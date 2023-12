Europa Conference League: All the fixtures and results

The 2023/24 UEFA Europa Conference League group stage ran from 20 September to 14 December. The knockout stage begins on 15 February and culminates with the final on 29 May.

The competition gives emerging talent from across the continent a platform to show their promise.

All times CET.

Knockout stages

Knockout round play-offs

First legs

15 February

Sturm Graz vs Slovan Bratislava (18:45)

Union SG vs Frankfurt (18:45)

Olympiacos vs Ferencváros (18:45)

Molde vs Legia (18:45)

Servette vs Ludogorets (21:00)

Real Betis vs Dinamo Zagreb (21:00)

Ajax vs Bodø/Glimt (21:00)

Maccabi Haifa vs Gent (21:00)

Second legs

21 February

Gent vs Maccabi Haifa (18:45)

22 February

Ludogorets vs Servette (18:45)

Dinamo Zagreb vs Real Betis (18:45)

Bodø/Glimt vs Ajax (18:45)

Slovan Bratislava vs Sturm Graz (21:00)

Frankfurt vs Union SG (21:00)

Ferencváros vs Olympiacos (21:00)

Legia vs Molde (21:00)

When are the 2023/24 Conference League knockout stage fixtures? Round of 16: 7 and 14 March

Quarter-finals: 11 and 18 April

Semi-finals: 2 and 9 May

Final: 29 May

Group stage

Matchday 6 results

14 December

Legia Warszawa 2-0 AZ Alkmaar

Zrinjski 1-1 Aston Villa

Genk 2-0 Čukarički

Ferencváros 1-1 Fiorentina

PAOK 4-2 HJK Helsinki

Aberdeen 2-0 Frankfurt

Ludogorets 1-0 Nordsjælland

Fenerbahçe 4-0 Spartak Trnava

Slovan Bratislava 1-2 Olimpija Ljubljana

LOSC Lille 3-0 KÍ Klaksvík

Maccabi Tel Aviv 3-1 Gent

Zorya Luhansk 4-0 Breidablik

Viktoria Plzeň 3-0 Astana

Dinamo Zagreb 3-0 Ballkani

Club Brugge 3-1 Bodø/Glimt

Lugano 0-2 Beşiktaş

Matchday 5 results

30 November

Breidablik 1-2 Maccabi Tel Aviv

Astana 0-2 Dinamo Zagreb

Olimpija Ljubljana 0-2 LOSC Lille

KÍ Klaksvík 1-2 Slovan Bratislava

Gent 4-1 Zorya Luhansk

Ballkani 0-1 Viktoria Plzeň

Bodø/Glimt 5-2 Lugano

Beşiktaş 0-5 Club Brugge

AZ Alkmaar 1-0 Zrinjski

HJK Helsinki 2-2 Aberdeen

Aston Villa 2-1 Legia Warszawa

Fiorentina 2-1 Genk

Čukarički 1-2 Ferencváros

Frankfurt 1-2 PAOK

Nordsjælland 6-1 Fenerbahçe

Spartak Trnava 1-2 Ludogorets

Matchday 4 results

Matchday 4: Best goals

9 November

Astana 0-0 Ballkani

Legia Warszawa 2-0 Zrinjski

Ferencváros 1-1 Genk

Čukarički 0-1 Fiorentina

PAOK 2-2 Aberdeen

HJK Helsinki 0-1 Frankfurt

Nordsjælland 1-1 Spartak Trnava

Viktoria Plzeň 1-0 Dinamo Zagreb

Beşiktaş 1-2 Bodø/Glimt

Aston Villa 2-1 AZ Alkmaar

Ludogorets 2-0 Fenerbahçe

Slovan Bratislava 1-1 LOSC Lille

Olimpija Ljubljana 2-0 KÍ Klaksvík

Breidablik 2-3 Gent

Zorya Luhansk 1-3 Maccabi Tel Aviv

Club Brugge 2-0 FC Lugano

Matchday 3 results

26 October

LOSC Lille 2-1 Slovan Bratislava

KÍ Klaksvík 3-0 Olimpija Ljubljana

Gent 5-0 Breidablik

Ballkani 1-2 Astana

Lugano 1-3 Club Brugge

AZ Alkmaar 1-4 Aston Villa

Fenerbahçe 3-1 Ludogorets

Dinamo Zagreb 0-1 Viktoria Plzeň

Bodø/Glimt 3-1 Beşiktaş

Zrinjski 1-2 Legia Warszawa

Genk 0-0 Ferencváros

Fiorentina 6-0 Čukarički

Frankfurt 6-0 HJK Helsinki

Aberdeen 2-3 PAOK

Spartak Trnava 0-2 FC Nordsjælland

25 November

Maccabi Tel Aviv 3-2 Zorya Luhansk

Matchday 2 results

5 October



Matchday 2: Best goals

Astana 1-2 Viktoria Plzeň

Olimpija Ljubljana 0-1 Slovan Bratislava

KÍ Klaksvík 0-0 LOSC Lille

Breidablik 0-1 Zorya Luhansk

Gent 2-0 Maccabi Tel Aviv

Ballkani 2-0 Dinamo Zagreb

Bodø/Glimt 0-1 Club Brugge

Beşiktaş 2-3 Lugano

AZ Alkmaar 1-0 Legia Warszawa

Aston Villa 1-0 Zrinjski

Fiorentina 2-2 Ferencváros

Čukarički 0-2 Genk

PAOK 2-1 Frankfurt

Aberdeen 1-1 HJK Helsinki

Nordsjælland 7-1 Ludogorets

Spartak Trnava 1-2 Fenerbahçe

Matchday 1 results

20 September

LOSC Lille 2-0 Olimpija Ljubljana

Matchday 1: Best goals

21 September

Legia Warszawa 3-2 Aston Villa

Zrinjski 4-3 AZ Alkmaar

Genk 2-2 Fiorentina

Ferencváros 3-1 Čukarički

Frankfurt 2-1 Aberdeen

HJK Helsinki 2-3 PAOK

Ludogorets 4-0 Spartak Trnava

Fenerbahçe 3-1 Nordsjælland

Slovan Bratislava 2-1 KÍ Klaksvík

Maccabi Tel Aviv 3-2 Breidablik

Zorya Luhansk 1-1 Gent

Viktoria Plzeň 1-0 Ballkani

Dinamo Zagreb 5-1 Astana

Club Brugge 1-1 Beşiktaş

Lugano 0-0 Bodø/Glimt

