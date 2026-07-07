Conference League qualifying: Fixtures, results, dates, how it works
Tuesday, July 7, 2026
Article summary
UEFA Conference League qualifying for the 2026/27 season kicks off on 7 July and concludes with the play-off second legs on 27 August.
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Article body
All 36 teams enter the league phase of the 2026/27 UEFA Conference League via qualifying, with none directly through. The stage at which teams enter qualifying will be based on their association club coefficient rankings and all ties are played over two legs.
Qualifying for the UEFA club competitions has been specifically designed to ensure that teams from a minimum of 37 national associations make their way to the league phase of the Champions League, Europa League or Conference League.
Losing sides from the qualifying rounds of the Champions League and Europa League are given another chance to progress when they parachute down into the Europa League or Conference League. Losing sides from the Champions League and Europa League play-offs go directly into the league phase of the Europa League and Conference League respectively.
For more information about the qualifying competition, including the rules around player registration, see the official regulations.
See how qualifying works and keep track of the fixtures and results.
When are the 2026/27 Conference League qualifying rounds and play-offs?
First qualifying round: 7-9 & 14-16 July 2026
Second qualifying round: 23 & 30 July 2026
Third qualifying round: 6 & 13 August 2026
Play-offs: 20 & 27 August 2026
First qualifying round
Teams involved
Main path: 52 (enter in this round)
First legs
All kick-off times CET
Tuesday 7 July
UNA Strassen 1-0 La Fiorita
Elbasani 1-1 BATE
Wednesday 8 July
Zire vs Torpedo Kutaisi (18:00)
Connah's Quay vs Ballkani (19:30)
Differdange vs Ilves (19:30)
Thursday 9 July
Atlètic Club d'Escaldes vs Mornar (16:00)
Alashkert vs Elimai (18:00)
Dila vs Virtus (18:00)
Hegelmann vs Paide (18:00)
Kalju vs Linfield (18:00)
Liepāja vs Dečić (18:00)
Bohemians vs St Joseph's (19:00)
Dinamo-Minsk vs Sileks (19:00)
Marsaxlokk vs Pyunik (19:00)
Velež vs Milsami (19:00)
Mondorf vs Dinamo Tbilisi (19:15)
Caernarfon vs Levadia Tallinn (19:30)
Europa vs Shkëndija (19:30)
Vllaznia vs Malisheva (20:00)
Glentoran vs RFS (20:30)
Penybont vs FC Santa Coloma (20:45)
Petrovac vs Žalgiris (20:45)
Runavík vs Hamrun Spartans (20:45)
Dinamo City vs Astana (21:00)
Sarajevo vs Inter Turku (21:00)
Stjarnan vs Víkingur (20:00)
Second legs
Tuesday 14 July
La Fiorita vs UNA Strassen (21:00)
Wednesday 15 July
Malisheva vs Vllaznia (16:30)
Dečić vs Liepāja (20:30)
Thursday 16 July
Astana vs Dinamo City (17:00)
Elimai vs Alashkert (17:00)
Inter Turku vs Sarajevo (17:00)
Ilves vs Differdange (18:00)
Paide vs Hegelmann (18:00)
Pyunik vs Marsaxlokk (18:00)
St Joseph's vs Bohemians (18:00)
Torpedo Kutaisi vs Zire (18:00)
Levadia Tallinn vs Caernarfon (18:30)
RFS vs Glentoran (18:30)
BATE vs Elbasani (19:00)
Dinamo Tbilisi vs Mondorf (19:00)
FC Santa Coloma vs Penybont (19:00)
Milsami vs Velež (19:00)
Víkingur vs Stjarnan (19:00)
Žalgiris vs Petrovac (19:00)
Hamrun Spartans vs Runavík (19:30)
Ballkani vs Connah's Quay (20:00)
Shkëndija vs Europa (20:00)
Sileks vs Dinamo-Minsk (20:00)
Linfield vs Kalju (20:45)
Mornar vs Atlètic Club d'Escaldes (20:45)
Virtus vs Dila (21:00)
How does it work?
- The winners of each tie advance to the second qualifying round.
- Defeated sides are eliminated from the competition.
