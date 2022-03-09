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Women's EURO form guide: the contenders' latest results, fixtures: England, France, Sweden, Belgium win tournaments

Wednesday 9 March 2022

How the 16 teams who have reached UEFA Women's EURO 2022 are shaping up ahead of July's finals.

England beat Germany 3-1 to win their home four-nation tournament, pipping Spain on goal difference
England beat Germany 3-1 to win their home four-nation tournament, pipping Spain on goal difference Getty Images

The countdown to UEFA Women's EURO 2022 from 6 to 31 July is on. Check out the 16 contenders' form this year and their pre-finals fixtures to come, with finals hosts England, France, Sweden and Belgium all finishing first in various February tournaments.

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Key: h = home, a = away, n = neutral venue, WWCq = FIFA Women's World Cup qualifier, p = penalty shoot-out. All fixtures subject to change; more matches to be arranged. Cancelled games not shown.

Russia suspended until further notice

Austria

20 February: W6-1 vs Romania (n, friendly)
23 February: W3-0 vs Switzerland (n, friendly)
8 April: vs Northern Ireland (h, WWCq)
12 April: vs Latvia (h, WWCq)

Belgium

16 February: W4-0 vs Slovakia (n, Pinatar Cup quarter-finals)
19 February: D0-0, W3-1p vs Wales (n, Pinatar Cup semi-finals)
22 February: D0-0, W7-6p vs Russia (n, Pinatar Cup final)
7 April: vs Albania (a, WWCq)
12 April: vs Kosovo (a, WWCq)
16 June: vs England (a, friendly)

Belgium lift the Pinatar Cup
Belgium lift the Pinatar CupBELGA MAG/AFP via Getty Images

Denmark

16 February: L0-1 vs Italy (n, Algarve Cup)
8 April: vs Malta (a, WWCq)
12 Apri: vs Azerbaijan (h, WWCq)

England

17 February: D1-1 vs Canada (h, England tournament)
20 February: D0-0 vs Spain (h, England tournament)
23 February: W3-1 vs Germany (h, England tournament)
8 April: vs North Macedonia (a, WWCq)
12 April: vs Northern Ireland (a, WWCq)
16 June: vs Belgium (h, friendly)
24 June: vs Netherlands (h, friendly)

Final tournament fixtures

Finland

16 February: L0-5 vs France (a, Tournoi de France)
19 February: L0-3 vs Netherlands (n, Tournoi de France)
22 February: D0-0 vs Brazil (n, Tournoi de France)
8 April: vs Slovakia (a, WWCq)
12 April: vs Georgia (h, WWCq)

France

16 February: W5-0 vs Finland (h, Tournoi de France)
19 February: W2-1 vs Brazil (h, Tournoi de France)
22 February: W3-1 vs Netherlands (h, Tournoi de France)
8 April: vs Wales (a, WWCq)
12 April: vs Slovenia (h, WWCq)

France won Le Tournoi ahead of the Netherlands, just as in the inaugural 2020 edition
France won Le Tournoi ahead of the Netherlands, just as in the inaugural 2020 editionAFP via Getty Images

Germany

17 February: D1-1 vs Spain (n, England tournament)
20 February: L0-1 vs Canada (n, England tournament)
23 February: L1-3 vs England (a, England tournament)
9 April: vs Portugal (h, WWCq)
12 April: vs Serbia (a, WWCq)

Iceland

17 February: W1-0 vs New Zealand (n, SheBelieves Cup)
20 February: W2-1 vs Czech Republic (n, SheBelieves Cup)
23 February: L0-5 vs United States (a, SheBelieves Cup)
7 April: vs Belarus (a, WWCq)
12 April: vs Czech Republic (a, WWCq)

Italy

16 February: W1-0 vs Denmark (n, Algarve Cup)
20 February: W2-1 vs Norway (n, Algarve Cup)
23 February: D1-1, L5-6p vs Sweden (n, Algarve Cup final)
8 April: vs Lithuania (h, WWCq)
12 April: vs Switzerland (a, WWCq)

Netherlands

16 February: D1-1 vs Brazil (n, Tournoi de France)
19 February: W3-0 vs Finland (n, Tournoi de France)
22 February: L1-3 vs France (a, Tournoi de France)
8 April: vs Cyprus (h, WWCq)
12 April: vs Belarus (h, WWCq)
24 June: vs England (a, friendly)

Northern Ireland

17 February: W3-1 vs Faroe Islands (n, friendly)
20 February: D2-2 vs Switzerland (n, friendly)
23 February: L0-1 vs Romania (n, friendly)
8 April: vs Austria (a, WWCq)
12 April: vs England (h, WWCq)

Norway

16 February: L0-2 vs Portugal (a, Algarve Cup)
20 February: L1-2 vs Italy (n, Algarve Cup)
23 February: W2-0 vs Portugal (a, Algarve Cup third place)
7 April: vs Kosovo (h, WWCq)
12 April: vs Poland (h, WWCq)

UEFA Women's EURO 2022: All you need to know

Spain

17 February: D1-1 vs Germany (n, England tournament)
20 February: D0-0 vs England (a, England tournament)
23 February: W1-0 vs Canada (n, England tournament)
7 April: vs Brazl (h, friendly)
12 April: vs Scotland (a, WWCq)

Sweden won the Algarve Cup for the fifth time
Sweden won the Algarve Cup for the fifth timeAFP via Getty Images

Sweden

20 February: W4-0 vs Portugal (a, Algarve Cup)
23 February: D1-1, W6-5p vs Italy (n, Algarve Cup final)
7 April: vs Georgia (a, WWCq)
12 April: vs Republic of Ireland (h, WWCq)

Switzerland

20 February: D2-2 vs Northern Ireland (n, friendly)
23 February: L0-3 vs Austria (n, friendly)
8 April: vs Romania (a, WWCq)
12 April: vs Italy (h, WWCq)

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© 1998-2022 UEFA. All rights reserved. Last updated: Wednesday 9 March 2022

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