Where to watch UEFA Women's EURO 2025: TV broadcast partners, live streams

UEFA Women's EURO 2025, the 14th edition of the tournament, will be held in Switzerland from 2–27 July. See how to watch the games where you are with your local broadcast partner(s) below.

Please check the individual broadcaster schedules for exact details of the coverage.

Europe

Albania: RTSH Sport

Andorra: RTVE PLAY, TF1

Armenia: First Channel of Public TV Company of Armenia

Austria: ORF ON

Belgium: RTBF Tipik & Auvio, Sporza and VRT Max

Bosnia and Herzegovina: BHT1 & HD BHT1

Bulgaria: BNT 3

Croatia: HRTi

Cyprus: CyBC

Czechia: CT Sport

Denmark: Viaplay

Estonia: ERR

Finland: Yle Areena

France: TF1

Georgia: Channel 1

Germany: Das Erste, Sportstudio

Greece: ERT

Hungary: M4 Sport Online

Iceland: RÚV / RÚV 2

Israel: sport1

Italy: RAI PLAY

Kosovo: RTK1

Latvia: LTV7

Liechtenstein: Play RSI - Sport-Livestreams

Lithuania: LRT

Luxembourg: RTBF Tipik & Auvio, Sporza and VRT Max

Malta: TVMSPORT

Moldova: TVR

Monaco: TF1

Montenegro: RCTG

Netherlands: NPO1

North Macedonia: MRT

Norway: NRK, TV 2 Play

Poland: TVP Sport

Portugal: RTP1 + RTP2 and simulcast at https://www.rtp.pt/, Canal 11, Sport TV

Republic of Ireland: RTÉ

Romania: TVR

San Marino: RAI PLAY

Serbia: RTS Serbia

Slovakia: STVR

Slovenia: TV Slovenija 2

Spain: RTVE PLAY

Sweden: SVT, Viaplay.se

Switzerland: Play SRF - Sport-Livestreams, Play RTS - Sport Livestreams, Play RSI - Sport-Livestreams

Türkiye: TRT SPOR

Ukraine: Megogo

United Kingdom: BBC1, BBC2, BBC iPlayer, ITV, ITV4, ITVX

Vatican City: RAI PLAY

Rest of the world

Afghanistan: FanCode

Algeria: bein connect

Angola: DStv Stream

Argentina: Disney+

Australia: Optus Sport

Bahrain: bein connect

Bangladesh: FanCode

Belize: Disney+

Benin: DStv Stream, New World Sport

Bhutan: FanCode

Bolivia: Disney+

Botswana: Azam SPORTS, DStv Stream

Brazil: Livemode Brazil

Burkina Faso: DStv Stream, New World Sport

Burundi: Azam SPORTS, DStv Stream, New World Sport

Cameroon: DStv Stream, New World Sport

Canada: TSN

Cape Verde: DStv Stream

Central African Republic: DStv Stream, New World Sport

Chad: bein connect, DStv Stream, New World Sport

Chile: Disney+

Colombia: Disney+

Comoros: DStv Stream, New World Sport

Congo Republic: DStv Stream, New World Sport

Costa Rica: Disney+

Democratic Republic of Congo: DStv Stream, New World Sport

Djibouti: bein connect, DStv Stream, New World Sport

Dominican Republic: Disney+

Ecuador: Disney+

Egypt: bein connect

El Salvador: Disney+

Equatorial Guinea: DStv Stream

Eritrea: DStv Stream

Ethiopia: DStv Stream

French Guyana: Disney+, TF1

French overseas territories (including French Polynesia, New Caledonia, Wallis & Futuna, Guadeloupe, Martinique, St. Barts, St. Martin, St. Pierre & Miquelon, French Southern and Antarctic Lands, Mayotte, Réunion): TF1

Gabon: DStv Stream, New World Sport

Gambia: DStv Stream

Ghana: DStv Stream, SportyTV

Guatemala: Disney+

Guinea: DStv Stream

Guinea-Bissau: DStv Stream, New World Sport

Guyana: Disney+

Honduras: Disney+

Hong Kong SAR: Hoy

India & Indian Sub-Continent: FanCode

Iran: bein connect

Iraq: bein connect

Ivory Coast: DStv Stream, New World Sport

Jordan: bein connect

Kenya: Azam SPORTS, SportyTV

Kuwait: bein connect

Lebanon: bein connect

Lesotho: DStv Stream

Liberia: DStv Stream

Libya: bein connect

Madagascar: DStv Stream, New World Sport

Malawi: Azam SPORTS, DStv Stream

Maldives: FanCode

Mali: DStv Stream, New World Sport

Mauritania: bein connect, DStv Stream, New World Sport

Mauritius: DStv Stream, New World Sport

Mexico: Disney+

Morocco: bein connect

Mozambique: DStv Stream

Namibia: DStv Stream

Nepal: FanCode

Nicaragua: Disney+

Niger: DStv Stream, New World Sport

Nigeria: DStv Stream, SportyTV

Oman: bein connect

Pakistan: FanCode

Palestine (Gaza strip & West Bank): bein connect

Panama: Disney+

Paraguay: Disney+

Peru: Disney+

Qatar: bein connect

Rwanda: Azam SPORTS, DStv Stream, New World Sport

Sao Tome and Principe: DStv Stream

Saudi Arabia: bein connect

Senegal: DStv Stream, New World Sport

Seychelles: DStv Stream, New World Sport

Sierra Leone: DStv Stream

Somalia: bein connect, DStv Stream

South Africa: DStv Stream, SportyTV

South Sudan: bein connect

Sri Lanka: FanCode

St Helena and Ascension: DStv Stream

Sudan: bein connect

Suriname: Disney+

Syria: bein connect

Tanzania: Azam SPORTS, DStv Stream

Togo: DStv Stream, New World Sport

Tunisia: bein connect

Uganda: Azam SPORTS, DStv Stream

United Arab Emirates: bein connect

United States of America: Disney+

United States (including American Samoa, Guam, Mariana Islands, Midway, Puerto Rico, U.S. Virgin Islands, United States of America): FOX Sports, ViX

Uruguay: Disney+

Venezuela: Disney+

Yemen: bein connect

Zambia: Azam SPORTS, DStv Stream

Zimbabwe: Azam SPORTS, DStv Stream