Every coach in EURO history: team by team

From Advocaat to Zwartkruis: a full rundown of the 154 men who have managed teams at EUROs.

EURO coaches: the records

Albania

Gianni De Biasi (2016, P3 W1 D0 L2 F1 A3)

Austria

Franco Foda (2020, P4 W2 D0 L2 F5 A5)

Marcel Koller (2016, P3 W0 D1 L2 F1 A4)

Josef Hickersberger (2008, P3 W0 D1 L2 F1 A3)

Belgium

Roberto Martínez (2020, P5 W4 D0 L1 F9 A3)

Marc Wilmots (2016, P5 W3 D0 L2 F A)

Robert Waseige (2000, P3 W1 D0 L2 F2 A5)

Guy Thys (1980 1984, P7 W2 D2 L3 F8 A12)

Raymond Goethals (1972, P2 W1 D0 L1 F3 A3)

Roberto Martínez coached Belgium at EURO 2020 Getty Images

Bulgaria

Plamen Markov (2004, P3 W0 D0 L3 F1 A9)

Dimitar Penev (1996, P3 W1 D1 L1 F3 A4)

Croatia

Zlatko Dalić (2020, P4 W1 D1 L2 F7 A8)

Ante Čačić (2016, P4 W2 D1 L1 F5 A4)

Slaven Bilić (2008 2012, P7 W4 D2 L1 F9 A5)

Otto Barić (2004, P3 W0 D2 L1 F4 A6)

Miroslav Blažević (1996, P4 W2 D0 L2 F5 A5)

Slaven Bilić, Croatia boss in 2008 and 2012 Getty Images

Czechia

Jaroslav Šilhavý (2020, P5 W2 D1 L2 F6 A4)

Pavel Vrba (2016, P3 W0 D1 L2 F2 A5)

Michal Bílek (2012, P4 W2 D0 L2 F4 A6)

Karel Brückner (2004 2008, P8 W5 D0 L3 F14 A11)

Jozef Chovanec (2000, P3 W1 D0 L2 F3 A3)

Dušan Uhrin (1996, P6 W2 D2 L2 F7 A8)

Jozef Vengloš (1980**, P4 W1 D2 L1 F5 A4)

Václav Ježek (1976**, P2 W1 D1 L0 F5 A3)

Rudolf Vytlačil (1960**, P2 W1 D0 L1 F2 A3)

Denmark

Kasper Hjulmand (2020, P6 W3 D0 L3 F12 A7)

Morten Olsen (2004 2012, P7 W2 D2 L3 F8 A10)

Bo Johansson (2000, P3 W0 D0 L3 F0 A8)

Richard Møller Nielsen (1992 1996, P8 W3 D3 L2 F10 A8)

Sepp Piontek (1984 1988, P7 W2 D1 L4 F11 A11)

Poul Petersen (1964, P2 W0 D0 L2 F1 A6)

Denmark boss Richard Møller Nielsen with the trophy in 1992 Popperfoto via Getty Images

England

Gareth Southgate (2020, P7 W5 D2 L0 F11 A2)

Roy Hodgson (2012 2016, P8 W3 D4 L1 F9 A7)

Sven-Göran Eriksson (2004, P4 W2 D1 L1 F10 A6)

Kevin Keegan (2000, P3 W1 D0 L2 F5 A6)

Terry Venables (1996, P5 W2 D3 L0 F8 A3)

Graham Taylor (1992, P3 W0 D2 L1 F1 A2)

Bobby Robson (1988, P3 W0 D0 L3 F2 A7)

Ron Greenwood (1980, P3 W1 D1 L1 F3 A3)

Alf Ramsey (1968, P2 W1 D0 L1 F2 A1)

Finland

Markku Kanerva (2020, P3 W1 D0 L2 F1 A3)

France

Didier Deschamps (2016 2020, P11 W6 D4 L1 F20 A11)

Laurent Blanc (2012, P4 W1 D1 L2 F3 A5)

Raymond Domenech (2008, P3 W0 D1 L2 F1 A6)

Jacques Santini (2004, P4 W2 D1 L1 F7 A5)

Roger Lemerre (2000, P6 W5 D0 L1 F13 A7)

Aimé Jacquet (1996, P5 W2 D3 L0 F5 A2)

Michel Platini (1992, P3 W0 D2 L1 F2 A3)

Michel Hidalgo (1984, P5 W5 D0 L0 F14 A4)

Albert Batteux (1960, P2 W0 D0 L2 F4 A7)

Germany

Julian Nagelsmann (2024, P1 W1 D0 L0 F5 A1)

Joachim Löw (2008 2012 2016 2020, P21 W12 D3 L6 F33 A23)

Rudi Völler (2004, P3 W0 D2 L1 F2 A3)