Second qualifying round
Teams involved
Champions path: 12 (12 of the 14 defeated sides from the UEFA Champions League first qualifying round)
Main path: 86 (60 teams, including the six defeated sides from the UEFA Europa League first qualifying round, join the 26 first qualifying round winners)
First legs: Thursday 23 July
Champions path
Borac / Levski Sofia vs Petrocub / Egnatia
Klaksvík / Atert Bissen vs Víkingur Reykjavík / Győri ETO
Vitebsk / Universitatea Craiova vs Kairat Almaty / Sutjeska
Flora Tallinn / Iberia Tbilisi vs Sabah / The New Saints
Floriana / Shamrock Rovers vs Kauno Žalgiris / Drita
Vardar / KuPS Kuopio vs Ararat-Armenia / Riga
Main path
Rijeka vs CSKA Sofia / Derry
Başakşehir vs Sarajevo / Inter Turku
Lugano vs Dukagjini
HJK vs Coleraine
FCSB vs Auda
Glentoran / RFS vs Qarabağ / Vestri
Raków vs Valletta
Dečić / Liepāja vs Austria Wien
Debrecen vs Marsaxlokk / Pyunik
GAIS vs Nordsjælland
Göteborg vs Caernarfon / Levadia Tallinn
Hajduk Split / Žilina vs Katowice
Varaždin vs Jablonec
Dila / Virtus vs Apollon
Bravo vs Europa / Shkëndija
Dynamo Kyiv / Universitatea Cluj vs Brann
Shelbourne vs Kalju / Linfield
Valur vs Zrinjski
Zimbru vs Noah
Mondorf / Dinamo Tbilisi vs Petrovac / Žalgiris
Sheriff / Aluminij vs Dinamo City / Astana
DAC 1904 vs Velež / Milsami
Elbasani / BATE vs Sion
Víkingur / Stjarnan vs Differdange / Ilves
Motherwell vs Havnar Bóltfelag
Panevėžys vs Tobol
Vllaznia / Malisheva vs Hibernian
Neftchi vs Dinamo-Minsk / Sileks
Paksi vs Panathinaikos
Železničar Pančevo vs Braga
Vojvodina / Ferencváros vs Ajax
Polissya vs Copenhagen
LNZ Cherkasy vs Gent
Penybont / FC Santa Coloma vs SK Rapid
Hapoel Tel-Aviv vs Ludogorets
Alashkert / Elimai vs CFR Cluj
Bohemians / St Joseph's vs Connah's Quay / Ballkani
Hegelmann / Paide vs Zire / Torpedo Kutaisi
Vaduz vs Mornar / Atlètic Club d'Escaldes
Spartak Trnava vs CSKA 1948
Runavík / Hamrun Spartans vs Koper
AEK Larnaca vs Beitar
Partizan vs UNA Strassen / La Fiorita
Second legs: Thursday 30 July
Champions path
Petrocub / Egnatia vs Borac / Levski Sofia
Víkingur Reykjavík / Győri ETO vs Klaksvík / Atert Bissen
Kairat Almaty / Sutjeska vs Vitebsk / Universitatea Craiova
Sabah / The New Saints vs Flora Tallinn / Iberia Tbilisi
Kauno Žalgiris / Drita vs Floriana / Shamrock Rovers
Ararat-Armenia / Riga vs Vardar / KuPS Kuopio
Main path
CSKA Sofia / Derry vs Rijeka
Sarajevo / Inter Turku vs Başakşehir
Dukagjini vs Lugano
Coleraine vs HJK
Auda vs FCSB
Qarabağ / Vestri vs Glentoran / RFS
Valletta vs Raków
Austria Wien vs Dečić / Liepāja
Marsaxlokk / Pyunik vs Debrecen
Nordsjælland vs GAIS
Caernarfon / Levadia Tallinn vs Göteborg
Katowice vs Hajduk Split / Žilina
Jablonec vs Varaždin
Apollon vs Dila / Virtus
Europa / Shkëndija vs Bravo
Brann vs Dynamo Kyiv / Universitatea Cluj
Kalju / Linfield vs Shelbourne
Zrinjski vs Valur
Noah vs Zimbru
Petrovac / Žalgiris vs Mondorf / Dinamo Tbilisi
Dinamo City / Astana vs Sheriff / Aluminij
Velež / Milsami vs DAC 1904
Sion vs Elbasani / BATE
Differdange / Ilves vs Víkingur / Stjarnan
Havnar Bóltfelag vs Motherwell
Tobol vs Panevėžys
Hibernian vs Vllaznia / Malisheva
Dinamo-Minsk / Sileks vs Neftchi
Panathinaikos vs Paksi
Braga vs Železničar Pančevo
Ajax vs Vojvodina / Ferencváros
Copenhagen vs Polissya
Gent vs LNZ Cherkasy
SK Rapid vs Penybont / FC Santa Coloma
Ludogorets vs Hapoel Tel-Aviv
CFR Cluj vs Alashkert / Elimai
Connah's Quay / Ballkani vs Bohemians / St Joseph's
Zire / Torpedo Kutaisi vs Hegelmann / Paide
Mornar / Atlètic Club d'Escaldes vs Vaduz
CSKA 1948 vs Spartak Trnava
Koper vs Runavík / Hamrun Spartans
Beitar vs AEK Larnaca
UNA Strassen / La Fiorita vs Partizan
How does it work?
- The winners of each tie advance to the third qualifying round.
- Defeated sides are eliminated from the competition.
Third qualifying round
Draw: Monday 20 July
First legs: Thursday 6 August
Second legs: Thursday 13 August
How does it work?
- The winners of each tie advance to the play-off round.
- Defeated sides are eliminated from the competition.
Play-off round
Draw: Friday 3 August
First legs: Thursday 20 August
Second legs: Thursday 27 August
How does it work?
- The winners of each tie qualify for the league phase.
- Defeated sides are eliminated from the competition.
League phase draw
The league phase draw for the 2026/27 Conference League takes place on Friday 28 August.