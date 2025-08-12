Where to watch the UEFA Super Cup: TV broadcast partners, live streams
Tuesday, August 12, 2025
How to watch Paris Saint-Germain vs Tottenham Hotspur in the 2025 UEFA Super Cup where you are.
UEFA Champions League winners Paris face UEFA Europa League victors Tottenham in the UEFA Super Cup at the Stadio Friuli in Udine, Italy, on Wednesday 13 August.
Fans can find their local UEFA Super Cup broadcast partner(s) below.
Europe
Albania: Tring
Armenia: Fast Media
Austria: Sky Austria, Canal+*
Azerbaijan: CBC Sport, İctimai TV
Belarus: Quest Media
Belgium: DPG Media, Proximus, RTL Belgium, Telenet*
Bosnia & Herzegovina: Arena Sport
Bulgaria: bTV, A1 Bulgaria
Croatia: HRT, Arena Sport
Cyprus: CYTA
Czechia: TV Nova
Denmark: Viaplay
Estonia: TV3
Finland: MTV Oy
France: Canal+
Georgia: Setanta, Silknet
Germany: DAZN, ZDF*
Gibraltar: Gibtelecom
Greece: Cosmote TV, AlterEgo
Hungary: RTL, Sport 1*
Iceland: Syn, Viaplay
Israel: The Sports Channel
Italy: Sky, Amazon*
Kazakhstan: Qazsport, Quest Media
Kosovo: RTK
Latvia: TV3
Lithuania: TV3
Luxembourg: DPG Media, RTL Luxembourg, DAZN
Malta: PBS, Melita
Moldova: Setanta, Jurnal TV
Montenegro: Arena Sport
Netherlands: Ziggo Sport
North Macedonia: Arena Sport
Norway: TV2 Norway
Poland: Canal+
Portugal: Sport TV, DAZN*
Republic of Ireland: RTE, Premier Sports, Virgin Media*
Romania: DIGI, Clever Media
Russia: Quest Media, Okko
Serbia: Arena Sport, RTS
Slovakia: TV Nova
Slovenia: Pro Plus, Sportklub
Spain: Telefonica
Sweden: Viaplay
Switzerland: blue, SRG*
Türkiye: TRT
United Kingdom: TNT Sports, BBC*
Ukraine: Megogo, Football TV UA*
Africa & Middle East
Nigeria: SuperSport
MENA: beIN
South Africa: SuperSport
Sub-Saharan Africa: SuperSport, New World TV*, Canal+
Americas
Brazil: TNT Sports, SBT
Canada: DAZN
Caribbean: CPSL (Flow Sports & SportsMax), S&T
Central America: ESPN
Dominican Republic: Televideo, ESPN, CPSL, S&T
Haiti: Canal+, CPSL, S&T
Mexico: Max
South America (ex. Brazil): ESPN
Suriname: ATV, CPSL, S&T
United States of America: Paramount+, TUDN
Asia & Pacific
Australia: Stan Sport
Brunei: beIN
Cambodia: beIN
Central Asia: Quest Media
China: iQIYI
Hong Kong: beIN
Indian Sub-Continent: Sony
Indonesia: beIN
Jamaica: TV Jamaica, CPSL, S&T
Japan: WOWOW, Lemino*, U-NEXT*
Republic of Korea: SPO TV
Laos: beIN
Macau: TDM
Malaysia: beIN
Mongolia: Premier Sports
Myanmar: Canal+
New Zealand: DAZN
Pacific Islands: Digicel
Philippines: beIN
Saint Lucia: Winner Sports, CPSL, S&T
Singapore: beIN
Thailand: beIN
Taiwan: Elta
Timor-Leste: beIN
Vietnam: VTVcab, Viettel
In-flight/In-ship: Sport24
*Highlights only