen, Pelova; Grant, Beerensteyn

Starting 11 (MD2 vs England, 9 July): Van Domselaar; Casparij, Janssen, Buurman, Brugts; Pelova, Groenen, Kaptein; Grant, Miedema, Roord

Starting 11 (MD1 vs Wales, 5 July): Van Domselaar; Casparij, Janssen, Buurman, Brugts; Groenen, Van de Donk, Kaptein; Pelova, Miedema, Roord

Starting 11 (MD3 vs Denmark, 12 July): Szemik; Matysik, Szymczak, Woś, Zieniewicz; Achcińska, Pawollek, Kamczyk; Padilla, Pajor, Tomasiak

Starting 11 (MD2 vs Sweden, 8 July): Szemik; Matysik, Szymczak, Woś, Wiankowska; Achcińska, Pawollek, Grabowska; Krezyman, Pajor, Tomasiak

Starting 11 (MD1 vs Germany, 4 July): Szemik; Matysik, Szymczak, Dudek, Wiankowska; Achcińska, Pawollek, Kamczyk; Tomasiak, Pajor, Padilla

Starting 11 (MD3 vs Belgium, 11 July): Patricia Morais; Diana Gomes, Carole Costa, Fátima Pinto; Catarina Amado, Andreia Norton, Tatiana Pinto, Francisca Nazareth, Joana Marchão; Ana Capeta, Diana Silva

Starting 11 (MD2 vs Italy, 7 July): Patricia Morais; Diana Gomes, Carole Costa, Fátima Pinto; Ana Borges, Andreia Norton, Tatiana Pinto, Francisca Nazareth, Joana Marchão; Ana Capeta, Diana Silva

Starting 11 (MD1 vs Spain, 3 July): Inês Pereira; Diana Gomes, Carole Costa, Fátima Pinto; Beatriz Fonseca, Andreia Jacinto, Tatiana Pinto, Catarina Amado; Andreia Norton; Diana Silva, Jéssica Silva

Starting 11 (MD3 vs England, 13 July): Clark; E. Morgan, Roberts, Evans, Woodham; James, Fishlock; Holland, Jones, Rowe; Ff. Morgan

Starting 11 (MD2 vs France, 9 July): Middleton-Patel; E. Morgan, Green, Evans, Woodham; Barton, James, Rowe; Holland, Fishlock, Ff. Morgan

Starting 11 (MD1 vs Netherlands, 5 July): Clark; Green, Roberts, Evans, Woodham; James, Fishlock, Ladd; Holland, Cain, Ff. Morgan