Europa League knockout records and statistics

Players

Most appearances

39 Eduardo Salvio (Atlético Madrid, Benfica)

38 Kevin Gameiro (Sevilla, Atlético Madrid, Valencia)

33 Óscar Cardozo (Benfica, Trabzonspor, Olympiacos)

32 Daniel Carriço (Sporting CP, Sevilla)

30= Luisão (Benfica)

30= Vitolo (Sevilla, Atlético Madrid)

30= Vicente Iborra (Levante, Sevilla, Villarreal)

28 Henrikh Mkhitaryan (Borussia Dortmund, Manchester United, Arsenal)

27= Mario Gaspar (Villarreal)

27= Adil Rami (LOSC Lille, Valencia, Sevilla, Marseille)

26= Rodrigo (Braga, Benfica)

26= Borja Valero (Villarreal, Fiorentina, Internazionale Milano)

25= Lucas Leiva (Liverpool, Lazio)

25= José Antonio Reyes (Atlético Madrid, Sevilla)

25= Dries Mertens (PSV Eindhoven, Napoli)

Most goals

20 Radamel Falcao (Porto, Atlético Madrid)

18 Kevin Gameiro (Sevilla, Atlético Madrid, Valencia)

16 Óscar Cardozo (Benfica)

15 Alexandre Lacazette (Lyon, Arsenal)

12 Fernando Torres (Liverpool, Chelsea, Atlético Madrid)

10= Carlos Bacca (Sevilla)

10= Eduardo Salvio (Atlético Madrid, Benfica)

9= Klaas-Jan Huntelaar (Schalke)

9= Romelu Lukaku (Anderlecht, Everton)

8= Aritz Aduriz (Athletic Club)

8= Fredy Guarín (Porto, Internazionale Milano)

8= Rodrigo (Benfica, Valencia)

Most goals in a game

4 Radamel Falcao (Porto v Villarreal, 28/04/11)

3= Claudio Pizarro (Werder Bremen v Twente, 25/02/10)

3= David Villa (Werder Bremen v Valencia, 18/03/10)

3= Radamel Falcao (Porto v Spartak Moskva, 07/04/11)

3= Manuel Fernandes (Lokomotiv Moskva v Nice, 15/02/18)

3= Klaas-Jan Huntelaar (Viktoria Plzeň v Schalke, 16/02/12)

3= Klaas-Jan Huntelaar (Schalke v Twente, 15/03/12)

3= Libor Kozák (Lazio v Stuttgart, 14/03/13)

3= Paco Alcácer (Valencia v Basel, 10/04/14)

3= Romelu Lukaku (Young Boys v Everton, 19/02/15)

3= Gonzalo Higuaín (Napoli v Dinamo Moskva, 12/03/15)

3= Edin Džeko (Villarreal v Roma, 16/02/17)

3= Zlatan Ibrahimović (Manchester United v Saint-Étienne, 16/02/17)

3= Lars Stindl (Fiorentina v Borussia Mönchengladbach, 23/02/17)

3= Nabil Fekir (Lyon v AZ Alkmaar, 23/03/17)

3= Manuel Fernandes (Nice v Lokomotiv Moskva, 15/02/18)

3= Ciro Immobile (Lazio v FCSB, 22/02/18)

3= Olivier Giroud (Chelsea v Dynamo Kyiv, 13/03/19)

3= João Félix (Benfica v Eintracht Frankfurt, 11/04/19)

3= Pierre-Emerick Aubameyang (Valencia v Arsenal, 09/05/19)

Most goals in a tie

5= Radamel Falcao (Porto v Villarreal, 2010/11)

5= Romelu Lukaku (Everton v Young Boys, 2014/15)

4= Radamel Falcao (Porto v Spartak Moskva, 2010/11)

4= Klaas-Jan Huntelaar (Schalke v Viktoria Plzeň, 2011/12)

4= Cédric Bakambu (Villarreal v Sparta Praha, 2015/16)

4= Pierre-Emerick Aubameyang (Valencia v Arsenal, 2018/19)

Clubs

Most matches

38 Benfica

34 Valencia

33 Sevilla

32 Villarreal

29 Atlético Madrid

26= Napoli

26= Sporting CP

25= Ajax

25= Athletic Club

25= Liverpool

Most appearances (seasons)

7= Ajax

7= Napoli*

7= Sporting CP*

7= Villarreal*

6= Anderlecht

6= Athletic Club

6= Dynamo Kyiv*

6= Lazio*

6= Olympiacos*

6= Salzburg*

6= Villarreal*

6= Zenit*

*inc 2018/19

Most round of 16 appearances

5= Benfica

5= Valencia

5= Zenit

4= Dynamo Kyiv

4= Villarreal

4= Sevilla

3= Ajax

3= Anderlecht

3= Athletic Club

3= Atlético Madrid

3= Basel

3= Beşiktaş

3= Internazionale Milano

3= Lazio

3= Liverpool

3= Lyon

3= Napoli

3= Manchester United

3= Salzburg

3= Sporting CP

3= Tottenham Hotspur

3= Viktoria Plzeň



Most quarter-final appearances

5 Benfica

4 Valencia

3= Atlético Madrid

3= Sevilla

3= Villarreal

Most semi-final appearances

3= Benfica

3= Sevilla

3= Atlético Madrid

3= Valencia

2= Liverpool

2= Villarreal

2= Arsenal

2= Chelsea

Most wins (match)

