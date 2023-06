Europa Conference League qualifying: All the fixtures and results

UEFA Europa Conference League qualifying runs from 13 July until 30 August.

Europa Conference League qualifying explained

First qualifying round

First legs

Wednesday 12 July

Diddeleng (LUX) vs St Patrick's (IRL)

B36 (FRO) vs Paide (EST)

Thursday 13 July

Ararat-Armenia (ARM) vs Egnatia (ALB)

Inter Escaldes (AND) vs Víkingur (FRO)

Pyunik (ARM) vs Narva Trans (EST)

Tobol Kostanay (KAZ) vs Honka Espoo (FIN)

Žilina (SVK) vs Levadia Tallinn (EST)

Makedonija (MKD) vs RFS (LVA)

Magpies (GIB) vs Dundalk (IRL)

Haka (FIN) vs Crusaders (NIR)

Panevezys (LTU) vs Milsami (MDA)

Domžale (SVN) vs Balzan (MLT)

Torpedo Kutaisi (GEO) vs Sarajevo (BIH)

Alashkert (ARM) vs Arsenal Tivat (MNE)

Riga (LVA) vs Víkingur Reykjavík (ISL)

Dukagjini (KOS) vs Europa (GIB)

Hegelmann Litauen (LTU) vs Shkupi (MKD)

Gżira United (MLT) vs Glentoran (NIR)

Progrès Niederkorn (LUX) vs Gjilani (KOS)

Dunajská Streda (SVK) vs Dila Gori (GEO)

Penybont (WAL) vs FC Santa Coloma (AND)

Vaduz (LIE) vs Neman Grodno (BLR)

Tirana (ALB) vs Dinamo Batumi (GEO)

KA (ISL) vs Connah's Quay Nomads (WAL)

Shkëndija (MKD) vs Haverfordwest (WAL)

HB (FRO) vs Derry City (IRL)

Sutjeska (MNE) vs Cosmos (SMR)

Željezničar (BIH) vs Dinamo Minsk (BLR)

La Fiorita (SMR) vs Zimbru Chisinau (MDA)

Linfield (NIR) vs Vllaznia (ALB)

Maribor (SVN) vs Birkirkara (MLT)



Second legs

Tuesday 18 July

Balzan (MLT) vs Domžale (SVN)

Thursday 20 July

Birkirkara (MLT) vs Maribor (SVN)

Europa (GIB) vs Dukagjini (KOS)

FC Santa Coloma (AND) vs Penybont (WAL)

Narva Trans (EST) vs Pyunik (ARM)

RFS (LVA) vs Makedonija (MKD)

Paide (EST) vs B36 (FRO)

Milsami (MDA) vs Panevezys (LTU)

Honka Espoo (FIN) vs Tobol Kostanay (KAZ)

Dila Gori (GEO) vs Dunajská Streda (SVK)

Levadia Tallinn (EST) vs Žilina (SVK)

Dinamo Minsk (BLR) vs Željezničar (BIH)

Zimbru Chisinau (MDA) vs La Fiorita (SMR)

Dinamo Batumi (GEO) vs Tirana (ALB)

Neman Grodno (BLR) vs Vaduz (LIE)

Egnatia (ALB) vs Ararat-Armenia (ARM)

Víkingur (FRO) vs Inter Escaldes (AND)

Gjilani (KOS) vs Progrès Niederkorn (LUX)

Connah's Quay Nomads (WAL) vs KA (ISL)

Arsenal Tivat (MNE) vs Alashkert (ARM)

Glentoran (NIR) vs Gżira United (MLT)

Cosmos (SMR) vs Sutjeska (MNE)

Dundalk (IRL) vs Magpies (GIB)

Vllaznia (ALB) vs Linfield (NIR)

Haverfordwest (WAL) vs Shkëndija (MKD)

Derry City (IRL) vs HB (FRO)

Víkingur Reykjavík (ISL) vs Riga (LVA)

St Patrick's (IRL) vs Diddeleng (LUX)

Sarajevo (BIH) vs Torpedo Kutaisi (GEO)

Crusaders (NIR) vs Haka (FIN)

Shkupi (MKD) vs Hegelmann Litauen (LTU)

Second qualifying round

Two-legged ties take place on 27 July and 3 August, with exact fixture dates to follow.

