Where to watch Women's Under-17 EURO 2025: TV, streaming

The 2025 UEFA Women's European Under-17 Championship will be held in the Faroe Islands from 4-17 May. See how to watch the games where you are with your local broadcast partner(s) below.

Please check the individual broadcaster schedules for exact details of the coverage.

Matches will be streamed live in certain territories on UEFA.tv. Highlights of all matches will be available to view as of midnight CET.

Please check the UEFA.tv home screen for matches that may be available in your territory.

Europe

Andorra: la chaine L'Équipe

France: la chaine L'Équipe

Hungary: M4 Sport Online

Israel: sport1

Italy: RAISPORT

Poland: TVP Sport

Portugal: Canal 11

Romania: Pro Tv

San Marino: RAISPORT

Ukraine: Megogo

Vatican City: RAISPORT

Outside Europe

Algeria: BeIN Connect

American Samoa: ViX

Argentina: Disney+

Bahrain: BeIN Connect

Belize: Disney+

Benin: New World Sport

Bolivia: Disney+

Brazil: Disney+

Burkina Faso: New World Sport

Burundi: New World Sport

Cameroon: New World Sport

Central African Republic: New World Sport

Chad: BeIN Connect,New World Sport

Chile: Disney+

Colombia: Disney+

Comoros: New World Sport

Congo Republic: New World Sport

Costa Rica: Disney+

Democratic Republic of Congo: New World Sport

Djibouti: BeIN Connect, New World Sport

Dominican Republic: Disney+

Ecuador: Disney+

Egypt: BeIN Connect

El Salvador: Disney+

French Guyana: Disney+, la chaine L'Équipe

French Polynesia: la chaine L'Équipe

French Southern and Antarctic Lands: la chaine L'Équipe

Gabon: New World Sport

Ghana: SportyTV

Guadeloupe: la chaine L'Équipe

Guam: ViX

Guatemala: Disney+

Guinea: New World Sport

Honduras: Disney+

Iran: BeIN Connect

Iraq: BeIN Connect

Ivory Coast: New World Sport

Jordan: BeIN Connect

Kenya: SportyTV

Kuwait: BeIN Connect

Lebanon: BeIN Connect

Libya: BeIN Connect

Madagascar: New World Sport

Mali: New World Sport

Mariana Islands: ViX

Martinique: la chaine L'Équipe

Mauritania: BeIN Connect, New World Sport

Mauritius: la chaine L'Équipe, New World Sport

Mayotte: la chaine L'Équipe

Midway: ViX

Morocco: BeIN Connect

Nicaragua: Disney+

Niger: New World Sport

Nigeria: SportyTV

Oman: BeIN Connect

Palestine (Gaza strip & West Bank): BeIN Connect

Panama: Disney+

Paraguay: Disney+

Peru: Disney+

Puerto Rico: ViX

Réunion: la chaine L'Équipe

Rwanda: New World Sport

Qatar: BeIN Connect

Saudi Arabia: BeIN Connect

Senegal: New World Sport

Seychelles: New World Sport

Somalia: BeIN Connect

South Africa: SportyTV

South Sudan: BeIN Connect

St. Barts: la chaine L'Équipe

St. Martin: la chaine L'Équipe

St. Pierre & Miquelon: la chaine L'Équipe

Sudan: BeIN Connect

Syria: BeIN Connect

Togo: New World Sport

Tunisia: BeIN Connect

United Arab Emirates: BeIN Connect

United States of America: ViX

U.S. Virgin Islands: ViX

Uruguay: Disney+

Venezuela: Disney+

Wallis & Futuna: la chaine L'Équipe

Yemen: BeIN Connect