Where to watch the UEFA Futsal Champions League finals

You can watch the UEFA Futsal Champions League finals across Europe and the world thanks to UEFA's broadcast partners.

In territories where there is no broadcast coverage listed below fans can stream every game live for free via UEFA.tv.

Highlights of every match will be available on UEFA.com and UEFA.tv as of midnight CET after each matchday in all territories.

Official broadcast partners (subject to update)

Russia: MatchTV

Spain: Gol TV, TV3 Cataluyna (up to three games including all Barça matches), Barça TV (Barça matches)

Croatia: Arena Sport

Cyprus: CYTA

Denmark: Viasat

Finland: Viasat

Greece: COSMOTE TV

Iceland: Viasat

Israel: The Sports Channel

Montenegro: Arena Sport

North Macedonia: Arena Sport

Norway: Viasat

Poland: Polsat

Portugal: ELEVEN Sports

Republic of Ireland: BT Sport

Romania: TelekomSport, Digi Sport

Serbia: Arena Sport

Sweden: Viasat

United Kingdom: BT Sport

Asia & Pacific

Australia: SBS

China: PP Sports China

Japan: DAZN Japan

New Zealand: Sky Sport NZ



Americas

Argentina, Ascension Island, Belize, Bolivia, Costa Rica, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Falkland Islands, French Guyana, Guatemala, Guyana, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela: ESPN Latin America

Brazil: ESPN Brazil

Canada: DAZN Canada

Caribbean (Anguilla, Antigua, Aruba, Bahamas, Bermuda, Bonaire, British Virgin Islands, Cayman Islands, Curacao, Dominica, Dominican Republic, Grenada, Guadeloupe, Guyana, Haiti, Jamaica Martinique, Montserrat, Saba, St. Barth, St. Eustatius, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Martin and St. Pierre and Miquelon, St. Vincent & Grenadines, Trinidad & Tobago, Turks & Caicos): ESPN Latin America

In-flight/In-ship

Worldwide: Sport 24

All information subject to change.