Erich Ribbeck (2000, P3 W0 D1 L2 F1 A5)

Berti Vogts (1992 1996, P W6 D3 L2 F17 A11)

Franz Beckenbauer (1988, P4 W2 D1 L1 F6 A3)

Jupp Derwall (1980 1984, P7 W4 D2 L1 F8 A5)

Helmut Schön (1972 1976, P4 W3 D1 L0 F11 A5)

Joachim Löw and Austrian counterpart Josef Hickersberger in 2008 Bongarts/Getty Images

Greece

Fernando Santos (2012, P4 W1 D1 L2 F5 A7)

Otto Rehhagel (2004 2008, P9 W4 D1 L4 F8 A9)

Alketas Panagoulias (1980, P3 W0 D1 L2 F1 A4)

Hungary

Marco Rossi (2020, P3 W0 D2 L1 F3 A6)

Bernd Storck (2016, P4 W1 D2 L1 F6 A8)

Rudolf Illovszky (1972, P2 W0 D0 L2 F1 A3)

Lajos Baróti (1964, P2 W1 D0 L1 F4 A3)

Iceland

Heimir Hallgrímsson (2016*, P5 W2 D2 L1 F8 A9)

Lars Lagerbäck (2016*, P5 W2 D2 L1 F8 A9)

Lars Lagerbäck with Iceland at EURO 2016

Italy

Roberto Mancini (2020, P7 W5 D2 L0 F13 A4)

Antonio Conte (2016, P5 W3 D1 L1 F6 A2)

Cesare Prandelli (2012, P6 W2 D3 L1 F6 A7)

Roberto Donadoni (2008, P4 W1 D2 L1 F3 A4)

Giovanni Trapattoni (2004, P3 W1 D2 L0 F3 A2)

Dino Zoff (2000, P6 W4 D1 L1 F9 A4)

Arrigo Sacchi (1996, P3 W1 D1 L1 F3 A3)

Azeglio Vicini (1988, P4 W2 D1 L1 F4 A3)

Vincenzo Bearzot (1980, P4 W1 D3 L0 F2 A1)

Ferruccio Valcareggi (1968, P3 W1 D2 L0 F3 A1)

Messrs Waseige (Belgium), Denizli (Turkey), Söderberg (Sweden) and Zoff (Italy) in 1999 Getty Images

Latvia

Aleksandrs Starkovs (2004, P3 W0 D1 L2 F1 A5)

Netherlands

Frank de Boer (2020, P4 W3 D0 L1 F8 A4)

Bert van Marwijk (2012, P3 W0 D0 L3 F2 A5)

Marco van Basten (2008, P4 W3 D0 L1 F10 A4)

Dick Advocaat (2004, P5 W1 D2 L2 F7 A6)

Frank Rijkaard (2000, P5 W4 D1 L0 F13 A3)

Guus Hiddink (1996, P4 W1 D2 L1 F3 A4)

Rinus Michels (1988 1992, P9 W6 D2 L1 F14 A6)

Jan Zwartkruis (1980, P3 W1 D1 L1 F4 A4)

Gregorius Knobel (1976, P2 W1 D0 L1 F4 A5)

Northern Ireland

Michael O'Neill (2016, P4 W1 D0 L3 F2 A3)

North Macedonia

Igor Angelovski (2020, P3 W0 D0 L3 F2 A8)

North Macedonia boss Igor Angelovski at EURO 2020 UEFA via Getty Images

Norway

Nils Johan Semb (2000, P3 W1 D1 L1 F1 A1)

Poland

Paulo Sousa (2020, W0 D1 L2 F4 A6)

Adam Nawałka (2016, P5 W2 D3 L0 F4 A2)

Franciszek Smuda (2012, P3 W0 D2 L1 F2 A3)

Leo Beenhakker (2008, P3 W0 D1 L2 F1 A4)

Portugal

Fernando Santos (2016 2020, P11 W4 D5 L2 F16 A12)

Paulo Bento (2012, P5 W3 D1 L1 F6 A4)

Luiz Felipe Scolari (2004 2008, P10 W5 D1 L4 F15 A12)

Humberto Coelho (2000, P5 W4 D0 L1 F10 A4)

António Oliveira (1996, P4 W2 D1 L1 F5 A2)

Fernando Cabrita (1984, P4 W1 D2 L1 F4 A4)

Republic of Ireland

Martin O'Neill (2016, P4 W1 D1 L2 F3 A6)

Giovanni Trapattoni (2012, P3 W0 D0 L3 F1 A9)

Jack Charlton (1988, P3 W1 D1 L1 F2 A2)

Romania

Anghel Iordănescu (1996 2016, P6 W0 D1 L5 F3 A8)

