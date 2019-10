Where to watch the European Qualifiers

Partners in Europe and across the globe will be broadcasting the upcoming games as national teams seek a place at UEFA EURO 2020.

Find your local European Qualifiers broadcast partner(s) below.

Europe

Albania: RTSH/DigitAlb

Andorra: L'Équipe/Mediaset/Tf1/M6/TVE

Armenia: Armenia TV/Shant TV

Austria: ORF/Perform DACH

Azerbaijan: CBC Sport/Saran Sport

Belarus: Belarus TV/Saran Sport

Belgium: Q2/RTBF/VTM/Eleven Sports

Bosnia and Herzegovina: SportKlub/Nova BH

Bulgaria: BNT

Croatia: SportKlub/Nova TV

Cyprus: CyBC/Cyta

Czech Republic: Česká televize/AMC Networks

Denmark: Discovery

England: ITV/Sky

Estonia: ERR/TV Play

Faroe Islands: Discovery

Finland: Viasat

France: Tf1/M6/L'Équipe

FYR Macedonia: SportKlub

Georgia: GPB/Saran - Silknet

Germany: RTL/Perform DACH

Gibraltar: GBC

Greece: IPG/Open TV/COSMOTE

Hungary: MTV/AMC Networks

Iceland: RUV/Stod 2 Sport

Israel: KAN/Charlton

Italy: Rai/Mediaset

Kazakhstan: Saran - Kazakhstan TV

Kosovo: RTK/DigitAlb

Latvia: TV Play

Lithuania: LRT/TV Play

Luxembourg: RTL

Malta: TVM

Moldova: GMG/Saran Sport

Montenegro: SportKlub/Nova M

Netherlands: NOS/Ziggo

Northern Ireland: Sky

Norway: TV2

Poland: TVP/Polsat

Portugal: RTP/Sport TV

Republic of Ireland: RTÉ/Virgin Media

Romania: ProTV

Russia: TeleSport/Channel One/Match TV

San Marino: Mediaset/Rtv/Rai

Scotland: Sky

Serbia: SportKlub

Slovakia: RTV/AMC Networks

Slovenia: SportKlub/RTV

Spain: RTV/Mediaset

Sweden: tv4

Switzerland: SRG/AZ Medien/Perform DACH

Turkey: TRT

Ukraine: Football 1/Media Group Ukraine

Wales: Sky

Outside Europe

Afghanistan: SonySix

Algeria: beIN Sports

American Samoa: ESPN/Univision

Angola: SuperSport

Anguilla: ESPN

Antigua & Barbuda: ESPN

Argentina: Direct TV

Aruba: NOS

Australia: Optus

Bahamas: ESPN

Bahrain: beIN Sports

Barbados: ESPN

Bangladesh: SonySix

Benin: SuperSport

Bermuda: ESPN

Bhutan: SonySix

Bolivia: Direct TV

Bonaire: NOS

Botswana: SuperSport

Brazil: Esporte Interativo

Burkina Faso: SuperSport

Burundi: SuperSport

Cameroon: SuperSport

Cape Verde: SuperSport

Cayman Islands: ESPN

Central African Republic: SuperSport

Chad: beIN Sports/SuperSport

Chile: Direct TV

China: CCTV/Super Sports Shankai/Tencent

Colombia: Direct TV

Comoros: SuperSport

Congo Republic: SuperSport

Costa Rica: Sky Mexico

Cuba: ESPN

Curacao: NOS/ESPN/Direct TV

Democratic Republic of Congo: SuperSport

Djibouti: beIN Sports/SuperSport

Dominica: ESPN

Dominican Republic: Sky Mexico

Ecuador: Direct TV

Egypt: beIN Sports

Equatorial Guinea: SuperSport

El Salvador: Sky Mexico

Eritrea: SuperSport

Ethiopia: SuperSport

Falkland Islands: ESPN

