2025/26 Conference League: All the league phase fixtures
Saturday, August 30, 2025
All the fixtures for the league phase of the 2025/26 UEFA Conference League.
The 2025/26 UEFA Conference League proper kicks off on 2 October and culminates with the Leipzig final on 27 May 2026.
*Kick-offs are 21:00 CET unless stated; all times CET
Matchday 1
Thursday 2 October 2025
Dynamo Kyiv vs Crystal Palace (18:45)
Lausanne-Sport vs Breidablik (18:45)
Noah vs Rijeka (18:45)
Zrinjski vs Lincoln Red Imps (18:45)
Jagiellonia Białystok vs Hamrun Spartans (18:45)
Lech Poznań vs SK Rapid (18:45)
KuPS Kuopio vs Drita (18:45)
Omonoia vs Mainz (18:45)
Rayo Vallecano vs Shkëndija (18:45)
Aberdeen vs Shakhtar Donetsk
Sparta Praha vs Shamrock Rovers
Fiorentina vs Sigma Olomouc
AEK Larnaca vs AZ Alkmaar
Legia Warszawa vs Samsunspor
Celje vs AEK Athens
Raków vs Universitatea Craiova
Shelbourne vs Häcken
Slovan Bratislava vs Strasbourg
Matchday 2
Thursday 23 October 2025
AEK Athens vs Aberdeen (18:45)
Häcken vs Rayo Vallecano (18:45)
Breidablik vs KuPS Kuopio (18:45)
Shakhtar Donetsk vs Legia Warszawa (18:45)
Drita vs Omonoia (18:45)
Rijeka vs Sparta Praha (18:45)
Shkëndija vs Shelbourne (18:45)
Strasbourg vs Jagiellonia Białystok (18:45)
SK Rapid vs Fiorentina (18:45)
Mainz vs Zrinjski
AZ Alkmaar vs Slovan Bratislava
Crystal Palace vs AEK Larnaca
Hamrun Spartans vs Lausanne-Sport
Lincoln Red Imps vs Lech Poznań
Samsunspor vs Dynamo Kyiv
Shamrock Rovers vs Celje
Sigma Olomouc vs Raków
Universitatea Craiova vs Noah
Matchday 3
Thursday 6 November 2025
Mainz vs Fiorentina (18:45)
Sparta Praha vs Raków (18:45)
AEK Athens vs Shamrock Rovers (18:45)
AEK Larnaca vs Aberdeen (18:45)
Shakhtar Donetsk vs Breidablik (18:45)
Noah vs Sigma Olomouc (18:45)
KuPS Kuopio vs Slovan Bratislava (18:45)
Celje vs Legia Warszawa (18:45)
Samsunspor vs Hamrun Spartans F.C (18:45)
Häcken vs Strasbourg
Crystal Palace vs AZ Alkmaar
Lausanne-Sport vs Omonoia
Dynamo Kyiv vs Zrinjski
Shkëndija vs Jagiellonia Białystok
Lincoln Red Imps vs Rijeka
Rayo Vallecano vs Lech Poznań
Shelbourne vs Drita
SK Rapid vs Universitatea Craiova
Matchday 4
Thursday 27 November 2025
AZ Alkmaar vs Shelbourne (18:45)
Hamrun Spartans vs Lincoln Red Imps (18:45)
Zrinjski vs Häcken (18:45)
Lech Poznań vs Lausanne-Sport (18:45)
Omonoia vs Dynamo Kyiv (18:45)
Raków vs SK Rapid (18:45)
Sigma Olomouc vs Celje (18:45)
Universitatea Craiova vs Mainz (18:45)
Slovan Bratislava vs Rayo Vallecano (18:45)
Aberdeen vs Noah
Fiorentina vs AEK Athens
Breidablik vs Samsunspor
Drita vs Shkëndija
Rijeka vs AEK Larnaca
Jagiellonia Białystok vs KuPS Kuopio
Legia Warszawa vs Sparta Praha
Strasbourg vs Crystal Palace
Shamrock Rovers vs Shakhtar Donetsk
Matchday 5
Thursday 11 December 2025
Fiorentina vs Dynamo Kyiv (18:45)
Häcken vs AEK Larnaca (18:45)
Breidablik vs Shamrock Rovers (18:45)
Drita vs AZ Alkmaar (18:45)
Noah vs Legia Warszawa (18:45)
Jagiellonia Białystok vs Rayo Vallecano (18:45)
Shkëndija vs Slovan Bratislava (18:45)
Samsunspor vs AEK Athens (18:45)
Universitatea Craiova vs Sparta Praha (18:45)
Aberdeen vs Strasbourg
Hamrun Spartans vs Shakhtar Donetsk
Rijeka vs Celje
Lech Poznań vs Mainz
KuPS Kuopio vs Lausanne-Sport
Lincoln Red Imps vs Sigma Olomouc
Raków vs Zrinjski
Shelbourne vs Crystal Palace
SK Rapid vs Omonoia
Matchday 6
Thursday 18 December 2025
Mainz vs Samsunspor
Sparta Praha vs Aberdeen
AEK Athens vs Universitatea Craiova
AEK Larnaca vs Shkëndija
AZ Alkmaar vs Jagiellonia Białystok
Crystal Palace vs KuPS Kuopio
Shakhtar Donetsk vs Rijeka
Dynamo Kyiv vs Noah
Lausanne-Sport vs Fiorentina
Zrinjski vs SK Rapid
Legia Warszawa vs Lincoln Red Imps
Celje vs Shelbourne
Omonoia vs Raków
Strasbourg vs Breidablik
Rayo Vallecano vs Drita
Shamrock Rovers vs Hamrun Spartans
Sigma Olomouc vs Lech Poznań
Slovan Bratislava vs Häcken