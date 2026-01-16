2025/26 Conference League: Knockout phase fixtures and league phase results
Friday, January 16, 2026
All the 2025/26 UEFA Conference League league phase results and knockout phase fixtures.
The 2025/26 UEFA Conference League proper kicked off on 2 October and culminates with the Leipzig final on 27 May 2026.
Knockout phase play-off ties
KuPS Kuopio vs Lech Poznań
Noah vs AZ Alkmaar
Zrinjski vs Crystal Palace
Jagiellonia vs Fiorentina
Shkëndija vs Samsunspor
Drita vs Celje
Sigma Olomouc vs Lausanne-Sport
Omonoia vs Rijeka
The knockout phase play-off calendar will be announced by 31 January 2026 at the latest.
Matchday 1 results
Thursday 2 October 2025
Dynamo Kyiv 0-2 Crystal Palace
Lausanne-Sport 3-0 Breidablik
Noah 1-0 Rijeka
Zrinjski 5-0 Lincoln Red Imps
Jagiellonia Białystok 1-0 Hamrun Spartans
Lech Poznań 4-1 SK Rapid
KuPS Kuopio 1-1 Drita
Omonoia 0-1 Mainz
Rayo Vallecano 2-0 Shkëndija
Aberdeen 2-3 Shakhtar Donetsk
Sparta Praha 4-1 Shamrock Rovers
Fiorentina 2-0 Sigma Olomouc
AEK Larnaca 4-0 AZ Alkmaar
Legia Warszawa 0-1 Samsunspor
Celje 3-1 AEK Athens
Raków 2-0 Universitatea Craiova
Shelbourne 0-0 Häcken
Slovan Bratislava 1-2 Strasbourg
Matchday 2
Thursday 23 October 2025
AEK Athens 6-0 Aberdeen
Häcken 2-2 Rayo Vallecano
Breidablik 0-0 KuPS Kuopio
Shakhtar Donetsk 1-2 Legia Warszawa
Drita 1-1 Omonoia
Rijeka 1-0 Sparta Praha
Shkëndija 1-0 Shelbourne
Strasbourg 1-1 Jagiellonia Białystok
SK Rapid 0-3 Fiorentina
Mainz 1-0 Zrinjski
AZ Alkmaar 1-0 Slovan Bratislava
Crystal Palace 0-1 AEK Larnaca
Hamrun Spartans 0-1 Lausanne-Sport
Lincoln Red Imps 2-1 Lech Poznań
Samsunspor 3-0 Dynamo Kyiv
Shamrock Rovers 0-2 Celje
Sigma Olomouc 1-1 Raków
Universitatea Craiova 1-1 Noah
Matchday 3
Thursday 6 November 2025
Mainz 2-1 Fiorentina
Sparta Praha 0-0 Raków
AEK Athens 1-1 Shamrock Rovers
AEK Larnaca 0-0 Aberdeen
Shakhtar Donetsk 2-0 Breidablik
Noah 1-2 Sigma Olomouc
KuPS Kuopio 3-1 Slovan Bratislava
Celje 2-1 Legia Warszawa
Samsunspor 3-0 Hamrun Spartans
Häcken 1-2 Strasbourg
Crystal Palace 3-1 AZ Alkmaar
Lausanne-Sport 1-1 Omonoia
Dynamo Kyiv 6-0 Zrinjski
Shkëndija 1-1 Jagiellonia Białystok
Lincoln Red Imps 1-1 Rijeka
Rayo Vallecano 3-2 Lech Poznań
Shelbourne 0-1 Drita
SK Rapid 0-1 Universitatea Craiova
Matchday 4
Thursday 27 November 2025
AZ Alkmaar 2-0 Shelbourne
Hamrun Spartans 3-1 Lincoln Red Imps
Zrinjski 2-1 Häcken
Lech Poznań 2-0 Lausanne-Sport
Omonoia 2-0 Dynamo Kyiv
Raków 4-1 SK Rapid
Sigma Olomouc 2-1 Celje
Universitatea Craiova 1-0 Mainz
Slovan Bratislava 2-1 Rayo Vallecano
Aberdeen 1-1 Noah
Fiorentina 0-1 AEK Athens
Breidablik 2-2 Samsunspor
Drita 1-0 Shkëndija
Rijeka 0-0 AEK Larnaca
Jagiellonia Białystok 1-0 KuPS Kuopio
Legia Warszawa 0-1 Sparta Praha
Strasbourg 2-1 Crystal Palace
Shamrock Rovers 1-2 Shakhtar Donetsk
Matchday 5
Thursday 11 December 2025
Fiorentina 2-1 Dynamo Kyiv
Häcken 1-1 AEK Larnaca
Breidablik 3-1 Shamrock Rovers
Drita 0-3 AZ Alkmaar
Noah 2-1 Legia Warszawa
Jagiellonia Białystok 1-2 Rayo Vallecano
Shkëndija 2-0 Slovan Bratislava
Samsunspor 1-2 AEK Athens
Universitatea Craiova 1-2 Sparta Praha
Aberdeen 0-1 Strasbourg
Hamrun Spartans 0-2 Shakhtar Donetsk
Rijeka 3-0 Celje
Lech Poznań 1-1 Mainz
KuPS Kuopio 0-0 Lausanne-Sport
Lincoln Red Imps 2-1 Sigma Olomouc
Raków 1-0 Zrinjski
Shelbourne 0-3 Crystal Palace
SK Rapid 0-1 Omonoia
Matchday 6
Thursday 18 December 2025
Mainz 2-0 Samsunspor
Sparta Praha 3-0 Aberdeen
AEK Athens 3-2 Universitatea Craiova
AEK Larnaca 1-0 Shkëndija
AZ Alkmaar 0-0 Jagiellonia Białystok
Crystal Palace 2-2 KuPS Kuopio
Shakhtar Donetsk 0-0 Rijeka
Dynamo Kyiv 2-0 Noah
Lausanne-Sport 1-0 Fiorentina
Zrinjski 1-1 SK Rapid
Legia Warszawa 4-1 Lincoln Red Imps
Celje 0-0 Shelbourne
Omonoia 0-1 Raków
Strasbourg 3-1 Breidablik
Rayo Vallecano 3-0 Drita
Shamrock Rovers 3-1 Hamrun Spartans
Sigma Olomouc 1-2 Lech Poznań
Slovan Bratislava 1-0 Häcken