U19 EURO facts and figures

Records apply only for UEFA European Under-19 Championship (from 2001/02)

Champions (hosts)

2022: England (Slovakia)

2019: Spain (Armenia)

2018: Portugal (Finland)

2017: England (Georgia)

2016: France (Germany)

2015: Spain (Greece)

2014: Germany (Hungary)

2013: Serbia (Lithuania)

2012: Spain (Estonia)

2011: Spain (Romania)

2010: France (France)

2009: Ukraine (Ukraine)

2008: Germany (Czechia)

2007: Spain (Austria)

2006: Spain (Poland)

2005: France (Northern Ireland)

2004: Spain (Switzerland)

2003: Italy (Liechtenstein)

2002: Spain (Norway)

Biggest wins

Qualifying round: Gibraltar 1-16 Switzerland, 2019/20

Elite round: Spain 8-1 Cyprus, 2005/06; Portugal 7-0 Bulgaria, 2012/13

Final tournament: Slovenia 1-7 England, 2008/09 group stage

Individual match goalscoring

Qualifying

8 Lorent Tolaj (Switzerland) vs Gibraltar 2019/20

Final tournament

4 André Silva (Portugal) vs Hungary 2013/14

Season top scorers

2021/22: Dane Scarlett (England) 8

2018/19: Ferran Torres (Spain) 7

2017/18: Erling Haaland (Norway) 10

2016/17: Etienne Amenyido (France), Nathan Broadhead (Wales), Viktor Gyökeres (Sweden), Lassi Lappalainen (Finland), Birk Risa (Norway), Daniel Turyna (Czechia) 5

2015/16: Jean-Kévin Augustin (France) 11

2014/15: Ramil Sheydaev (Russia) 12

2013/14: André Silva (Portugal), Davie Selke (Germany) 11

2012/13: Anass Achahbar (Netherlands) 9

2011/12: Betinho (Portugal) 10

2010/11: Álvaro Morata (Spain) 10

2009/10: Mattia Destro (Italy) 8

2008/09: Nathan Delfouneso (England), Yacin Brahimi (France) 7

2007/08: Michail Pavlis (Greece) 7

2006/07: Kostas Mitroglou (Greece), Krisztián Németh (Hungary), Adam Rooney (Republic of Ireland) 8

2005/06: İlhan Parlak (Türkiye) 10

2004/05: Borko Veselinović (Serbia and Montenegro) 11

2003/04: Olexandr Aliyev (Ukraine), Ali Oztürk (Türkiye), Lukasz Piszczek (Poland) 8

2002/03: Sébastien Grax (France) 9

2001/02: Kevin Vandenbergh (Belgium) 10

Finals top scorers2021/22: Loum Tchaouna (France) 4

2018/19: Gonçalo Ramos (Portugal) 4

2017/18: João Filipe (Portugal), Francisco Trincão (Portugal) 5

2016/17: Benjamin Brereton (England), Viktor Gyökeres (Sweden), Joel Mohammed Ramzan Piroe (Netherlands), Kouassi Sessegnon (England) 3

2015/16: Jean-Kevin Augustin (France) 6

2014/15: Borja Mayoral (Spain) 3

2013/14: Davie Selke (Germany) 6

2012/13: Anass Achahbar (Netherlands), Alexandre Guedes (Portugal), Gratas Sirgėdas (Lithuania) 3

2011/12: Jesé Rodríguez (Spain) 5

2010/11: Álvaro Morata (Spain) 6

2009/10: Daniel Pacheco (Spain) 4

2008/09: Nathan Delfouneso (England) 4

2007/08: Tomáš Necid (Czechia) 4

2006/07: Anis Ben-Hatira (Germany), Kévin Monnet-Paquet (France), Kostantinos Mitroglou (Greece) 3

2005/06: Alberto Bueno (Spain), İlhan Parlak (Türkiye) 5

2004/05: Borko Veselinović (Serbia and Montenegro) 5

2003/04: Ali Oztürk (Türkiye), Lukasz Piszczek (Poland) 4

2002/03: Paulo Sérgio (Portugal) 5

2001/02: Fernando Torres (Spain) 4

All-time top scorers

All matches

Krisztián Németh (Hungary) 14

Kostas Mitroglou (Greece) 12

Ramil Sheydaev (Russia) 12



Final tournaments only

Jean-Kévin Augustin (France), Jota (Portugal), Álvaro Morata (Spain), Davie Selke (Germany) 6

Paco Alcácer (Spain), Alberto Bueno (Spain), Francisco Trincão (Portugal), Kylian Mbappé (France), İlhan Parlak (Türkiye), Jesé Rodríguez (Spain), Paulo Sérgio (Portugal), André Silva (Portugal), Borko Veselinović (Serbia) 5

All-time most appearances

All matches

Nathan Delfouneso (England) 21

Giorgos Katidis (Greece) 20

Tomás Podstawski (Portugal) 20

Final tournaments only

Gerard Deulofeu (Spain) 10

João Filipe (Portugal) 10

Domingos Quina (Portugal) 10

Highest attendances

Qualifying round: Poland vs Belarus, Chorzow, 2017/18, 29,316

Elite round: Belarus vs England, Minsk, 2007/08, 11,000

Final tournament: Germany vs Italy, Stuttgart, 2015/16, 54,689

Final tournament appearances (max 20)

13 Spain*

12 France, Portugal*

11 England

9 Germany, Italy*

8 Austria, Serbia (inc Serbia and Montenegro)

7 Czechia, Greece*

6 Norway*, Türkiye

5 Netherlands, Ukraine

4 Belgium

3 Bulgaria, Croatia, Poland*, Republic of Ireland

2 Armenia, Georgia, Hungary, Israel, Romania, Russia, Slovakia, Switzerland

1 Estonia, Finland, Iceland*, Liechtenstein, Lithuania, Malta*, Northern Ireland, Scotland, Slovenia, Sweden

*inc 2023