European Qualifiers for 2026 World Cup: All the results
Tuesday, March 31, 2026
Check out all the results from the European Qualifiers for the 2026 FIFA World Cup.
The European Qualifiers for the 2026 FIFA World Cup ran from March to November 2025, with the play-offs for the remaining finals places taking place in March 2026.
Play-off results
Play-off finals
Tuesday 31 March 2026
A Bosnia and Herzegovina 1-1 Italy (Bosnia and Herzegovina win 4-1 on penalties)
B Sweden 3-2 Poland
C Kosovo 0-1 Türkiye
D Czechia 2-2aet Denmark (Czechia win 3-1 on penalties)
Play-off semi-finals
Thursday 26 March 2026
A Italy 2-0 Northern Ireland
A Wales 1-1aet Bosnia and Herzegovina (Bosnia and Herzegovina win 4-2 on penalties)
B Ukraine 1-3 Sweden
B Poland 2-1 Albania
C Türkiye 1-0 Romania
C Slovakia 3-4 Kosovo
D Denmark 4-0 North Macedonia
D Czechia 2-2aet Republic of Ireland (Czechia win 4-3 on penalties)
Group stage results
MATCHDAY 1
Friday 21 March 2025
G Malta 0-1 Finland
G Poland 1-0 Lithuania
H Cyprus 2-0 San Marino
H Romania 0-1 Bosnia and Herzegovina
K Andorra 0-1 Latvia
K England 2-0 Albania
Saturday 22 March 2025
J Liechtenstein 0-3 North Macedonia
I Moldova 0-5 Norway
L Montenegro 3-1 Gibraltar
I Israel 2-1 Estonia
J Wales 3-1 Kazakhstan
L Czechia 2-1 Faroe Islands
MATCHDAY 2
Monday 24 March 2025
G Lithuania 2-2 Finland
G Poland 2-0 Malta
H Bosnia and Herzegovina 2-1 Cyprus
H San Marino 1-5 Romania
K Albania 3-0 Andorra
K England 3-0 Latvia
Tuesday 25 March 2025
I Israel 2-4 Norway
I Moldova 2-3 Estonia
J Liechtenstein 0-2 Kazakhstan
J North Macedonia 1-1 Wales
L Gibraltar 0-4 Czechia
L Montenegro 1-0 Faroe Islands
MATCHDAY 3
Friday 6 June 2025
I Estonia 1-3 Israel
I Norway 3-0 Italy
J North Macedonia 1-1 Belgium
J Wales 3-0 Liechtenstein
L Czechia 2-0 Montenegro
L Gibraltar 0-7 Croatia
Saturday 7 June 2025
H Bosnia and Herzegovina 1-0 San Marino
G Malta 0-0 Lithuania
K Andorra 0-1 England
G Finland 0-2 Netherlands
H Austria 2-1 Romania
K Albania 0-0 Serbia
MATCHDAY 4
Monday 9 June 2025
J Kazakhstan 0-1 North Macedonia
I Estonia 0-1 Norway
I Italy 2-0 Moldova
J Belgium 4-3 Wales
L Faroe Islands 2-1 Gibraltar
L Croatia 5-1 Czechia
Tuesday 10 June 2025
G Finland 2-1 Poland
G Netherlands 8-0 Malta
H Romania 2-0 Cyprus
H San Marino 0-4 Austria
K Latvia 1-1 Albania
K Serbia 3-0 Andorra
MATCHDAY 5
Thursday 4 September 2025
J Kazakhstan 0-1 Wales
E Georgia 2-3 Türkiye
A Luxembourg 1-3 Northern Ireland
A Slovakia 2-0 Germany
E Bulgaria 0-3 Spain
G Lithuania 1-1 Malta
G Netherlands 1-1 Poland
J Liechtenstein 0-6 Belgium
Friday 5 September 2025
B Slovenia 2-2 Sweden
B Switzerland 4-0 Kosovo
C Greece 5-1 Belarus
C Denmark 0-0 Scotland
D Iceland 5-0 Azerbaijan
D Ukraine 0-2 France
I Moldova 0-4 Israel
I Italy 5-0 Estonia
L Faroe Islands 0-1 Croatia
L Montenegro 0-2 Czechia
Saturday 6 September 2025
K Latvia 0-1 Serbia
F Armenia 0-5 Portugal
K England 2-0 Andorra
F Republic of Ireland 2-2 Hungary
H Austria 1-0 Cyprus
H San Marino 0-6 Bosnia and Herzegovina
MATCHDAY 6
Sunday 7 September 2025
E Georgia 3-0 Bulgaria
J North Macedonia 5-0 Liechtenstein
G Lithuania 2-3 Netherlands
A Luxembourg 0-1 Slovakia
A Germany 3-1 Northern Ireland
E Türkiye 0-6 Spain
G Poland 3-1 Finland
