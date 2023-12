UEFA EURO 2024 group stage: past meetings, head-to-head records

How have the UEFA EURO 2024 group stage contenders fared in previous games against each other? We take a look at all their past meetings.

Group A

Germany

vs Hungary W14 D12 L12 F76 A68

vs Scotland W8 D5 L4 F26 A23

vs Switzerland W36 D8 L9 F142 A69

Hungary

vs Germany W12 D12 L14 F68 A76

vs Scotland W5 D2 L3 F20 A16

vs Switzerland W35 D5 L11 F151 A71

Scotland

vs Germany W4 D5 L8 F23 A26

vs Hungary W3 D2 L5 F16 A20

vs Switzerland W8 D3 L5 F26 A24

Switzerland

vs Germany W9 D8 L36 F69 A142

vs Hungary W11 D5 L35 F71 A151

vs Scotland W5 D3 L8 F24 A26



Group B

Spain

vs Albania W9 D0 L0 F34 A3

vs Croatia W5 D2 L3 F20 A12

vs Italy W13 D16 L11 F45 A46

Croatia

vs Albania N/A

vs Italy W3 D5 L1 F10 A10

vs Spain W3 D2 L5 F12 A20

Italy

vs Albania W4 D0 L0 F7 A1

vs Croatia W1 D5 L3 F10 A10

vs Spain W11 D16 L13 F46 A45

Albania

vs Croatia N/A

vs Italy W0 D0 L4 F1 A7

vs Spain W0 D0 L9 F3 A34



Group C

Slovenia

vs Denmark W0 D1 L5 F3 A14

vs England W0 D1 L5 F4 A10

vs Serbia W1 D6 L1 F11 A13

Denmark

vs England W8 D5 L10 F24 A41

vs Serbia W5 D0 L5 F19 A17

vs Slovenia W5 D1 L0 F14 A3

Serbia

vs Denmark W5 D0 L5 F17 A19

vs England W4 D5 L6 F21 A25

vs Slovenia W1 D6 L1 F13 A11



England

vs Denmark W10 D5 L8 F41 A24

vs Serbia W6 D5 L4 F25 A21

vs Slovenia W5 D1 L0 F10 A4

Group D

Play-off winner A

Semi-finals: Poland vs Estonia, Wales vs Finland (21 March)

Final: Wales/Finland vs Poland/Estonia (26 March)

Netherlands

vs Austria W10 D4 L6 F38 A24

vs France W11 D4 L15 F57 A54



vs Estonia W5 D1 L0 F23 A4

vs Finland W11 D2 L2 F44 A18

vs Poland W9 D7 L3 F28 A19

vs Wales W10 D0 L0 F29 A8

Austria

vs France W9 D3 L14 F41 A38

vs Netherlands W6 D4 L10 F24 A38



vs Estonia W4 D0 L0 F9 A1

vs Finland W7 D3 L1 F23 A11

vs Poland W4 D2 L5 F20 A20

vs Wales W6 D2 L4 F16 A12

France

vs Austria W14 D3 L9 F38 A41

vs Netherlands W15 D4 L11 F54 A57

vs Estonia W1 D0 L0 F4 A0

vs Finland W11 D0 L0 F24 A3

vs Poland W9 D5 L3 F30 A17

vs Wales W4 D1 L1 F14 A4

Group E

Belgium

vs Romania W5 D2 L5 F16 A14

vs Slovakia W3 D4 L5 F15 A23



vs Bosnia and Herzegovina W4 D1 L3 F19 A13

vs Iceland W11 D0 L0 F44 A8

vs Israel W6 D0 L1 F15 A4

vs Ukraine N/A

Slovakia

vs Belgium W5 D4 L3 F23 A15

vs Romania W18 D12 L10 F78 A52

vs Bosnia and Herzegovina W3 D0 L2 F8 A6

vs Iceland W13 D3 L1 F38 A15

vs Israel W3 D2 L1 F10 A7

vs Ukraine W2 D3 L3 F10 A9

Romania

vs Belgium W5 D2 L5 F14 A16

vs Slovakia W10 D12 L18 F52 A78



vs Bosnia and Herzegovina W4 D0 L2 F13 A4

vs Iceland W3 D1 L1 F11 A2

vs Israel W12 D7 L4 F35 A23

vs Ukraine W3 D1 L2 F14 A10

Play-off winner B

Semi-finals: Israel vs Iceland, Bosnia-Herzegovina vs Ukraine (21 March)

Final: Bosnia-Herzegovina/Ukraine vs Israel/Iceland (26 March)

Group F

Türkiye

vs Czechia W6 D3 L12 F23 A45

vs Portugal W2 D0 L7 F9 A19



vs Georgia W3 D1 L1 F12 A5

vs Greece W7 D3 L1 F17 A7

vs Kazakhstan W6 D0 L0 F19 A2

vs Luxembourg W7 D1 L1 F18 A9

Play-off winner C

Semi-finals: Georgia vs Luxembourg, Greece vs Kazakhstan (21 March)

Final: Georgia/Luxembourg vs Greece/Kazakhstan (26 March)

Portugal

vs Czechia W7 D3 L4 F17 A13

vs Türkiye W7 D0 L2 F19 A9

vs Georgia W1 D0 L0 F2 A0

vs Greece W4 D5 L5 F16 A18

vs Kazakhstan W3 D0 L0 F6 A1

vs Luxembourg W17 D1 L1 F69 A8

Czechia

vs Portugal W4 D3 L7 F13 A17 

vs Türkiye W12 D3 L6 F45 A23 

vs Georgia N/A

vs Greece W11 D2 L1 F24 A6 

vs Kazakhstan W2 D0 L0 F6 A3

vs Luxembourg W13 D0 L1 F43 A1