Every country's all-time EURO top scorer

The top finals scorer for Portugal, Cristiano Ronaldo is five clear of France's Michel Platini at the top of the all-time UEFA European Championship goalscorers list with 14.

We discover which players are the top scorers for the EURO 2024 contenders.

Albania

1 Armando Sadiku

Austria

1 Marco Arnautović, Christoph Baumgartner, Michael Gregoritsch, Sasa Kalajdzic, Stefan Lainer, Alessandro Schöpf, Ivica Vastic

Belgium

6 Romelu Lukaku

2 Jan Ceulemans, Thorgan Hazard, Radja Nainggolan

Croatia

4 Ivan Perišić

3 Mario Mandžukić, Luka Modrić, Davor Šuker



Czechia (including Czechoslovakia)

5 Milan Baroš, Patrik Schick

4 Vladimír Šmícer

3 Jan Koller, Zdeněk Nehoda



Denmark

3 Frank Arnesen, Brian Laudrup, Henrik Larsen, Jon Dahl Tomasson, Kasper Dolberg

England

7 Alan Shearer

6 Wayne Rooney

4 Harry Kane

3 Frank Lampard, Raheem Sterling

France

9 Michel Platini

7 Antoine Griezmann

6 Thierry Henry

Georgia

N/A

Germany (including West Germany)

5 Mario Gomez, Jürgen Klinsmann

4 Gerd Müller, Dieter Müller, Rudi Völler, Lukas Podolski

Hungary

2 Ferenc Bene, Balázs Dzsudzsák, Dezső Novák, Ádám Szalai

1 Attila Fiola, Zoltán Gera, Lajos Kű, András Schäfer, Zoltán Stieber, Barnabás Varga

Italy

3 Mario Balotelli, Antonio Cassano

2 Leonardo Bonucci, Pierluigi Casiraghi, Federico Chiesa, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Filippo Inzaghi, Manuel Locatelli, Graziano Pellè, Matteo Pessina, Andrea Pirlo, Francesco Totti

Netherlands

6 Patrick Kluivert, Ruud van Nistelrooy

5 Marco van Basten

Poland

5 Robert Lewandowski

3 Jakub Błaszczykowski

1 Roger Guerrero, Karol Linetty, Arkadiusz Milik

Portugal

14 Cristiano Ronaldo

6 Nuno Gomes

3 Sérgio Conceição, Nani, Hélder Postiga

Romania

2 Bogdan Stancu

1 László Bölöni, Cristian Chivu, Marcel Coraş, Ionel Ganea, Viorel Moldovan, Dorinel Munteanu, Adrian Mutu, Florin Răducioiu

Scotland

1 Gary McAllister, Brian McClair, Ally McCoist, Callum McGregor, Paul McStay

Serbia (including Yugoslavia)

5 Savo Milošević

4 Dragan Džajić

2 Milan Galić, Drazen Jerković

Slovakia (including Czechoslovakia)

1 Ondrej Duda, Marek Hamšík, Anton Ondruš*, Milan Škriniar, Vladimír Weiss

*goals scored for Czechoslovakia

Slovenia

3 Zlatko Zahovič

1 Miran Pavlin

Spain

6 Álvaro Morata

5 Fernando Torres

4 David Villa

3 Alfonso, Cesc Fàbregas, David Silva

Switzerland

4 Xherdan Shaqiri

3 Hakan Yakin, Haris Seferović

2 Breel Embolo

1 Michel Aebischer, Kwadwo Duah, Mario Gavranović, Admir Mehmedi, Fabian Schär, Kübilay Türkyilmaz, Johan Vonlanthen

Türkiye

3 Semih Şentürk

2 Nihat Kahveci, Hakan Şukür, Arda Turan

Ukraine

2 Andriy Shevchenko, Andriy Yarmolenko, Roman Yaremchuk

1 Artem Dovbyk, Oleksandr Zinchenko