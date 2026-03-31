European Qualifiers for 2026 World Cup: All the results

Tuesday, March 31, 2026

Check out all the results from the European Qualifiers for the 2026 FIFA World Cup.

The European Qualifiers for the 2026 FIFA World Cup ran from March to November 2025, with the play-offs for the remaining finals places taking place in March 2026.

Play-off results

Play-off finals

Tuesday 31 March 2026

A Bosnia and Herzegovina 1-1 Italy (Bosnia and Herzegovina win 4-1 on penalties) 
B Sweden 3-2 Poland
C Kosovo 0-1 Türkiye
D Czechia 2-2aet Denmark (Czechia win 3-1 on penalties)

Play-off semi-finals

Thursday 26 March 2026

A Italy 2-0 Northern Ireland
A Wales 1-1aet Bosnia and Herzegovina (Bosnia and Herzegovina win 4-2 on penalties)
B Ukraine 1-3 Sweden
B Poland 2-1 Albania
C Türkiye 1-0 Romania
C Slovakia 3-4 Kosovo
D Denmark 4-0 North Macedonia
D Czechia 2-2aet Republic of Ireland (Czechia win 4-3 on penalties)

Group stage results

MATCHDAY 1

Friday 21 March 2025

Malta 0-1 Finland
G Poland 1-0 Lithuania
Cyprus 2-0 San Marino
Romania 0-1 Bosnia and Herzegovina
Andorra 0-1 Latvia
England 2-0 Albania

Saturday 22 March 2025

Liechtenstein 0-3 North Macedonia
Moldova 0-5 Norway
Montenegro 3-1 Gibraltar
Israel 2-1 Estonia
Wales 3-1 Kazakhstan
Czechia 2-1 Faroe Islands

MATCHDAY 2

Monday 24 March 2025

G Lithuania 2-2 Finland
G Poland 2-0 Malta
H Bosnia and Herzegovina 2-1 Cyprus
H San Marino 1-5 Romania
K Albania 3-0 Andorra
K England 3-0 Latvia

Tuesday 25 March 2025

I Israel 2-4 Norway
I Moldova 2-3 Estonia
J Liechtenstein 0-2 Kazakhstan
J North Macedonia 1-1 Wales
L Gibraltar 0-4 Czechia
L Montenegro 1-0 Faroe Islands

MATCHDAY 3

Friday 6 June 2025

I Estonia 1-3 Israel
I Norway 3-0 Italy
J North Macedonia 1-1 Belgium
J Wales 3-0 Liechtenstein
L Czechia 2-0 Montenegro
L Gibraltar 0-7 Croatia

Saturday 7 June 2025

H Bosnia and Herzegovina 1-0 San Marino 
G Malta 0-0 Lithuania 
K Andorra 0-1 England 
G Finland 0-2 Netherlands
H Austria 2-1 Romania
K Albania 0-0 Serbia

MATCHDAY 4

Monday 9 June 2025

J Kazakhstan 0-1 North Macedonia
I Estonia 0-1 Norway
I Italy 2-0 Moldova
J Belgium 4-3 Wales
L Faroe Islands 2-1 Gibraltar
L Croatia 5-1 Czechia

Tuesday 10 June 2025

G Finland 2-1 Poland
G Netherlands 8-0 Malta
H Romania 2-0 Cyprus
H San Marino 0-4 Austria
K Latvia 1-1 Albania
K Serbia 3-0 Andorra

MATCHDAY 5

Thursday 4 September 2025

J Kazakhstan 0-1 Wales
E Georgia 2-3 Türkiye
A Luxembourg 1-3 Northern Ireland
A Slovakia 2-0 Germany
E Bulgaria 0-3 Spain
G Lithuania 1-1 Malta
G Netherlands 1-1 Poland
J Liechtenstein 0-6 Belgium

Friday 5 September 2025

B Slovenia 2-2 Sweden
B Switzerland 4-0 Kosovo
C Greece 5-1 Belarus
C Denmark 0-0 Scotland
D Iceland 5-0 Azerbaijan
D Ukraine 0-2 France
I Moldova 0-4 Israel
I Italy 5-0 Estonia
L Faroe Islands 0-1 Croatia
L Montenegro 0-2 Czechia

Saturday 6 September 2025

K Latvia 0-1 Serbia
F Armenia 0-5 Portugal
K England 2-0 Andorra
F Republic of Ireland 2-2 Hungary
H Austria 1-0 Cyprus
H San Marino 0-6 Bosnia and Herzegovina

MATCHDAY 6

Sunday 7 September 2025

E Georgia 3-0 Bulgaria
J North Macedonia 5-0 Liechtenstein
G Lithuania 2-3 Netherlands
A Luxembourg 0-1 Slovakia
A Germany 3-1 Northern Ireland
E Türkiye 0-6 Spain
G Poland 3-1 Finland
J Belgium 6-0 Kazakhstan

