UEFA futsal club records
Tuesday, August 25, 2026
Article summary
See all the records for the UEFA Futsal Cup and the subsequent UEFA Futsal Champions League.
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UEFA Futsal Cup and UEFA Futsal Champions League finals
UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE
Four-team finals
2026 (Pesaro): Sporting CP (POR) 2-0 Illes Balears Palma (ESP)
2025 (Le Mans): Illes Balears Palma (ESP) 9-4 Kairat Almaty (KAZ)
2024 (Yerevan): Illes Balears Palma (ESP) 5-1 Barça (ESP)
2023 (Palma de Mallorca): Illes Balears Palma (ESP) 1-1aet, 5-3pens Sporting CP (POR)
2022 (Riga): Barça (ESP) 4-0 Sporting CP (POR)
Eight-team finals
2021 (Zadar): Sporting CP (POR) 4-3 Barça (ESP)
Four-team finals
2020 (Barcelona): Barça (ESP) 2-1 Murcia FS (ESP)
2019 (Almaty): Sporting CP (POR) 2-1 Kairat Almaty (KAZ)
UEFA FUTSAL CUP
Four-team finals
2018 (Zaragoza): Inter FS (ESP) 5-2 Sporting CP (POR)
2017 (Almaty): Inter FS (ESP) 7-0 Sporting CP (POR)
2016 (Guadalajara): Ugra Yugorsk (RUS) 4-3 Inter FS (ESP)
2015 (Lisbon): Kairat Almaty (KAZ) 3-2 Barça (ESP)
2014 (Baku): Barça (ESP) 5-2aet FC Dynamo (RUS)
2013 (Tbilisi): Kairat Almaty (KAZ) 4-3 FC Dynamo (RUS)
2012 (Lleida): Barça (ESP) 3-1 FC Dynamo (RUS)
2011 (Almaty): Montesilvano (ITA) 5-2 Sporting CP (POR)
2010 (Lisbon): Benfica (POR) 3-2aet Inter FS (ESP)
2009 (Ekaterinburg): Inter FS (ESP) 5-1 Sinara Ekaterinburg (RUS)
2008 (Moscow): Sinara Ekaterinburg (RUS) 4-4aet, 3-2pens Murcia FS (ESP)
2007 (Murcia): FC Dynamo (RUS) 2-1 Inter FS (ESP)
Two-legged finals
2006: Inter FS (ESP) 6-3/3-4: 9-7agg FC Dynamo (RUS)
2005: Action 21 Charleroi (BEL) 4-3, 6-6aet: 10-9agg FC Dynamo (RUS)
2004: Inter FS (ESP) 4-1/3-4: 7-5agg Benfica (POR)
2003: Playas de Castellón (ESP) 1-1/6-4: 7-5agg Action 21 Charleroi (BEL)
Eight-team finals
2002 (Lisbon): Playas de Castellón 5-1 Action 21 Charleroi (BEL)
UEFA club futsal records
Most titles
Inter FS 5
Barça 4
Illes Balears Palma, Sporting CP 3
Kairat Almaty, Playas de Castellón 2
Most finals
Inter FS, Sporting CP 8
Barça
FC Dynamo 6
Illes Balears Palma, Kairat Almaty 4
Action 21 Charleroi 3
Most finals appearances*
Sporting CP 13
Barça 10
Kairat Almaty 10
Inter FS 8
Benfica 7
*8 teams in 2002 and 2021, 4 teams between 2007 and 2020, and 2022 onward
Most appearances
Kairat Almaty 23*
Araz-Naxçivan 21*
Encamp 18
Chrudim 18*
Sporting CP 18*
*inc 2026/27
Longest unbeaten run
Illes Balears Palma 30 games (26/10/2022 to 22/02/2026, their first 30 UEFA competition matches)
UEFA club futsal match records
Biggest winsTournament: Olimpic Tirana 3-44 Action 21 Charleroi, 2004/05
Finals: Sporting CP 0-7 Inter FS, 2016/17 final
