Conference League qualifying: Fixtures, dates, how it works
Thursday, June 18, 2026
Article summary
UEFA Conference League qualifying for the 2026/27 season kicks off on 9 July and concludes with the play-off second legs on 27 August.
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Article body
All 36 teams enter the league phase of the 2026/27 UEFA Conference League via qualifying, with none directly through. The stage at which teams enter qualifying will be based on their association club coefficient rankings and all ties are played over two legs.
See how qualifying works and keep track of the fixtures and results.
When are the 2026/27 Conference League qualifying rounds and play-offs?
First qualifying round: 9 & 16 July 2026
Second qualifying round: 23 & 30 July 2026
Third qualifying round: 6 & 13 August 2026
Play-offs: 20 & 27 August 2026
First qualifying round
Teams involved
Main path: 52 (enter in this round)
First legs: 9 July
Velež vs Milsami
Bohemians vs St Joseph's
Dinamo City vs Astana
Connah's Quay vs Ballkani
Zire vs Torpedo Kutaisi
Differdange vs Ilves
Dinamo-Minsk vs Sileks
Dečić vs Liepāja
Elbasani vs BATE
Glentoran vs RFS
Mornar vs Atlètic Club d'Escaldes
Mondorf vs Dinamo Tbilisi
Petrovac vs Žalgiris
Caernarfon vs Levadia Tallinn
Marsaxlokk vs Pyunik
Hegelmann vs Paide
Alashkert vs Elimai
Víkingur vs Stjarnan
Dila vs Virtus
Sarajevo vs Inter Turku
Europa vs Shkëndija
Kalju vs Linfield
Penybont vs FC Santa Coloma
Runavík vs Hamrun Spartans
UNA Strassen vs La Fiorita
Vllaznia vs Malisheva
Second legs: 16 July
Milsami vs Velež
St Joseph's vs Bohemians
Astana vs Dinamo City
Ballkani vs Connah's Quay
Torpedo Kutaisi vs Zire
Ilves vs Differdange
Sileks vs Dinamo-Minsk
Liepāja vs Dečić
BATE vs Elbasani
RFS vs Glentoran
Atlètic Club d'Escaldes vs Mornar
Dinamo Tbilisi vs Mondorf
Žalgiris vs Petrovac
Levadia Tallinn vs Caernarfon
Pyunik vs Marsaxlokk
Paide vs Hegelmann
Elimai vs Alashkert
Stjarnan vs Víkingur
Virtus vs Dila
Inter Turku vs Sarajevo
Shkëndija vs Europa
Linfield vs Kalju
FC Santa Coloma vs Penybont
Hamrun Spartans vs Runavík
La Fiorita vs UNA Strassen
Malisheva vs Vllaznia
How does it work?
- The winners of each tie advance to the second qualifying round.
- Defeated sides are eliminated from the competition.
Second qualifying round
Teams involved
Champions path: 12 (12 of the 14 defeated sides from the UEFA Champions League first qualifying round)
Main path: 86 (60 teams, including the six defeated sides from the UEFA Europa League first qualifying round, join the 26 first qualifying round winners)
First legs: 23 July
Champions path
Borac / Levski Sofia vs Petrocub / Egnatia
Klaksvík / Atert Bissen vs Víkingur Reykjavík / Győri ETO
Vitebsk / Universitatea Craiova vs Kairat Almaty / Sutjeska
Flora Tallinn / Iberia Tbilisi vs Sabah / The New Saints
Floriana / Shamrock Rovers vs Kauno Žalgiris / Drita
Vardar / KuPS Kuopio vs Ararat-Armenia / Riga
Main path
Rijeka vs CSKA 1948 / Derry
Başakşehir vs Sarajevo / Inter Turku
Lugano vs Dukagjini
HJK vs Coleraine
FCSB vs Auda
Glentoran / RFS vs Qarabağ / Vestri
Raków vs Valletta
Dečić / Liepāja vs Austria Wien
Debrecen vs Marsaxlokk / Pyunik
GAIS vs Nordsjælland
Göteborg vs Caernarfon / Levadia Tallinn
Hajduk Split / Žilina vs Katowice
Varaždin vs Hradec Králové
