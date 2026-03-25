Women's Europa Cup top scorers: Michaela Khýrová leads the pack

Sparta Praha's Michaela Khýrová is the leading goalscorer in the 2025/26 UEFA Women's Europa Cup, having scored five goals in the tournament phase.

Häcken's Felicia Schröder is now her nearest challenger on four goals alongside Telma Encarnação of eliminated Sporting CP. Frankfurt's Nicole Anyomi is one further back on three.

Top scorer standings

2025/26 Women's Europa Cup top scorers (main tournament, round of 16 onwards)

5 Michaela Khýrová (Sparta Praha)

4 Telma Encarnação (Sporting CP)

4 Felicia Schröder (Häcken)

3 Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt)

2 Rebecka Blomqvist (Eintracht Frankfurt)

2 Remina Chiba (Eintracht Frankfurt)

2 Laura Freigang (Eintracht Frankfurt)

2 Monica Jusu Bah (Häcken)

2 Princess Marfo (Nordsjælland)

2 Paulina Nyström (Häcken)

2 Joy Ogochuckwu (Fortuna)

2 Helena Sampaio (Häcken)

2 Alva Selerud (Häcken)

2 Antonie Stárová (Sparta Praha)

Michaela Khýrová's hat-trick in the round of 16 helped Sparta Praha turn around a three-goal deficit from their first leg against Young Boys to win 4-3 on aggregate, with the Czechia midfielder netting a dramatic last-gasp decider in the 93rd minute of the second leg.

Khýrová also struck late in the quarter-finals, during extra time of Sparta's 3-1 second-leg victory against Austria Wien, and again in their semi-final opener at home to Hammarby, having claimed an earlier assist.

Most assists in the 2025/26 Women's Europa Cup (main tournament, round of 16 onwards)

3 Michaela Khýrová (Sparta Praha)

3 Stina Lennartsson (Hammarby)

3 Jarne Teulings (Eintracht Frankfurt)

3 Anna Walter (Nordsjælland)

2 Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt)

2 Beatriz Fonseca (Sporting CP)

2 Monica Jusu Bah (Häcken)

2 Ereleta Memeti (Eintracht Frankfurt)

2 Tabitha Tindell (Häcken)

2 Modesta Uka (Austria Wien)

Most goals and assists in the 2025/26 Women's Europa Cup combined (main tournament, round of 16 onwards)

8 Michaela Khýrová (Sparta Praha)

5 Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt)

4 Telma Encarnação (Sporting CP)

4 Monica Jusu Bah (Häcken)

4 Felicia Schröder (Häcken)

4 Anna Walter (Nordsjælland)

Nicole Anyomi has scored three goals and assisted two for Frankfurt in the main tournament phase Getty Images

2025/26 Women's Europa Cup top scorers (qualifying)

5 Andrene Smith (Spartak Subotica)

5 Amélie Delabre (Anderlecht)

5 Mickaella Cardia (Anderlecht)

4 Elisa Polli (Inter)