Highest attendancesOverall: Barça vs Kairat Almaty (2018/19 semi-final, Almaty) 12,090
Non-finals match: Sporting Anderlecht Futsal vs Piast Gliwice (2025/26 main round, Gliwice) 10,357
Individual match goalscoring
Tournament: Amar Zouggaghi (FT Antwerpen) 10 vs FC Santos, 2013/14; André Vanderlei (Action 21 Charleroi) 10 vs Olimpic Tirana, 2004/05
Final four: Alex (Sporting CP) 4 vs Dina Moskva, 2014/15 third-place play-off; Leo (Kairat Almaty) 4 vs Dina Moskva, 2014/15 semi-final; Fabinho (Illes Balears Palma) 4 vs Kairat Almaty, 2024/25 final
UEFA club futsal player records
Season top scorers
2025/26: Soufiane Charraoui (Tigers Roermond), Bruno Pinto (Sporting CP) 11
2024/25: Fabinho (Illes Balears Palma), Michele Podda (Catania) 13
2023/24: Thalles (Riga FC) 15
2022/23: Vinicius Lazzaretti (Piast Gliwice) 11
2021/22: Mirko Marinković (Diamant Linz) 11
2020/21: Petro Shoturma (Kherson) 7
2019/20: Renan Mantelli (Omonia Nicosia) 16
2018/19: Michał Kubik (Record Bielsko-Biała) 10
2017/18: Halim Selmanaj (Liburn) 12
2016/17: Bolinha (Araz Naxçivan), Alen Fetić (Brezje Maribor), Nene (APOEL), Rami Tirkkonen (Sievi), (Brezje Maribor) 9
2015/16: Eder Lima (Ugra Yugorsk) 13
2014/15: Café (Sporting Club de Paris), Dmitri Prudnikov (Dina Moskva), Tobe (Baku United) 10
2013/14: Betinho (Sporting Club de Paris) 11
2012/13: Betinho (Sporting Club de Paris), Alen Fetić (Litija), Diniz Pinheiro (Sporting Club de Paris), Amar Zouggaghi (FT Antwerpen) 10
2011/12: Ion Al-Ioani (Győr) 13
2010/11: Chimel Vita Nzaka (Kremlin Bicêtre United) 16
2009/10: Joel Queirós (Benfica) 12
2008/09: Samir Makhoukhi (Blok Beverwijk) 9
2007/08: Karim Bali (FT Antwerpen) 13
2006/07: Serhiy Sytin (Shakhtar Donetsk) 10
2005/06: Predrag Rajić (Marbo Beograd) 12
2004/05: Sergei Ivanov (FC Dynamo) 14
2003/04: André Vanderlei (Action 21 Charleroi) 19
2002/03: André Vanderlei (Action 21 Charleroi) 15
2001/02: Joan (Playas de Castellón) 13
Finals top scorers (2007 onwards)
2026: Fabinho (lles Balears Palma), Ouassini Guirio (Étoile Lavalloise) 3
2025: Fabinho (Illes Balears Palma) 4
2024: Lúcio Rocha (Benfica) 5
2023: Ivan Chishkala (Benfica) 3
2022: Dyego (Barça), Ferrao (Barça), Nelson Lutin (ACCS Asnières Villeneuve 92), Alex Merlim (Sporting CP), Hossem Tayebi (Benfica) 2
2021: Ferrao (Barça) 5*
2020: Yanar Asadov (KPRF) 2
2019: Dieguinho (Sporting CP) 3
2018: Esquerdinha (Barça) 4
2017: Ricardinho (Inter FS) 4
2016: Andrei Afanasyev (Ugra Yugorsk) 3
2015: Alex (Sporting CP), Esquerdinha (Dina Moskva), Leo (Kairat Almaty) 4
2014: Adriano Foglia (Araz Naxçivan) 3
2013: Fumasa (Kairat Almaty) 4
2012: Wilde (Barcelona) 3
