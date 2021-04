Women's Champions League top scorers: Hermoso, Mewis lead

A close race is unfolding to become this season's UEFA Women's Champions League top scorer.

In this all-knockout season, the last before the introduction of a group stage for 2021/22, Sam Mewis's consolation strike as Manchester City were knocked out by Barcelona in the quarter-finals lifted her level on five goals with the Spanish side's Jenni Hermoso.

There are seven other players on four goals, including a quintet still involved in the competition: Rosengård duo Jelena Čanković and Sanne Troelsgaard, Lyon's Melvine Malard, Chelsea's Fran Kirby and Barcelona forward Asisat Oshoala.

2020/21 top scorers (including qualifying)

5 Jenni Hermoso (Barcelona)

5 Sam Mewis (Manchester City)

4 Jelena Čanković (Rosengård)

4 Fran Kirby (Chelsea)

4 Špela Kolbl (Pomurje)

4 Melvine Malard (Lyon)

4 Asisat Oshoala (Barcelona)

4 Natia Pantsulaia (WFC-2 Kharkiv)

4 Violeta Slović (Spartak Subotica)

4 Sanne Troelsgaard (Rosengård)

2020/21 top scorers (knockout only)

Sam Mewis has made a big impression in her first European season Getty Images

5 Jenni Hermoso (Barcelona)

5 Sam Mewis (Manchester City)

4 Jelena Čanković (Rosengård)

4 Fran Kirby (Chelsea)

4 Melvine Malard (Lyon)

4 Asisat Oshoala (Barcelona)

4 Sanne Troelsgaard (Rosengård)

3 Anna Anvegård (Rosengård)

3 Lineth Beerensteyn (Bayern)

3 Linda Dallmann (Bayern)

3 Beth England (Chelsea)

3 Pernille Harder (Chelsea)

3 Marie-Antoinette Katoto (Paris Saint-Germain)

3 Sam Kerr (Chelsea)

3 Sydney Lohmann (Bayern)

3 Lieke Martens (Barcelona)

3 Wendie Renard (Lyon)

3 Caroline Seger (Rosengård)

3 Georgia Stanway (Manchester City)

3 Ellen White (Manchester City)

3 Mateja Zver (St. Pölten)

Top scorers by season (including qualifying)

UEFA Women's Champions League

2019/20: Vivianne Miedema (Arsenal), Emueje Ogbiagbevha (Minsk), Berglind Thorvaldsdóttir (Breidablik) 10

2018/19: Pernille Harder (Wolfsburg) 8

2017/18: Ada Hegerberg (Lyon) 15

2016/17: Zsanett Jakabfi (Wolfsburg), Vivianne Miedema (Bayern München) 8

2015/16: Ada Hegerberg (Lyon) 13

2014/15: Célia Šašić (FFC Frankfurt) 14

2013/14: Milena Nikolić (ŽFK Spartak) 11

2012/13: Laura Rus (Apollon Limassol) 11

2011/12: Camille Abily, Eugénie Le Sommer (both Lyon) 9

2010/11: Inka Grings (Duisburg) 13

2009/10: Vanessa Bürki (Bayern München) 11

UEFA Women's Cup

2008/09: Margrét Lára Vidarsdóttir (Valur Reykjavík) 14

2007/08: Vira Dyatel (Kharkiv), Patrizia Panico (Bardolino Verona), Margrét Lára Vidarsdóttir (Valur Reykjavík) 9

2006/07: Julie Fleeting (Arsenal) 9

2005/06: Margrét Lára Vidarsdóttir (Valur Reykjavík) 11

2004/05: Conny Pohlers (Turbine Potsdam) 14

2003/04: Maria Gstöttner (Neulengbach) 11

2002/03: Hanna Ljungberg (Umeå) 10

2001/02: Gabriela Enache (Codru Anenii Noi) 12

All-time top scorers

Ada Hegerberg: on the spot

53 Ada Hegerberg (Stabæk/Turbine Potsdam/Lyon)

51 Anja Mittag (Turbine Potsdam/Rosengård/Paris Saint-Germain/Wolfsburg)

48 Conny Pohlers (Turbine Potsdam/FFC Frankfurt/Wolfsburg)

47 Eugénie Le Sommer (Lyon)

46 Marta (Umeå/Tyresö/Rosengård)

43 Camille Abily (Montpellier/Lyon)

42 Lotta Schelin (Lyon/Rosengård)

40 Nina Burger (Neulengbach)

39 Hanna Ljungberg (Umeå)

38 Inka Grings (Duisburg/Zürich)