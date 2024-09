All-time UEFA Youth League records

PLAYER STATS



All-time UEFA Youth League goalscorers

15: Charlie Brown (Chelsea), Borja Mayoral (Real Madrid), Roberto Núñez (Atletico Madrid)

13: Curtis Jones (Liverpool), Aaron Leya Iseka (Anderlecht), Julian Rijkhoff (Borussia Dortmund), Timur Zhamaletdinov (CSKA Moskva)

12: Tammy Abraham (Chelsea), Jean-Kévin Augustin (Paris Saint-Germain), Jordi Mboula (Barcelona, Monaco), Adrian Niño (Atlético), Dominic Solanke (Chelsea)

11: Dani Gómez (Real Madrid), Munir El Haddadi (Barcelona), José Gomes (Benfica), Diogo Gonçalves (Benfica), Mexx Meerdink (AZ Alkmaar), Kaj Sierhuis (Ajax)

10: Gianluca Gaetano (Napoli), Mads Hansen (Midtjylland), Ivan Ignatev (Krasnodar), Carles Pérez (Barcelona), Gonçalo Ramos (Benfica)

All-time UEFA Youth League appearances

28: Pedro Álvaro (Benfica)

27: Diogo Costa (Porto)

25: Timothy Eyoma (Tottenham Hotspur), Óscar Rodríguez (Real Madrid)

24: Carles Pérez (Barcelona), Julian Rijkhoff (Borussia Dortmund)

23: Samuel Bamba (Borussia Dortmund), Miguel Baeza (Real Madrid), Samy Bourard (Anderlecht), Alberto Fernández (Real Madrid), Mykola Matviyenko (Shakhtar Donetsk), Yakou Meïté (Paris Saint-Germain), Diogo Queirós (Porto)

22: João Cardoso (Porto), Moreto Cassamá (Porto), Paulo Estrela (Porto), Alec Georgen (Paris Saint-Germain), Álex Martín (Real Madrid), Fodé Toure (Paris Saint-Germain)

21: Andriy Boryachuk (Shakhtar Donetsk), Victor Chust (Real Madrid), Bruno Costa (Porto), Felix Eboa Eboa (Paris Saint-Germain), Florentino Luís (Benfica), Jorge Meireles (Porto), Salomón Obama (Atlético), Timur Zhamaletdinov (CSKA Moskva)

20: Temitayo Aina (Chelsea), Jean-Kévin Augustin (Paris Saint-Germain), Gabriel Brás (Porto), Cristian Cedrés (Real Madrid), Álex Collado (Barcelona), Salim El Jebari (Atlético), Aleix Febas (Real Madrid), Göktan Gürpüz (Borussia Dortmund), Zeteny Jano (Salzburg), Riccardo Marchizza (Roma), Calvin Miller (Celtic), Hildeberto Pereira (Benfica)

Joint all-time top scorer Roberto Nuñez ©Getty Images

Top scorer by season

2023/24: Amin Chiakha (Copenhagen), Rodrigo Mora (Porto) 7

2022/23: Bilal Mazhar (Panathinaikos), Mexx Meerdink (AZ Alkmaar) 9

2021/22: Mads Hansen (Midtjylland), Aral Simsir (Midtjylland) 7

2020/21: season cancelled

2019/20: Roberto Piccoli (Atalanta), Gonçalo Ramos (Benfica) 8

2018/19: Charlie Brown (Chelsea) 12

2017/18: Ivan Ignatev (Krasnodar) 10

2016/17: Jordi Mboula (Barcelona), Kaj Sierhuis (Ajax) 8

2015/16: Roberto Nuñez (Atlético) 9

2014/15: Dominic Solanke (Chelsea) 12

2013/14: Munir El Haddadi (Barcelona) 11

Most goals by a player in a game

5: Bilal Mazhar (Panathinaikos 8-0 Slavia Sofia, 2022/23). Ivan Ignatev (Krasnodar 9-0 Kairat Almaty, 2017/18), Mergim Berisha (Salzburg 8-1 Kairat Almaty, 2016/17), Fatih Aktay (Altınordu 6-2 Sparta Praha, 2016/17)

Most goals in a single group stage

9: Roberto Núñez (Atlético, 2015/16)

Scored in all six group games in a season

2022/23: Adrian Niño (Atlético)

TEAM STATS

Biggest home win

12-0: AZ Alkmaar vs Klaipėda

03/10/2023, domestic champions path first round first leg

Biggest away win

1-12: Levadia Tallinn vs ÍA Akranes

23/10/2019, domestic champions path first round second leg

Highest-scoring draw

5-5: Malmö vs Shakhtar Donetsk

21/10/2015, group stage

Games played

84: Real Madrid

82: Benfica

80: Atlético

79: Barcelona

75: Porto

73: Paris Saint-Germain

70: Manchester City

66: Chelsea

65: Bayern München

64: Borussia Dortmund



Games won

56: Real Madrid

48: Atlético

47: Barcelona

45: Benfica

43: Porto

41: Chelsea

35: Ajax

35: Manchester City

35: Paris Saint-Germain

33: Salzburg

Goals scored

219: Real Madrid

192: Benfica

175: Chelsea

160: Atlético

159: Barcelona

154: Manchester City

147: Paris Saint-Germain

145: Porto

137: Ajax

135: Salzburg

Involved in the first 11 editions (including 2024/25)

Atlético**, Barcelona, Bayern München, Benfica, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid*

*Reached at least the round of 16 in the first ten editions.

**Got past the group stage in the first ten editions.

Attendances

32,510: Krasnodar vs Real Madrid, 2017/18 play-offs

20,744: Union Berlin vs Real Madrid, 2023/24 group stage

20,115: Deportivo La Coruña vs Dynamo Kyiv, 2021/22 play-offs

19,301: Nantes vs Copenhagen, 2023/24 quarter-finals

19,300: Borussia Dortmund vs Atlético, 2021/22 quarter-finals

17,000: Astana vs Benfica, 2015/16 group stage

16,000: Borussia Dortmund vs Hajduk Split, 2022/23 quarter-finals

13,377: Nantes vs Sevilla, 2023/24 play-offs

13,162: Anderlecht vs Porto, 2014/15 quarter-finals

12,871: Anderlecht vs Barcelona, 2014/15 round of 16

12,450: Nantes vs HJK Helsinki, 2023/24 domestic champions path second round first leg



Finals

2024: Olympiacos 3-0 AC Milan

2023: AZ Alkmaar 5-0 Hajduk Split

2022: Salzburg 0-6 Benfica

2021: season cancelled

2020: Benfica 2-3 Real Madrid

2019: Porto 3-1 Chelsea

2018: Chelsea 0-3 Barcelona

2017: Benfica 1-2 Salzburg

2016: Paris Saint-Germain 1-2 Chelsea

2015: Shakhtar Donetsk 2-3 Chelsea

2014: Benfica 0-3 Barcelona

All finals in Nyon except 2023 in Geneva

Last updated: 17/09/2024