2011: Leo Santana (Kairat Almaty) 3
2010: Arnaldo (Benfica), Joel Queirós (Benfica) 3
2009: Schumacher (Inter FS) 3
2008: Ciço (Murcia), Ildar Makayev (Sinara Ekaterinburg), Dmitri Prudnikov (Sinara Ekaterinburg), Vladislav Shayakhmetov (Sinara Ekaterinburg) 2
2007: Karim Chaibai (Action 21 Charleroi), Kelson (FC Dynamo), Pula (FC Dynamo) 2
*Eight-team finals
All-time tournament top scorers
Ricardinho (Benfica, Inter FS, Riga Futsal Club) 60
André Vanderlei (Action 21 Charleroi, Châtelineau Futsal) 54
Lúcio (Action 21 Charleroi, Iberia Tbilisi, Futsal Team Charleroi) 50
Vitaliy Borisov (AMMK Baku, Olimpik, Araz Naxçivan, Ekonomac Kragujevac) 45
Cirilo (FC Dynamo, Lokomotiv Daugavpils) 44
Diego Cavinato (Sporting CP) 43
Roninho (Iberia Tbilisi, Sporting Club de Paris, Kherson, Halle-Gooik/Sporting Anderlecht, NV Georgians) 42
Zoltán Dróth (Győr, Kairat Almaty, Haladás, Veszprém) 41
Ferrao (Barça, Semey) 41
Schumacher (Inter FS) 41*
Alex (Action 21 Charleroi, Sporting CP) 40
Arnaldo (Benfica, Nikars Riga, Baku United) 40
Leo (Action 21 Charleroi) 40
*Excludes four goals in forfeited game
All-time finals top scorers (2007 onwards)
Ferrao (Barça) 11
Esquerdinha (Dina Moskva, Barça) 10
Diego Cavinato (Sporting CP) 8
Ricardinho (Benfica/Inter FS) 8
Adriano Foglia (Montesilvano, Marca, Araz Naxçivan) 7
Dieguinho (FC Dynamo, Sporting CP) 7
Dyego (Barça) 7
Fabinho (Illes Balears Palma) 7
Sergio Lozano (Barça) 7
Mario Rivillos (Inter FS, Illes Balears Palma) 7
Cardinal (Inter FS, Sporting CP) 6
Fumasa (Kairat Almaty) 6
Alex Merlim (Sporting CP) 6
Rômulo (FC Dynamo, KPRF, Benfica, Illes Balears Palma) 6
Hossein Tayebi (Kairat Almaty, Benfica, Illes Balears Palma) 6
Wilde (Inter FS, Barça) 6
All-time most tournament appearances
João Matos (Sporting CP) 98
Alex Merlim (Luparense, Sporting CP) 81
Ricardinho (Benfica, Inter FS, ACCS Asnières Villeneuve 92, Riga Futsal Club) 73
Higuita (Kairat Almaty, Semey) 70
Roninho (Iberia Tbilisi, Sporting Club de Paris, Kherson, Halle-Gooik/Sporting Anderlecht, NV Georgians) 70
Rizvan Farzaliyev (Olimpik Baku, Araz Naxçivan, Baku United) 69
Lúcio (Action 21 Charleroi, Iberia Tbilisi, Futsal Team Charleroi) 69
Mario Rivillos (Inter FS, Barça, Levante, Illes Baleares Palma) 69
Zoltán Dróth (Győr, Kairat Almaty, Haladás, Veszprém) 68
Roman Mareš (Pramen, Chrudim) 68
Douglas Junior (Chrudim, Kairat Almaty) 67
Zoran Leveski (Alfa Parf Skopje, Ekonomac Kragujevac, Zelezarec Skopje, Shkupi 1927, FORCA) 67
Most matches as head coach
Nuno Dias (Sporting CP) 84
Jesús Velasco (Prato, Inter FS, ACCS, Barça) 80
Ivan Božović (Ekonomac Kragujevac, Zelezarec Skopje, Novo Vrijeme, Loznica-Grad 2018) 58