Dila / Virtus vs Apollon
Bravo vs Europa / Shkëndija
Dynamo Kyiv / Universitatea Cluj vs Brann
Shelbourne vs Kalju / Linfield
Valur vs Zrinjski
Zimbru vs Noah
Mondorf / Dinamo Tbilisi vs Petrovac / Žalgiris
Sheriff / Aluminij vs Dinamo City / Astana
DAC 1904 vs Velež / Milsami
Elbasani / BATE vs Sion
Víkingur / Stjarnan vs Differdange / Ilves
Motherwell vs Havnar Bóltfelag
Panevėžys vs Tobol
Vllaznia / Malisheva vs Hibernian
Neftchi vs Dinamo-Minsk / Sileks
Paksi vs Panathinaikos
Železničar Pančevo vs Braga
Vojvodina / Ferencváros vs Ajax
Polissya vs Copenhagen
LNZ Cherkasy vs Gent
Penybont / FC Santa Coloma vs SK Rapid
Hapoel Tel-Aviv vs Ludogorets
Alashkert / Elimai vs CFR Cluj
Bohemians / St Joseph's vs Connah's Quay / Ballkani
Hegelmann / Paide vs Zire / Torpedo Kutaisi
Vaduz vs Mornar / Atlètic Club d'Escaldes
Spartak Trnava vs CSKA 1948
Runavík / Hamrun Spartans vs Koper
AEK Larnaca vs Beitar
Partizan vs UNA Strassen / La Fiorita
Second legs: 30 July
Champions path
Petrocub / Egnatia vs Borac / Levski Sofia
Víkingur Reykjavík / Győri ETO vs Klaksvík / Atert Bissen
Kairat Almaty / Sutjeska vs Vitebsk / Universitatea Craiova
Sabah / The New Saints vs Flora Tallinn / Iberia Tbilisi
Kauno Žalgiris / Drita vs Floriana / Shamrock Rovers
Ararat-Armenia / Riga vs Vardar / KuPS Kuopio
Main path
CSKA 1948 / Derry vs Rijeka
Sarajevo / Inter Turku vs Başakşehir
Dukagjini vs Lugano
Coleraine vs HJK
Auda vs FCSB
Qarabağ / Vestri vs Glentoran / RFS
Valletta vs Raków
Austria Wien vs Dečić / Liepāja
Marsaxlokk / Pyunik vs Debrecen
Nordsjælland vs GAIS
Caernarfon / Levadia Tallinn vs Göteborg
Katowice vs Hajduk Split / Žilina
Hradec Králové vs Varaždin
Apollon vs Dila / Virtus
Europa / Shkëndija vs Bravo
Brann vs Dynamo Kyiv / Universitatea Cluj
Kalju / Linfield vs Shelbourne
Zrinjski vs Valur
Noah vs Zimbru
Petrovac / Žalgiris vs Mondorf / Dinamo Tbilisi
Dinamo City / Astana vs Sheriff / Aluminij
Velež / Milsami vs DAC 1904
Sion vs Elbasani / BATE
Differdange / Ilves vs Víkingur / Stjarnan
Havnar Bóltfelag vs Motherwell
Tobol vs Panevėžys
Hibernian vs Vllaznia / Malisheva
Dinamo-Minsk / Sileks vs Neftchi
Panathinaikos vs Paksi
Braga vs Železničar Pančevo
Ajax vs Vojvodina / Ferencváros
Copenhagen vs Polissya
Gent vs LNZ Cherkasy
SK Rapid vs Penybont / FC Santa Coloma
Ludogorets vs Hapoel Tel-Aviv
CFR Cluj vs Alashkert / Elimai
Connah's Quay / Ballkani vs Bohemians / St Joseph's
Zire / Torpedo Kutaisi vs Hegelmann / Paide
Mornar / Atlètic Club d'Escaldes vs Vaduz
CSKA 1948 vs Spartak Trnava
Koper vs Runavík / Hamrun Spartans
Beitar vs AEK Larnaca
UNA Strassen / La Fiorita vs Partizan
How does it work?
- The winners of each tie advance to the third qualifying round.
- Defeated sides are eliminated from the competition.
Third qualifying round
Draw: 20 July
First legs: 6 August
Second legs: 13 August
How does it work?
- The winners of each tie advance to the play-off round.
- Defeated sides are eliminated from the competition.
Play-off round
Draw: 3 August
First legs: 20 August
Second legs: 27 August
How does it work?
- The winners of each tie qualify for the league phase.
- Defeated sides are eliminated from the competition.
League phase draw
The league phase draw for the 2026/27 Conference League takes place on Friday 28 August.