Victor Pițurcă (2008, P3 W0 D2 L1 F1 A3)

Emerich Ienei (2000, P4 W1 D1 L2 F4 A6)

Mircea Lucescu (1984, P3 W0 D1 L2 F2 A4)

Anghel Iordănescu steered Romania to the 1996 and 2016 final tournaments Getty Images

Russia

Stanislav Cherchesov (2020, P3 W1 D0 L2 F2 A7)

Leonid Slutsky (2016, P3 W0 D1 L2 F2 A6)

Dick Advocaat (2012, P3 W1 D1 L1 F5 A3)

Guus Hiddink (2008, P5 W3 D0 L2 F7 A8)

Georgi Yartsev (2004, P3 W1 D0 L2 F2 A4)

Oleg Romantsev (1996, P3 W0 D1 L2 F4 A8)

Anatoliy Byshovets (1992**, P3 W0 D2 L1 F1 A4)

Valeriy Lobanovskyi (1988**, P5 W3 D1 L1 F7 A4)

Alexandr Ponomarjev (1972**, P2 W1 D0 L1 F1 A3)

Mikhail Yakushin (1968**, P2 W0 D1 L1 F0 A2)

Konstantin Beskov (1964**, P2 W1 D0 L1 F4 A2)

Gavriil Kachalin (1960**, P2 W2 D0 L0 F5 A1)

Scotland

Steve Clarke (2020 2024, P4 W0 D1 L3 F2 A10)

Craig Brown (1996, P3 W1 D1 L1 F1 A2)

Andy Roxburgh (1992, P3 W1 D0 L2 F3 A3)

Craig Brown and Andy Roxburgh, the first two managers to lead Scotland at a EURO Icon Sport via Getty Images

Serbia

Vujadin Boškov (2000, P4 W1 D1 L2 F8 A13)

Todor Veselinović (1984**, P3 W0 D0 L3 F2 A10)

Ante Mladinić (1976**, P2 W0 D0 L2 F4 A7)

Rajko Mitić (1968**, P3 W1 D1 L1 F2 A3)

Ljubomir Lovrić (1960**, P2 W1 D0 L1 F6 A6)

Slovakia

Štefan Tarkovič (2020, P3 W1 D0 L2 F2 A7)

Ján Kozák (2016, P4 W1 D1 L2 F3 A6)

Slovenia

Srečko Katanec (2000, P3 W0 D2 L1 F4 A5)

Spain

Luis Enrique (2020, P6 W2 D4 L0 F13 A6)

Vicente Del Bosque (2012 2016, P10 W6 D2 L2 F17 A5)

Luis Aragonés (2008, P6 W5 D1 L0 F12 A3)

Iñaki Sáez (2004, P3 W1 D1 L1 F2 A2)

José Antonio Camacho (2000, P4 W2 D0 L2 F7 A7)

Javier Clemente (1996, P4 W1 D3 L0 F4 A3)

Miguel Muñoz (1984 1988, P8 W2 D3 L3 F7 A10)

László Kubala (1980, P3 W0 D1 L2 F2 A4)

José Villalonga (1964, P2 W2 D0 L0 F4 A2)

Vicente del Bosque flying home from EURO 2012 with the trophy

Sweden

Janne Andersson (2020, P4 W2 D1 L1 F5 A4)

Erik Hamrén (2012 2016, P6 W1 D1 L4 F6 A8)

Lars Lagerbäck (2000* 2004* 2008, P10 W2 D4 L4 F13 A11)

Tommy Söderberg (2000* 2004*, P7 W1 D4 L2 F10 A7)

Tommy Svensson (1992, P4 W2 D1 L1 F6 A5)

Switzerland

Vladimir Petković (2016 2020, P9 W2 D6 L1 F11 A11)

Jakob Kuhn (2004 2008, P6 W1 D1 L4 F4 A9)

Artur Jorge (1996, P3 W0 D1 L2 F1 A4)

Türkiye

Şenol Güneş (2020, P3 W0 D0 L3 F1 A8)

Fatih Terim (1996 2008 2016, P11 W3 D1 L7 F10 A18)

Mustafa Denizli (2000, P4 W1 D1 L2 F3 A4)

Ukraine

Andriy Shevchenko (2020, P5 W2 D0 L3 F6 A10)

Mykhaylo Fomenko (2016, P3 W0 D0 L3 F0 A5)

Oleg Blokhin (2012, P3 W1 D0 L2 F2 A4)

Wales

Robert Page (2020, P4 W1 D1 L2 F3 A6)

Chris Coleman (2016, P6 W4 D0 L2 F10 A6)

Chris Coleman celebrates a Wales win at EURO 2016 UEFA via Getty Images

* As joint-coach

** As Czechoslovakia, West Germany or USSR/CIS