Champions path

Group 1

SP Tre Penne (SMR) vs Match: 5 Olimpija Ljubljana (SVN) - Valmiera (LVA)

Match 1: KÍ Klaksvík (FRO) - Ferencváros (HUN) vs Match 3: Shamrock Rovers (IRL) - Breidablik (ISL)

Match 4: Häcken (SWE) - The New Saints (WAL) vs Match 2: Slovan Bratislava (SVK) - Swift Hesper (LUX)

Group 2

Atlètic Club d'Escaldes (AND) vs Match 7: Partizani (ALB) - BATE Borisov (BLR)

Match 9: Hamrun Spartans (MLT) - Maccabi Haifa (ISR) vs Match 8: Astana (KAZ) - Dinamo Tbilisi (GEO)

Match 6: Farul Constanța (ROU) - Sheriff Tiraspol (MDA) vs Match 10: Urartu (ARM) - Zrinjski (BIH)

Group 3

Match 13: Žalgiris Vilnius (LTU) - Struga (MKD) vs Budućnost Podgorica (MNE)

Match 11 Ballkani (KOS) - Ludogorets (BUL) vs Match 12 HJK Helsinki (FIN) - Larne (NIR)

Main path

Group 1

Rijeka (CRO) vs Dukagjini (KOS) - Europa (GIB)

Gzira United (MLT) - Glentoran (NIR) vs F91 Diddeleng (LUX) - Saint Patrick's Athletic (IRL)

Djurgården (SWE) vs Luzern (SUI)

Celje (SVN) vs Vitória Guimarães (POR)

Sutjeska (MNE) - SS Cosmos (SMR) vs Penybont (WAL) - Santa Coloma (AND)

Group 2

Hapoel Beer-Sheva (ISR) vs Panevezys (LTU) - Milsami Orhei (MDA)

Vorskla Poltava (UKR) vs DAC Dunajská Streda (SVK) - Dila Gori (GEO)

CFR Cluj (ROU) vs Adana Demirspor (TUR)

Ordabasy Shymkent (KAZ) vs Legia Warszawa (POL)

Makedonija Skopje (MKD) - RFS (LVA) vs Sabah (AZE)

Group 3

Beşiktaş (TUR) vs Tirana (ALB) - Dinamo Batumi (GEO)

Željezničar (BIH) - Dinamo Minsk (BLR) vs Neftçi (AZE)

APOEL (CYP) vs Vojvodina (SRB)

CSKA 1948 (BUL) vs FCSB (ROU)

Alashkert (ARM) - Arsenal Tivat (MNE) vs Debrecen (HUN)

Group 4

Lech Poznań (POL) vs Kauno Žalgiris (LTU)

Kalmar (SWE) vs Pyunik (ARM) - Narva Trans (EST)

Bodø/Glimt (NOR) vs Bohemians (CZE)

Auda (LVA) vs Spartak Trnava (SVK)

Osijek (CRO) vs ZTE (HUN)

Group 5

Twente (NED) vs Hammarby (SWE)

KA Akureyri (ISL) - Connah's Quay Nomads (WAL) vs Dundalk (IRL) - Magpies (GIB)

Club Brugge (BEL) vs AGF Aarhus (DEN)

Haka Valkeakoski (FIN) - Crusaders (NIR) vs Rosenborg (NOR)

Hibernian (SCO) vs Víkingur (FRO) - Inter Club d'Escaldes (AND)

Group 6

Viktoria Plzeň (CZE) vs Drita (KOS)

B36 Tórshavn (FRO) - Paide Linnameeskond (EST) vs Shkëndija (MKD) - Haverfordwest County (WAL)

Basel (SUI) vs Tobol Kostanay (KAZ) - Honka Espoo (FIN)

Differdange (LUX) vs Maribor (SVN) - Birkirkara (MLT)

Austria Wien (AUT) vs Borac Banja Luka (BIH)

Group 7

CSKA-Sofia (BUL) vs Sepsi Sfantu Gheorghe (ROU)

Ararat-Armenia (ARM) - Egnatia (ALB) vs Aris Thessaloniki (GRE)

Maccabi Tel-Aviv (ISR) vs Petrocub-Hincesti (MDA)

Torpedo-Belaz Zhodino (BLR) vs AEK Larnaca (CYP)

Torpedo Kutaisi (GEO) - Sarajevo (BIH) vs Aktobe (KAZ)

Group 8

Midtjylland (DEN) vs Progrès Niederkorn (LUX) - Gjilani (KOS)

HB Tórshavn (FRO) - Derry City (IRL) vs KuPS (FIN)

Gent (BEL) vs Žilina (SVK) - Levadia Tallinn (EST)

Kecskemét (HUN) vs Riga (LVA) - Víkingur (ISL)

Linfield (NIR) - Vllaznia (ALB) vs Pogoń Szczecin (POL)

Group 9

PAOK (GRE) vs Beitar Jerusalem (ISR)

Balzan (MLT) - Domžale (SVN) vs Vaduz (LIE) - Neman Grodno (BLR)

Fenerbahçe (TUR) vs La Fiorita (SMR) - Zimbru Chisinau (MDA)

Gabala (AZE) vs Omonoia (CYP)

Hegelmann (LTU) - Shkupi (MKD) vs Levski Sofia (BUL)

Third qualifying round

The third qualifying round draw takes place on Monday 24 July, with the two-legged ties scheduled for 8/9 and 15 August.

Play-offs

The play-off round draw takes place on Monday 7 August, with the two-legged ties scheduled for 22/23 and 29/30 August.