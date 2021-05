Women's Champions League top scorers: Kirby joins Hermoso

Barcelona's Jenni Hermoso and Fran Kirby of Chelsea will be vying to finish top scorer of this season's UEFA Women's Champions League when both go into the 16 May final on six goals apiece.

Hermoso headed in her sixth goal of the campaign in Barça's semi-final opener against Paris Saint-Germain but was unable to add to her tally in the return, when team-mate Lieke Martens pounced twice to join the chasing pack on five strikes.

Kirby also scored twice as Chelsea defeated Bayern 4-1 in their semi-final decider, pulling level with Hermoso before their teams meet in Gothenburg later this month. On four goals apiece, Barça's Asisat Oshoala and Chelsea's Pernille Harder are likewise in the running.

2020/21 top scorers (including qualifying)

6 Jenni Hermoso (Barcelona)

6 Fran Kirby (Chelsea)

5 Lieke Martens (Barcelona)

5 Sam Mewis (Manchester City)

4 Jelena Čanković (Rosengård)

4 Pernille Harder (Chelsea)

4 Marie-Antoinette Katoto (Paris Saint-Germain)

4 Špela Kolbl (Pomurje)

4 Sydney Lohmann (Bayern)

4 Melvine Malard (Lyon)

4 Asisat Oshoala (Barcelona)

4 Natia Pantsulaia (WFC-2 Kharkiv)

4 Violeta Slović (Spartak Subotica)

4 Sanne Troelsgaard (Rosengård)

2020/21 top scorers (knockout only)

Sam Mewis made a big impression in her first European season Getty Images

6 Jenni Hermoso (Barcelona)

6 Fran Kirby (Chelsea)

5 Lieke Martens (Barcelona)

5 Sam Mewis (Manchester City)

4 Jelena Čanković (Rosengård)

4 Pernille Harder (Chelsea)

4 Marie-Antoinette Katoto (Paris Saint-Germain)

4 Sydney Lohmann (Bayern)

4 Melvine Malard (Lyon)

4 Asisat Oshoala (Barcelona)

4 Sanne Troelsgaard (Rosengård)

3 Anna Anvegård (Rosengård)

3 Lineth Beerensteyn (Bayern)

3 Linda Dallmann (Bayern)

3 Beth England (Chelsea)

3 Sam Kerr (Chelsea)

3 Wendie Renard (Lyon)

3 Lea Schüller (Bayern)

3 Caroline Seger (Rosengård)

3 Georgia Stanway (Manchester City)

3 Ellen White (Manchester City)

3 Mateja Zver (St. Pölten)

Top scorers by season (including qualifying)

UEFA Women's Champions League

2019/20: Vivianne Miedema (Arsenal), Emueje Ogbiagbevha (Minsk), Berglind Thorvaldsdóttir (Breidablik) 10

2018/19: Pernille Harder (Wolfsburg) 8

2017/18: Ada Hegerberg (Lyon) 15

2016/17: Zsanett Jakabfi (Wolfsburg), Vivianne Miedema (Bayern München) 8

2015/16: Ada Hegerberg (Lyon) 13

2014/15: Célia Šašić (FFC Frankfurt) 14

2013/14: Milena Nikolić (ŽFK Spartak) 11

2012/13: Laura Rus (Apollon Limassol) 11

2011/12: Camille Abily, Eugénie Le Sommer (both Lyon) 9

2010/11: Inka Grings (Duisburg) 13

2009/10: Vanessa Bürki (Bayern München) 11

UEFA Women's Cup

2008/09: Margrét Lára Vidarsdóttir (Valur Reykjavík) 14

2007/08: Vira Dyatel (Kharkiv), Patrizia Panico (Bardolino Verona), Margrét Lára Vidarsdóttir (Valur Reykjavík) 9

2006/07: Julie Fleeting (Arsenal) 9

2005/06: Margrét Lára Vidarsdóttir (Valur Reykjavík) 11

2004/05: Conny Pohlers (Turbine Potsdam) 14

2003/04: Maria Gstöttner (Neulengbach) 11

2002/03: Hanna Ljungberg (Umeå) 10

2001/02: Gabriela Enache (Codru Anenii Noi) 12

All-time top scorers

Ada Hegerberg: on the spot

53 Ada Hegerberg (Stabæk/Turbine Potsdam/Lyon)

51 Anja Mittag (Turbine Potsdam/Rosengård/Paris Saint-Germain/Wolfsburg)

48 Conny Pohlers (Turbine Potsdam/FFC Frankfurt/Wolfsburg)

47 Eugénie Le Sommer (Lyon)

46 Marta (Umeå/Tyresö/Rosengård)

43 Camille Abily (Montpellier/Lyon)

42 Lotta Schelin (Lyon/Rosengård)

40 Nina Burger (Neulengbach)

39 Hanna Ljungberg (Umeå)

38 Inka Grings (Duisburg/Zürich)