2022 Women's U19 finals schedule: When and where are the matches?

UEFA European Women's Under-19 Championship holders France and hosts Czech Republic will kick off the tournament on 27 June in Ostrava after the fixture schedule was set.

The groups Group A: Czech Republic (hosts), Italy, Spain, France (holders) Group B: Sweden, Norway, England, Germany

Also on the opening day, Spain play Italy in Opava in the second Group A game, while in Group B it is Sweden vs Germany in Frýdek–Místek and England vs Norway in Karviná. Matches continue on 30 June and 3 July, with the top two teams in each group progressing to the semi-finals three days later. The final is on 9 July in Ostrava.

Stadiums

Opava: Městský Stadium (Group stage, semi-final)

Karviná: Městský Stadium (Group stage, semi-final)

Ostrava: Městský Stadium (Group stage, final), Bazaly Stadium (Group stage)

Frýdek–Místek: Stovky Stadium (Group stage)

Results and fixtures

All kick-off times CET

Group stage:

Monday 27 June

Group A: Czech Republic vs France (11:00, Ostrava: Městský Stadium)

Group B: Sweden vs Germany (15:00, Frýdek–Místek: Stovky Stadium)

Group A: Spain vs Italy (17:30, Opava: Městský Stadium)

Group B: England vs Norway (17:30, Karviná: Městský Stadium)

Thursday 30 June

Group A: Italy vs France (15:00, Ostrava: Bazaly Stadium)

Group B: Norway vs Germany (15:00, Karviná: Městský Stadium)

Group A: Czech Republic vs Spain (17:30, Opava: Městský Stadium)

Group B: Sweden vs England (17:30, Frýdek–Místek: Stovky Stadium)

Sunday 3 July

Group A: France vs Spain (17:30, Ostrava: Bazaly Stadium)

Group A: Italy vs Czech Republic (17:30, Frýdek–Místek: Stovky Stadium)

Group B: Norway vs Sweden (20:00, Opava: Městský Stadium)

Group B: Germany vs England (20:00, Karviná: Městský Stadium)

Semi-finals:

Wednesday 6 July

SF1: Winners Group A vs Runners-up Group B (15:00, Opava: Městský Stadium or 17:30, Karviná: Městský Stadium)

SF2: Winners Group B vs Runners-up Group A (15:00, Opava: Městský Stadium or 17:30, Karviná: Městský Stadium)

Final:

Saturday 9 July

Winners SF1 v Winners SF2 (15:00, Ostrava: Městský Stadium)