23 Benfica

20= Atlético Madrid

20= Sevilla

18 Valencia

17 Villarreal

12= Liverpool

12= Chelsea

11 Ajax

10= Athletic Club

10= Lyon

10= Zenit



Most defeats (match)

12= Ajax

12= Zenit

11 Athletic Club

10= Anderlecht

10= Napoli

10= Salzburg

10= Villarreal

9= Beşiktaş

9= Dynamo Kyiv

9= Lazio

9= Sporting CP



Most goals scored

64= Benfica

64= Valencia

61 Sevilla

54 Atlético Madrid

50 Villarreal

39 Lyon

38 Athletic Club

37 Chelsea

34= Lazio

34= Napoli

34= Porto

34= Salzburg

33 Sporting CP

Most goals conceded

49 Villarreal

43 Athletic Club

37 Salzburg

36 Valencia

35= Sevilla

35= Benfica

34= Lazio

34= Sporting CP

32= Dynamo Kyiv

30= Ajax

30= Porto

30= Zenit

Biggest win (match)

7-1 Lyon v AZ Alkmaar (23/02/17)

6-0 Valencia v Rapid Wien (18/02/16)

5-0 Valencia v Basel (10/04/14)

Biggest win (aggregate)

10-0 Valencia v Rapid Wien (6-0, 4-0) 2015/16

11-2 Lyon v AZ Alkmaar (4-1, 7-1) 2016/17

10-3 Porto v Spartak Moskva (5-1, 5-2) 2010/11

8-1= Atlético Madrid v Lokomotiv Moskva (3-0, 5-1) 2017/18

8-1= Metalist Kharkiv v Salzburg (4-0, 4-1) 2011/12

8-1= Dynamo Kyiv v Beşiktaş (4-1, 4-0) 2010/11

Most goals in a tie

13= Porto 10-3 FC Spartak Moskva (2010/11)

13= Lyon 11-2 AZ Alkmaar (2016/17)

11= Salzburg 6-5 Lazio (2017/18)

11= Porto 7-4 Villarreal (2010/11)

11= Hamburg 6-5 Anderlecht (2009/10)

Miscellaneous

Biggest first-leg deficits recovered

0-3 Valencia 5-0 Basel (h, 2013/14)

Ties won after losing first leg

3= Braga

3= Liverpool

3= Valencia

3= Zenit

Fastest goal

13.21seconds Vitolo (Villarreal v Sevilla) 12/03/15

Fastest red card

3:14 Nick Viergever (Udinese v AZ Alkmaar) 15/03/12



Ties decided in extra time

Valencia 0-1 3-0 Club Brugge (3-1 agg) 2009/10

Wolfsburg 1-1 2-1 Rubin Kazan (3-2 agg) 2009/10

Atlético Madrid 1-0 1-2 Liverpool (2-2 agg, Atlético win on away goals) 2009/10

Atlético Madrid 2-1 Fulham (final) 2009/10

Schalke 1-1 3-1 Viktoria Plzeň (4-2 agg) 2011/12

Tottenham Hotspur 3-0 1-4 Internazionale Milano (4-4 agg, Tottenham win on away goals) 2012/13

Rubin Kazan 0-0 2-0 Levante (2-0 agg) 2012/13

Valencia 0-3 5-0 Basel (5-3 agg) 2013/14

Dnipro Dnipropetrovsk 1-0 1-2 Ajax (2-2 agg; Dnipro win on away goals) 2014/15

Anderlecht 1-0 2-1 Olympiacos (3-1 agg) 2015/16

Celta Vigo 0-1 2-0 Shakhtar Donetsk (2-1 agg) 2016/17

Manchester United 1-1 2-1 Anderlecht (3-2 agg) 2016/17

Ajax 2-0 2-3 Schalke (4-3 agg) 2016/17

Sporting CP 2-0 1-2 Viktoria Plzeň (3-2 agg) 2017/18

Marseille 2-0 1-2 Sazburg (3-2 agg) 2017/18

Slavia Praha 2-2 4-3 Sevilla (6-5 agg) 2018/19

Benfica 0-1 3-0 Dinamo Zagreb (3-1agg) 2018/19

Ties decided by penalty shoot-out

FCSB 4-2 Ajax (2-2 agg) 2012/13

Basel 4-1 Tottenham (4-4 agg) 2012/13

Sevilla 4-3 Real Betis (2-2 agg) 2013/14

Sevilla 4-2 Benfica (final, 0-0) 2013/14

Beşiktaş 5-4 Liverpool FC (1-1 agg) 2014/15

Sevilla 5-4 Athletic Club (3-3 agg) 2015/16

Lyon 7-6 Beşiktaş (3-3 agg) 2016/17

Chelsea v Eintracht (4-4 agg) 2018/19