Alesio (Kairat Amaty, Araz-Naxçivan) 50
Fulvio Colini (Montesilvano, Luparense, Pescara, Pesaro) 44
Tino Perez (Playas de Castellón, FC Dynamo, Araz Naxçivan, Acqua e Sapone, Inter FS) 44
All-time most finals appearances (2007 onwards)
João Matos (Sporting CP) 25
Alex Merlim (Luparense, Sporting CP) 19
Sergio Lozano (Barça) 18
Pany Varela 16
Aicardo (Barça) 15
Most individual titles
Mario Rivillos (Inter FS 2017; Barça 2020; Illes Balears Palma 2023, 2024, 2025) 5
Gabriel (Inter FS 2006, 2009; Barça 2012, 2014) 4
Sergio Lozano (Barça 2012, 2014, 2020, 2022) 4
Ortiz (Inter FS 2009, 2017, 2018; Barça 2022) 4
Alex Merlim (Sporting CP 2019, 2021, 2026) 3
Carlos Barrón (Illes Balears Palma 2023, 2024, 2025) 3
Daniel (Inter FS 2004, 2006, 2009) 3
Dyego (Barça 2014, 2020, 2022) 3
Fabinho (Illes Balears Palma 2023, 2024, 2025) 3
Gonçalo (Sporting CP 2019, 2021, 2026) 3
lgor (Barça 2012, 2014; Kairat Almaty 2015) 3
Jesús (Inter FS 2009, 2017, 2018) 3
Joan (Castellón 2002; Inter FS 2004, 2006) 3
João Matos (Sporting CP 2019, 2021, 2026) 3
Luis Amado (Inter FS 2004, 2006, 2009) 3
Leo (Kairat Almaty 2013, 2015; Sporting CP 2019) 3
Luan Muller (Illes Balears Palma 2023, 2024, 2025) 3
Marcênio (Ugra Yugorsk 2016; Barça 2020, 2022)
Ricardinho (Benfica 2010; Inter FS 2017, 2018) 3
Javi Rodríguez (Castellón 2002, 2003; Barça 2012) 3
Schumacher (Inter FS 2004, 2006, 2009) 3
Daniel Shiraishi (Inter FS 2017, 2018; Barça 2020) 3
Jordi Torras (Inter FS 2009; Barça 2012, 2014) 3
Vinicius Rocha (Sporting CP 2019, 2021, 2026) 3
Finals only (since 2006/07, inc 2020/21 final eight)
Oldest player: Andrey Tveryankin (Araz-Naxçivan) vs Luparense, 25/04/2010, 43 years 50 days
Oldest goalscorer: Javi Rodriguez (Barça) vs Sporting CP, 27/04/2012, 38 years 32 days
Youngest player: Fernando Alcalá (Cartagena) vs Étoile Lavalloise, 10/05/2026, 17 years 67 days
Youngest goalscorer: Zicky Té (Sporting CP) vs Barça, 03/05/2021, 19 years 244 days
Club appearances
Sporting CP (POR) 12
Barça (ESP), Kairat Almaty (KAZ) 10
Inter FS (ESP) 8
Benfica (POR) 7
FC Dynamo (RUS) 6
Illes Balears Palma (ESP) 4
Murcia FS (ESP), Ugra Yugorsk (RUS) 3
Araz-Naxçivan (AZE), Cartagena Costa Cálida (ESP), KPRF (RUS), Sinara Ekaterinburg (RUS) 2
ACCS Asnières Villeneuve 92 (FRA), Action 21 Charleroi (BEL), Dina Moska (RUS), Dobovec (SVN), Étoile Lavalloise (FRA), Győr (HUN), Iberia Star Tbilisi (GEO), Luparense (ITA), Marca (ITA), Montesilvano (ITA), Pescara (ITA), Sporting Anderlecht Futsal (BEL), Tyumen (RUS) 1
By country
Spain 27
Portugal 19
Russia 15
Kazakhstan 10
Italy 4
Azerbaijan 2
Belgium 2
France 2
Georgia 1
Hungary 1
Slovenia 1
Last updated: 25 August 2026