J Belgium 6-0 Kazakhstan
Monday 8 September 2025
B Kosovo 2-0 Sweden
B Switzerland 3-0 Slovenia
C Belarus 0-2 Scotland
C Greece 0-3 Denmark
I Israel 4-5 Italy
L Gibraltar 0-1 Faroe Islands
L Croatia 4-0 Montenegro
Tuesday 9 September 2025
D Azerbaijan 1-1 Ukraine
F Armenia 2-1 Republic of Ireland
D France 2-1 Iceland
F Hungary 2-3 Portugal
H Bosnia and Herzegovina 1-2 Austria
H Cyprus 2-2 Romania
I Norway 11-1 Moldova
K Albania 1-0 Latvia
K Serbia 0-5 England
MATCHDAY 7
Thursday 9 October 2025
C Belarus 0-6 Denmark
C Scotland 3-1 Greece
G Finland 2-1 Lithuania
G Malta 0-4 Netherlands
H Austria 10-0 San Marino
H Cyprus 2-2 Bosnia and Herzegovina
L Czechia 0-0 Croatia
L Faroe Islands 4-0 Montenegro
Friday 10 October 2025
J Kazakhstan 4-0 Liechtenstein
A Northern Ireland 2-0 Slovakia
A Germany 4-0 Luxembourg
B Kosovo 0-0 Slovenia
B Sweden 0-2 Switzerland
D Iceland 3-5 Ukraine
D France 3-0 Azerbaijan
J Belgium 0-0 North Macedonia
Saturday 11 October 2025
K Latvia 2-2 Andorra
F Hungary 2-0 Armenia
I Norway 5-0 Israel
E Bulgaria 1-6 Türkiye
E Spain 2-0 Georgia
F Portugal 1-0 Republic of Ireland
I Estonia 1-3 Italy
K Serbia 0-1 Albania
MATCHDAY 8
Sunday 12 October 2025
H San Marino 0-4 Cyprus
C Scotland 2-1 Belarus
L Faroe Islands 2-1 Czechia
C Denmark 3-1 Greece
G Lithuania 0-2 Poland
G Netherlands 4-0 Finland
H Romania 1-0 Austria
L Croatia 3-0 Gibraltar
Monday 13 October 2025
A Northern Ireland 0-1 Germany
A Slovakia 2-0 Luxembourg
B Slovenia 0-0 Switzerland
B Sweden 0-1 Kosovo
D Iceland 2-2 France
D Ukraine 2-1 Azerbaijan
J North Macedonia 1-1 Kazakhstan
J Wales 2-4 Belgium
Tuesday 14 October 2025
E Türkiye 4-1 Georgia
E Spain 4-0 Bulgaria
F Republic of Ireland 1-0 Armenia
F Portugal 2-2 Hungary
I Estonia 1-1 Moldova
I Italy 3-0 Israel
K Andorra 1-3 Serbia
K Latvia 0-5 England
MATCHDAY 9
Thursday 13 November 2025
D Azerbaijan 0-2 Iceland
F Armenia 0-1 Hungary
I Norway 4-1 Estonia
D France 4-0 Ukraine
F Republic of Ireland 2-0 Portugal
I Moldova 0-2 Italy
K Andorra 0-1 Albania
K England 2-0 Serbia
Friday 14 November 2025
G Finland 0-1 Malta
A Luxembourg 0-2 Germany
A Slovakia 1-0 Northern Ireland
G Poland 1-1 Netherlands
L Gibraltar 1-2 Montenegro
L Croatia 3-1 Faroe Islands
Saturday 15 November 2025
J Kazakhstan 1-1 Belgium
E Georgia 0-4 Spain
E Türkiye 2-0 Bulgaria
H Cyprus 0-2 Austria
J Liechtenstein 0-1 Wales
B Slovenia 0-2 Kosovo
B Switzerland 4-1 Sweden
C Greece 3-2 Scotland
C Denmark 2-2 Belarus
H Bosnia and Herzegovina 3-1 Romania
MATCHDAY 10
Sunday 16 November 2025
F Hungary 2-3 Republic of Ireland
F Portugal 9-1 Armenia
D Azerbaijan 1-3 France
D Ukraine 2-0 Iceland
K Albania 0-2 England
K Serbia 2-1 Latvia
I Israel 4-1 Moldova
I Italy 1-4 Norway
Monday 17 November 2025
A Northern Ireland 1-0 Luxembourg
A Germany 6-0 Slovakia
G Malta 2-3 Poland
G Netherlands 4-0 Lithuania
L Czechia 6-0 Gibraltar
L Montenegro 2-3 Croatia
Tuesday 18 November 2025
B Kosovo 1-1 Switzerland
B Sweden 1-1 Slovenia
C Belarus 0-0 Greece
C Scotland 4-2 Denmark
E Bulgaria 2-1 Georgia
E Spain 2-2 Türkiye
H Austria 1-1 Bosnia and Herzegovina
H Romania 7-1 San Marino
J Belgium 7-0 Liechtenstein
J Wales 7-1 North Macedonia
Final tournament dates
11 June to 19 July 2026