French Guyana: Tf1/M6/ESPN/Direct TV

French Polynesia: Tf1/M6/L'Équipe

French Southern and Antarctic lands: Tf1/M6

Gabon: SuperSport

Gambia: SuperSport

Ghana: SuperSport

Grenada: ESPN

Guadeloupe: Tf1/M6/ESPN/Direct TV

Guam: ESPN/Univision

Guatemala: Sky Mexico

Guinea: SuperSport

Guinea-Bissau: SuperSport

Guyana: NOS/ESPN/Direct TV

Haiti: ESPN

Honduras: Sky Mexico

Hong Kong: i-Cable

India: SonySix

Indonesia: IMG-Super Soccer

Iran: beIN Sports

Iraq: beIN Sports

Ivory Coast: SuperSport

Jamaica: ESPN

Jordan: beIN Sports

Kenya: SuperSport

Kuwait: beIN Sports

Kyrgyzstan: Saran Sports

Lebanon: beIN Sports

Lesotho: SuperSport

Liberia: SuperSport

Libya: beIN Sports

Macau: TDM

Madagascar: SuperSport/L'Équipe

Malawi: SuperSport

Malaysia and Brunei Darussalam: Astro

Maldives: SonySix

Mali: SuperSport

Mariana Islands: ESPN/Univision

Martinique: Tf1/M6/ESPN/Direct TV

Mauritania: beIN Sports/SuperSport

Mauritius: SuperSport/L'Équipe

Mayotte: Tf1/M6

Mexico: Sky Mexico

Midway: ESPN/Univision

Montserrat: ESPN

Morocco: beIN Sports

Mozambique: SuperSport

Myanmar: SkyNet

Namibia: SuperSport

Nepal: SonySix

Nevis: ESPN

New Caledonia: Tf1/M6/L'Équipe

New Zealand: Sky New Zealand

Nicaragua: Sky Mexico

Niger: SuperSport

Nigeria: SuperSport

Oman: beIN Sports

Pakistan: SonySix

Palestine (Gaza strip & West Bank): beIN Sports

Panama: Sky Mexico

Paraguay: Direct TV

Peru: Direct TV

Puerto Rico: ESPN/Univision

Qatar: beIN Sports

Réunion: Tf1/M6

Rwanda: SuperSport

Saba: NOS/ESPN/Direct TV

Sao Tome and Principe: SuperSport

Saudi Arabia: beIN Sports

Senegal: SuperSport

Seychelles: SuperSport

Sierra Leone: SuperSport

Somalia: beIN Sports/SuperSport

South Africa: SuperSport

South Korea: Eclat

South Sudan: beIN Sports

Sri Lanka: SonySix

St. Barts: Tf1/M6/ESPN/Direct TV

St. Christopher: ESPN

St. Eustatius: NOS/ESPN/Direct TV

St. Helena and Ascension: SuperSport

St. Kitts: ESPN

St. Lucia: ESPN

St. Martin: Tf1/M6/ESPN/Direct TV

St. Maarten: NOS

St. Pierre & Miquelon: Tf1/M6/ESPN/Direct TV

St. Vincent & the Grenadines: ESPN

Sudan: beIN Sports/SuperSport

Surinam: ESPN

Swaziland: SuperSport

Syria: beIN Sports

Taiwan: Eleven Sports

Tajikistan: Saran Sports

Tanzania: SuperSport

Togo: SuperSport

Tortola: ESPN

Trinidad & Tobago: ESPN

Tunisia: beIN Sports

Turkmenistan: Saran Sports

Turks & Caicos Islands: ESPN

Uganda: SuperSport

United Arab Emirates: beIN Sports

United States of America: ESPN/Univision

Uruguay: Direct TV

U.S. Virgin Islands: ESPN/Univision

Uzbekistan: Saran Sports/UZ Report

Venezuela: Direct TV

Vietnam: VTV Cab

Wallis & Futuna: Tf1/M6/L'Équipe

Yemen: beIN Sports

Zambia: SuperSport

Zimbabwe: SuperSport

The in-flight service is provided by IMG