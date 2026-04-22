Where to watch Under-17 EURO: TV, streaming
Wednesday, April 22, 2026
You can watch the finals thanks to UEFA's broadcast partners and the live streaming of games.
The 2026 UEFA European Under-17 Championship takes place in Estonia between 25 May and 7 June. See how to watch the games where you are with your local broadcast partner(s) below.
Please check the individual broadcaster schedules for exact details of the coverage.
UEFA.tv
Matches will be streamed live in certain territories on UEFA.tv. Highlights of all matches will be available to view as of midnight CET.
Please check the UEFA.tv home screen for matches that may be available in your territory.
Official Under-17 EURO broadcast partners
Partners in Europe and across the globe will be broadcasting the Under-17 EURO. Find your local broadcast partner(s) below.
Europe
Andorra: la chaine L'Équipe
Austria: sportdigital
France: la chaine L'Équipe
Georgia: Channel1
Germany: sportdigital
Greece: ERT
Hungary: M4 Sport Online
Israel: sport1
Italy: RAISPORT
Montenegro: Radio and Television of Montenegro
Netherlands: Ziggo Sport
Poland: TVP Sport
Portugal: Canal 11
Romania: Pro Tv
San Marino: RAISPORT
Spain: RTVE Play
Switzerland: sportdigital
Ukraine: Megogo
Vatican City: RAISPORT
Outside Europe
Algeria: BeIN Connect
American Samoa: ViX
Argentina: Disney+
Bahrain: BeIN Connect
Belize: Disney+
Benin: New World Sport
Bolivia: Disney+
Brazil: Disney+
Burkina Faso: New World Sport
Burundi: New World Sport
Cameroon: New World Sport
Central African Republic: New World Sport
Chad: BeIN Connect, New World Sport
Chile: Disney+
Colombia: Disney+
Comoros: New World Sport
Congo Republic: New World Sport
Costa Rica: Disney+
Democratic Republic of Congo: New World Sport
Djibouti: BeIN Connect, New World Sport
Dominican Republic: Disney+
Ecuador: Disney+
Egypt: BeIN Connect
El Salvador: Disney+
French Guyana: Disney+, la chaine L'Équipe
French Polynesia: la chaine L'Équipe
French Southern and Antarctic Lands: la chaine L'Équipe
Gabon: New World Sport
Ghana: SportyTV
Guadeloupe: la chaine L'Équipe
Guam: ViX
Guatemala: Disney+
Guinea: New World Sport
Honduras: Disney+
Iran: BeIN Connect
Iraq: BeIN Connect
Ivory Coast: New World Sport
Jordan: BeIN Connect
Kenya: SportyTV
Kuwait: BeIN Connect
Lebanon: BeIN Connect
Libya: BeIN Connect
Madagascar: New World Sport
Mali: New World Sport
Mariana Islands: ViX
Martinique: la chaine L'Équipe
Mauritania: BeIN Connect, New World Sport
Mauritius: la chaine L'Équipe, New World Sport
Mayotte: la chaine L'Équipe
Midway: ViX
Morocco: BeIN Connect
New Caledonia: la chaine L'Équipe
Nicaragua: Disney+
Niger: New World Sport
Nigeria: SportyTV
Oman: BeIN Connect
Palestine (Gaza strip & West Bank): BeIN Connect
Panama: Disney+
Paraguay: Disney+
Peru: Disney+
Puerto Rico: ViX
Qatar: BeIN Connect
Réunion: la chaine L'Équipe
Rwanda: New World Sport
Saudi Arabia: BeIN Connect
Senegal: New World Sport
Seychelles: New World Sport
Somalia: BeIN Connect
South Africa: SportyTV
South Sudan: BeIN Connect
St. Barts: la chaine L'Équipe
St. Martin: la chaine L'Équipe
St. Pierre & Miquelon: la chaine L'Équipe
Sudan: BeIN Connect
Syria: BeIN Connect
Togo: New World Sport
Tunisia: BeIN Connect
United Arab Emirates: BeIN Connect
United States: ViX
U.S. Virgin Islands: ViX
Uruguay: Disney+
Venezuela: Disney+
Wallis & Futuna: la chaine L'Équipe
Yemen: BeIN Connect