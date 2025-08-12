UEFA.com works better on other browsers
For the best possible experience, we recommend using Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Where to watch the UEFA Super Cup: TV broadcast partners, live streams

Tuesday, August 12, 2025

How to watch Paris Saint-Germain vs Tottenham Hotspur in the 2025 UEFA Super Cup where you are.

Where to watch the UEFA Super Cup: TV broadcast partners, live streams

UEFA Champions League winners Paris face UEFA Europa League victors Tottenham in the UEFA Super Cup at the Stadio Friuli in Udine, Italy, on Wednesday 13 August.

Fans can find their local UEFA Super Cup broadcast partner(s) below.

Europe

Albania: Tring
Armenia: Fast Media 
Austria: Sky Austria, Canal+*
Azerbaijan: CBC Sport, İctimai TV
Belarus: Quest Media
Belgium: DPG Media, Proximus, RTL Belgium, Telenet*
Bosnia & Herzegovina: Arena Sport
Bulgaria: bTV, A1 Bulgaria
Croatia: HRT, Arena Sport 
Cyprus: CYTA
Czechia: TV Nova
Denmark: Viaplay
Estonia: TV3
Finland: MTV Oy
France: Canal+ 
Georgia: Setanta, Silknet
Germany: DAZN, ZDF*
Gibraltar: Gibtelecom
Greece: Cosmote TV, AlterEgo
Hungary: RTL, Sport 1*
Iceland: Syn, Viaplay
Israel: The Sports Channel
Italy: Sky, Amazon*
Kazakhstan: Qazsport, Quest Media
Kosovo: RTK
Latvia: TV3
Lithuania: TV3
Luxembourg: DPG Media, RTL Luxembourg, DAZN
Malta: PBS, Melita
Moldova: Setanta, Jurnal TV
Montenegro: Arena Sport
Netherlands: Ziggo Sport
North Macedonia: Arena Sport
Norway: TV2 Norway
Poland: Canal+
Portugal: Sport TV, DAZN*
Republic of Ireland: RTE, Premier Sports, Virgin Media*
Romania: DIGI, Clever Media
Russia: Quest Media, Okko
Serbia: Arena Sport, RTS
Slovakia: TV Nova 
Slovenia: Pro Plus, Sportklub
Spain: Telefonica 
Sweden: Viaplay
Switzerland: blue, SRG*
Türkiye: TRT
United Kingdom: TNT Sports, BBC*
Ukraine: Megogo, Football TV UA*

Africa & Middle East

Nigeria: SuperSport
MENA: beIN
South Africa: SuperSport
Sub-Saharan Africa: SuperSport, New World TV*, Canal+

Americas

Brazil: TNT Sports, SBT
Canada: DAZN
Caribbean: CPSL (Flow Sports & SportsMax), S&T
Central America: ESPN 
Dominican Republic: Televideo, ESPN, CPSL, S&T
Haiti: Canal+, CPSL, S&T
Mexico: Max
South America (ex. Brazil): ESPN
Suriname: ATV, CPSL, S&T
United States of America: Paramount+, TUDN 

Asia & Pacific

Australia: Stan Sport
Brunei: beIN
Cambodia: beIN
Central Asia: Quest Media
China: iQIYI
Hong Kong: beIN
Indian Sub-Continent: Sony
Indonesia: beIN
Jamaica: TV Jamaica, CPSL, S&T
Japan: WOWOW, Lemino*, U-NEXT*
Republic of Korea: SPO TV
Laos: beIN
Macau: TDM
Malaysia: beIN
Mongolia: Premier Sports
Myanmar: Canal+
New Zealand: DAZN
Pacific Islands: Digicel
Philippines: beIN
Saint Lucia: Winner Sports, CPSL, S&T
Singapore: beIN
Thailand: beIN
Taiwan: Elta
Timor-Leste: beIN
Vietnam: VTVcab, Viettel

In-flight/In-ship: Sport24

*Highlights only

© 1998-2025 UEFA. All rights reserved. Last updated: Tuesday, August 12, 2025