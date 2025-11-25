European Qualifiers for the 2027 Women's World Cup: All the fixtures
Tuesday, November 25, 2025
All the fixtures from the European Qualifiers for the 2027 FIFA Women's World Cup.
The European Qualifiers for the 2027 FIFA Women's World Cup run from March to June 2026, with the play-offs for the remaining finals places taking place between October and December 2026.
Fixtures
Kick-off times and venues to be confirmed
Matchday 1: Tuesday 3 March 2026
Germany vs Slovenia
Spain vs Iceland
Italy vs Sweden
Denmark vs Serbia
Austria vs Norway
Poland vs Netherlands
Ukraine vs England
Republic of Ireland vs France
Luxembourg vs Scotland
Portugal vs Finland
Switzerland vs Northern Ireland
Czechia vs Wales
Türki̇ye vs Malta
Slovakia vs Latvia
Israel vs Belgium
Montenegro vs Albania
Bosnia and Herzegovina vs Estonia
Romania vs Moldova
Kosovo vs Gibraltar
Azerbaijan vs North Macedonia
Kazakhstan vs Armenia
Bulgaria vs Croatia
Greece vs Georgia
Andorra vs Hungary
Liechtenstein vs Lithuania
Matchday 2: Saturday 7 March 2026
France vs Poland
Netherlands vs Republic of Ireland
England vs Iceland
Italy vs Denmark
Norway vs Germany
Slovenia vs Austria
Serbia vs Sweden
Ukraine vs Spain
Portugal vs Slovakia
Wales vs Montenegro
Scotland vs Luxembourg
Finland vs Latvia
Northern Ireland vs Türki̇ye
Albania vs Czechia
Belgium vs Israel
Malta vs Switzerland
Bosnia and Herzegovina vs Liechtenstein
Hungary vs Azerbaijan
Kazakhstan vs Belarus
Croatia vs Kosovo
Greece vs Faroe Islands
Cyprus vs Romania
Lithuania vs Estonia
North Macedonia vs Andorra
Gibraltar vs Bulgaria
Matchday 3: Tuesday 14 April 2026
Germany vs Austria
Sweden vs Denmark
Netherlands vs France
Norway vs Slovenia
Iceland vs Ukraine
Poland vs Republic of Ireland
Serbia vs Italy
Wales vs Albania
Switzerland vs Türki̇ye
Czechia vs Montenegero
Finland vs Slovakia
Northern Ireland vs Malta
Israel vs Luxembourg
Scotland vs Belgium
Latvia vs Portugal
Faroe Islands vs Greece
Estonia vs Liechtenstein
Lithuania vs Bosnia and Herzegovina
Armenia vs Belarus
Bulgaria vs Kosovo
Moldova vs Cyprus
North Macedonia vs Hungary
Andorra vs Azerbaijan
Gibraltar vs Croatia
England vs Spain
Matchday 4: Saturday 18 April 2026
France vs Netherlands
Spain vs Ukraine
Sweden vs Serbia
Denmark vs Italy
Austria vs Germany
Iceland vs England
Slovenia vs Norway
Republic of Ireland vs Poland
Belgium vs Scotland
Luxembourg vs Israel
Albania vs Wales
Türki̇ye vs Switzerland
Slovakia vs Portugal
Malta vs Northern Ireland
Montenegro vs Czechia
Latvia vs Finland
Hungary vs North Macedonia
Romania vs Cyprus
Croatia vs Gibraltar
Kosovo vs Bulgaria
Azerbaijan vs Andorra
Belarus vs Kazakhstan
Estonia vs Lithuania
Faroe Islands vs Georgia
Liechtenstein vs Bosnia and Herzegovina
Matchday 5: Friday 5 June 2026
Germany vs Norway
Spain vs England
Italy vs Serbia
Denmark vs Sweden
Austria vs Slovenia
Poland vs France
Ukraine vs Iceland
Republic of Ireland vs Netherlands
Portugal vs Latvia
Switzerland vs Malta
Scotland vs Israel
Czechia vs Albania
Türki̇ye vs Northern Ireland
Slovakia vs Finland
Belgium vs Luxembourg
Montenegro vs Wales
Bosnia and Herzegovina vs Lithuania
Kosovo vs Croatia
Azerbaijan vs Hungary
Georgia vs Faroe Islands
Armenia vs Kazakhstan
Bulgaria vs Gibraltar
Moldova vs Romania
Andorra vs North Macedonia
Liechtenstein vs Estonia
Matchday 6: Tuesday 9 June 2026
France vs Republic of Ireland
Sweden vs Italy
Netherlands vs Poland
England vs Ukraine
Norway vs Austria
Iceland vs Spain
Slovenia vs Germany
Serbia vs Denmark
Luxembourg vs Belgium
Wales vs Czechia
Finland vs Portugal
Northern Ireland vs Switzerland
Albania vs Montenegro
Israel vs Scotland
Malta vs Türki̇ye
Latvia vs Slovakia
Hungary vs Andorra
Belarus vs Armenia
Croatia vs Bulgaria
Georgia vs Greece
Cyprus vs Moldova
Estonia vs Bosnia and Herzegovina
Lithuania vs Liechtenstein
North Macedonia vs Azerbaijan
Gibraltar vs Kosovo
2027 World Cup European Qualifiers: Key dates
Play-off match dates
Play-off round 1 (2 legs) 7-13 October 2026
Play-off round 2 (2 legs) 26 November-5 December 2026
Inter-confederation play-offs: February 2027
Final tournament dates
24 June to 25 July 2027 (Brazil)