Monday 8 September 2025

B Kosovo 2-0 Sweden
B Switzerland 3-0 Slovenia
C Belarus 0-2 Scotland
C Greece 0-3 Denmark
I Israel 4-5 Italy
L Gibraltar 0-1 Faroe Islands
L Croatia 4-0 Montenegro

Tuesday 9 September 2025

D Azerbaijan 1-1 Ukraine
F Armenia 2-1 Republic of Ireland
D France 2-1 Iceland
F Hungary 2-3 Portugal
H Bosnia and Herzegovina 1-2 Austria
H Cyprus 2-2 Romania









I Norway 11-1 Moldova
K Albania 1-0 Latvia
K Serbia 0-5 England

MATCHDAY 7

Thursday 9 October 2025

C Belarus 0-6 Denmark
C Scotland 3-1 Greece
G Finland 2-1 Lithuania
G Malta 0-4 Netherlands
H Austria 10-0 San Marino
H Cyprus 2-2 Bosnia and Herzegovina
L Czechia 0-0 Croatia
L Faroe Islands 4-0 Montenegro

Friday 10 October 2025

J Kazakhstan 4-0 Liechtenstein
A Northern Ireland 2-0 Slovakia
A Germany 4-0 Luxembourg
B Kosovo 0-0 Slovenia
B Sweden 0-2 Switzerland
D Iceland 3-5 Ukraine
D France 3-0 Azerbaijan
J Belgium 0-0 North Macedonia

Saturday 11 October 2025

K Latvia 2-2 Andorra
F Hungary 2-0 Armenia
I Norway 5-0 Israel
E Bulgaria 1-6 Türkiye
E Spain 2-0 Georgia
F Portugal 1-0 Republic of Ireland
I Estonia 1-3 Italy
K Serbia 0-1 Albania

MATCHDAY 8

Sunday 12 October 2025

H San Marino 0-4 Cyprus
C Scotland 2-1 Belarus 
L Faroe Islands 2-1 Czechia
C Denmark 3-1 Greece
G Lithuania 0-2 Poland
G Netherlands 4-0 Finland
H Romania 1-0 Austria
L Croatia 3-0 Gibraltar

Monday 13 October 2025

A Northern Ireland 0-1 Germany
A Slovakia 2-0 Luxembourg
B Slovenia 0-0 Switzerland
B Sweden 0-1 Kosovo
D Iceland 2-2 France
D Ukraine 2-1 Azerbaijan
J North Macedonia 1-1 Kazakhstan
J Wales 2-4 Belgium

Tuesday 14 October 2025

E Türkiye 4-1 Georgia
E Spain 4-0 Bulgaria
F Republic of Ireland 1-0 Armenia
F Portugal 2-2 Hungary
I Estonia 1-1 Moldova
I Italy 3-0 Israel
K Andorra 1-3 Serbia
K Latvia 0-5 England

MATCHDAY 9

Thursday 13 November 2025

D Azerbaijan 0-2 Iceland 
F Armenia 0-1 Hungary
I Norway 4-1 Estonia
D France 4-0 Ukraine
F Republic of Ireland 2-0 Portugal
I Moldova 0-2 Italy
K Andorra 0-1 Albania
K England 2-0 Serbia

Friday 14 November 2025

G Finland 0-1 Malta
A Luxembourg 0-2 Germany
A Slovakia 1-0 Northern Ireland
G Poland 1-1 Netherlands
L Gibraltar 1-2 Montenegro
L Croatia 3-1 Faroe Islands

Saturday 15 November 2025

J Kazakhstan 1-1 Belgium
E Georgia 0-4 Spain
E Türkiye 2-0 Bulgaria
H Cyprus 0-2 Austria
J Liechtenstein 0-1 Wales
B Slovenia 0-2 Kosovo
B Switzerland 4-1 Sweden
C Greece 3-2 Scotland
C Denmark 2-2 Belarus
H Bosnia and Herzegovina 3-1 Romania

MATCHDAY 10

Sunday 16 November 2025

F Hungary 2-3 Republic of Ireland
F Portugal 9-1 Armenia
D Azerbaijan 1-3 France
D Ukraine 2-0 Iceland
K Albania 0-2 England
K Serbia 2-1 Latvia
I Israel 4-1 Moldova
I Italy 1-4 Norway

Monday 17 November 2025

A Northern Ireland 1-0 Luxembourg
A Germany 6-0 Slovakia
G Malta 2-3 Poland
G Netherlands 4-0 Lithuania
L Czechia 6-0 Gibraltar
L Montenegro 2-3 Croatia

Tuesday 18 November 2025

B Kosovo 1-1 Switzerland
B Sweden 1-1 Slovenia
C Belarus 0-0 Greece
C Scotland 4-2 Denmark
E Bulgaria 2-1 Georgia
E Spain 2-2 Türkiye
H Austria 1-1 Bosnia and Herzegovina﻿
H Romania 7-1 San Marino
J Belgium 7-0 Liechtenstein
J Wales 7-1 North Macedonia

Final tournament dates
11 June to 19 July 2026

