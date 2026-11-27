2027 Under 21 EURO final tournament schedule confirmed
Friday, November 27, 2026
Article summary
See the fixtures for the tournament in Albania and Serbia from 16 June until 3 July.
Article top media content
Article body
The 16-team 2027 UEFA European Under 21 Championship in Albania and Serbia kicks off on 16 June and runs until 3 July.
The group stage ends on 23 June, with the quarter-finals played on 26 and 27 June. The semi-finals both take place on 30 June, three days before the final in Tirana, Albania and Olympic play-off (if required) in Backa Topola, Serbia.
Final tournament groups
Group A: Serbia (co-hosts), Poland, England (holders), France
Group B: Albania (co-hosts), Spain, Italy, Finland
Group C: Czechia, Portugal, Greece, Croatia
Group D: Norway, Belgium, Germany, Netherlands
Group stage
All times CET
Matchday 1
Wednesday 16 June
Group B: Italy vs Finland (18:00, Elbasan Arena, Elbasan)
Group A: Serbia vs Poland (21:00, Beograd Stadium, Beograd)
Group A: England vs France (21:00, Leskovac Stadium, Leskovac)
Group B: Albania vs Spain (21:00, Arena Kombetare, Tirana)
Thursday 17 June
Group C: Greece vs Croatia (18:00, Backa Stadium, Backa Topola)
Group D: Norway vs Belgium (18:00, Stadium Loro Borici, Shkoder)
Group C: Czechia vs Portugal (21:00, Loznica Stadium, Loznica)
Group D: Germany vs Netherlands (21:00, Arena e Demave, Tirana)
Matchday 2
Saturday 19 June
Group A: Serbia vs England (18:00, Beograd Stadium, Beograd)
Group A: Poland vs France (21:00, Leskovac Stadium, Leskovac)
Group B: Albania vs Italy (21:00, Arena Kombetare, Tirana)
Group B: Spain vs Finland (21:00, Elbasan Arena, Elbasan)
Sunday 20 June
Group C: Portugal vs Croatia (18:00, Backa Stadium, Backa Topola)
Group D: Belgium vs Netherlands (18:00, Arena e Demave, Tirana)
Group C: Czechia vs Greece (21:00, Loznica Stadium, Loznica)
Group D: Norway vs Germany (21:00, Stadium Loro Borici, Shkoder)
Matchday 3
Tuesday 22 June
Group A: Poland vs England (18:00, Beograd Stadium, Beograd)
Group A: France vs Serbia (18:00, Leskovac Stadium, Leskovac)
Group B: Spain vs Italy (21:00, Arena Kombetare, Tirana)
Group B: Finland vs Albania (21:00, Elbasan Arena, Elbasan)
Wednesday 23 June
Group C: Portugal vs Greece (18:00, Backa Stadium, Backa Topola)
Group C: Croatia vs Czechia (18:00, Loznica Stadium, Loznica)
Group D: Netherlands vs Norway (21:00, Stadium Loro Borici, Shkoder)
Group D: Belgium vs Germany (21:00, Arena e Demave, Tirana)
What are the U21 EURO match venues?
Albania
Arena Kombetare, Tirana
Arena e Demave, Tirana
Elbasan Arena, Elbasan
Stadium Loro Borici, Shkoder
Serbia
Beograd Stadium, Beograd
Backa Stadium, Backa Topola
Loznica Stadium, Loznica
Leskovac Stadium, Leskovac
Knockout phase
The kick-off times of the quarter-finals will be confirmed at the conclusion of the group stage. The kick-off times of the semi-finals will be confirmed at the conclusion of the quarter-finals.
Quarter-finals
Saturday 26 June
QF1: Winners Group A vs Runners-up Group C (18:00 or 21:00, Beograd Stadium, Beograd)
QF3: Winners Group B vs Runners-up Group D (18:00 or 21:00, Elbasan Arena, Elbasan)
Sunday 27 June
QF2: Winners Group C vs Runners-up Group A (18:00 or 21:00, Loznica Stadium, Loznica)
QF4: Winners Group D vs Runners-up Group B (18:00 or 21:00, Stadium Loro Borici, Shkoder)
Semi-finals
Wednesday 30 June
SF1: Winners QF1 vs Winners QF2 (18:00 or 21:00, Beograd Stadium, Beograd)
SF2: Winners QF3 vs Winners QF4 (18:00 or 21:00, Arena Kombetare, Tirana)
Olympic play-off (if required)
Saturday 3 July
Defeated team SF1 vs Defeated team SF2 (TBC, Backa Stadium, Backa Topola)
Final
Saturday 3 July
Winners SF1 vs Winners SF2 (21:00, Arena Kombetare, Tirana)
Olympic qualification
U21 EURO will decide UEFA's three places at the 2028 Olympic men's football tournament in the United States.
Depending on the number of eligible teams participating in the final tournament, an Olympic play-off match may be necessary to identify the team qualifying for the Olympic tournament. The UEFA administration will confirm the need for such a match in due course.