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Women's European Qualifiers for the 2027 Women's World Cup: All the results

Tuesday, June 9, 2026

All the results from the league stage of the UEFA Women's European Qualifiers for the 2027 FIFA Women's World Cup.

The Netherlands beat Poland on Matchday 6
The Netherlands beat Poland on Matchday 6 Getty Images

The league stage of the UEFA Women's European Qualifiers for the 2027 FIFA Women's World Cup concluded on 9 June, with the play-offs for the remaining finals berths taking place between October and December. The play-off draw will take place on 18 June.

How the Women's European Qualifiers work

Matchday 1: Tuesday 3 March 2026

Group A1
Denmark 3-1 Serbia
Italy 0-1 Sweden

Group A2
Poland 2-2 Netherlands
Republic of Ireland 1-2 France

Group A3
Ukraine 1-6 England
Spain 3-0 Iceland

Group A4
Germany 5-0 Slovenia
Austria 0-1 Norway

Group B1
Montenegro 1-2 Albania 
Czechia 2-2 Wales

Group B2
Türki̇ye 3-0 Malta
Switzerland 2-0 Northern Ireland

Group B3
Slovakia 3-2 Latvia
Portugal 2-0 Finland

Group B4
Luxembourg 0-5 Scotland
Israel 0-3 Belgium

Group C1
Bosnia and Herzegovina 3-1 Estonia 
Liechtenstein 1-6 Lithuania

Group C2
Bulgaria 0-1 Croatia
Kosovo 6-0 Gibraltar 

Group C3
Azerbaijan 2-0 North Macedonia
Andorra 0-0 Hungary

Group C4
Greece 3-0 Georgia

Group C5
Romania 1-0 Moldova

Group C6
Kazakhstan 3-0 Armenia

Matchday 2: Saturday 7 March 2026

Group A1
Serbia 0-0 Sweden
Italy 1-1 Denmark

Group A2
Netherlands 2-1 Republic of Ireland 
France 4-1 Poland

Group A3
England 2-0 Iceland
Ukraine 1-3 Spain

Group A4
Norway 0-4 Germany
Slovenia 1-0 Austria 

Group B1
Wales 6-1 Montenegro
Albania 1-5 Czechia 

Group B2
Malta 1-4 Switzerland 
Northern Ireland 0-1 Türki̇ye 

Group B3
Finland 3-1 Latvia
Portugal 4-0 Slovakia 

Group B4
Belgium 5-0 Israel 
Scotland 7-0 Luxembourg 

Group C1
Bosnia and Herzegovina 13-1 Liechtenstein
Lithuania 0-0 Estonia

Group C2
Croatia 0-1 Kosovo 
Gibraltar 0-5 Bulgaria

Group C3
Hungary 1-0 Azerbaijan 
North Macedonia 3-0 Andorra 

Group C4
Greece 2-0 Faroe Islands

Group C5
Cyprus 0-4 Romania 

Group C6
Kazakhstan 0-1 Belarus 

Matchday 3: Tuesday 14 April 2026

Group A1
Serbia 0-6 Italy
Sweden 1-2 Denmark

Group A2
Poland 2-3 Republic of Ireland
Netherlands 2-1 France

Group A3
England 1-0 Spain
Iceland 1-0 Ukraine

Group A4
Norway 5-0 Slovenia
Germany 5-1 Austria

Group B1
Czechia 5-0 Montenegro
Wales 4-0 Albania

Group B2
Switzerland 3-1 Türki̇ye
Northern Ireland 4-0 Malta

Group B3
Finland 4-2 Slovakia
Latvia 0-3 Portugal

Group B4
Israel 6-0 Luxembourg
Scotland 1-1 Belgium

Group C1
Estonia 2-1 Liechtenstein
Lithuania 2-0 Bosnia and Herzegovina

Group C2
Bulgaria 1-3 Kosovo
Gibraltar 0-1 Croatia

Group C3
North Macedonia 0-5 Hungary
Andorra 1-3 Azerbaijan

Group C4
Faroe Islands 2-3 Greece

Group C5
Moldova 0-0 Cyprus

Group C6
Armenia 0-3 Belarus

Matchday 4: Saturday 18 April 2026

Group A1
Denmark 0-0 Italy
Sweden 1-0 Serbia

Group A2
Republic of Ireland 1-0 Poland
France 1-1 Netherlands

Group A3
Spain 5-0 Ukraine
Iceland 0-1 England

Group A4
Slovenia 2-3 Norway
Austria 0-0 Germany

Group B1
Montenegro 1-4 Czechia
Albania 0-1 Wales

Group B2
Türki̇ye 1-1 Switzerland
Malta 2-4 Northern Ireland

Group B3
Slovakia 1-2 Portugal
Latvia 0-1 Finland

Group B4
Luxembourg 1-3 Israel
Belgium 0-0 Scotland

Group C1
Estonia 2-1 Lithuania
Liechtenstein 0-6 Bosnia and Herzegovina

Group C2
Croatia 9-0 Gibraltar
Kosovo 2-1 Bulgaria

Group C3
Hungary 7-0 North Macedonia
Azerbaijan 2-0 Andorra

Group C4
Faroe Islands 1-0 Georgia

Group C5
Romania 3-0 Cyprus

Group C6
Belarus 0-1 Kazakhstan

Matchday 5: Friday 5 June 2026

Group A1
Italy 3-0 Serbia
Denmark 2-1 Sweden

Group A2
Poland 0-2 France
Republic of Ireland 3-2 Netherlands

Group A3
Ukraine 0-1 Iceland
Spain 4-0 England

Group A4
Austria 1-0 Slovenia
Germany 2-0 Norway 

Group B1
Czechia 1-1 Albania
Montenegro 1-1 Wales

Group B2
Türki̇ye 2-1 Northern Ireland
Switzerland 6-1 Malta

Group B3
Slovakia 0-4 Finland
Portugal 5-0 Latvia

Group B4
Scotland 6-0 Israel
Belgium 6-0 Luxembourg

Group C1
Bosnia and Herzegovina 0-0 Lithuania
Liechtenstein 0-5 Estonia

Group C2
Bulgaria 3-1 Gibraltar
Kosovo 0-1 Croatia

Group C3
Azerbaijan 1-2 Hungary
Andorra 0-1 North Macedonia

Group C4
Georgia 2-3 Faroe Islands

Group C5
Moldova 0-0 Romania

Group C6
Armenia 1-1 Kazakhstan

Matchday 6: Tuesday 9 June 2026

Group A1
Sweden 2-2 Italy
Serbia 1-4 Denmark

Group A2
France 1-0 Republic of Ireland
Netherlands 3-1 Poland

Group A3
England 3-0 Ukraine
Iceland 1-6 Spain

Group A4
Norway 2-1 Austria
Slovenia 0-2 Germany

Group B1
Wales 3-1 Czechia 
Albania 5-2 Montenegro

Group B2
Northern Ireland 1-2 Switzerland
Malta 0-3 Türki̇ye

Group B3
Finland 3-1 Portugal
Latvia 1-2 Slovakia

Group B4
Luxembourg 0-7 Belgium
Israel 1-5 Scotland

Group C1

Estonia 1-1 Bosnia and Herzegovina
Lithuania 2-0 Liechtenstein

Group C2
Croatia 4-0 Bulgaria
Gibraltar 0-8 Kosovo

Group C3
Hungary 6-1 Andorra 
North Macedonia 1-3 Azerbaijan

Group C4
Georgia 2-3 Greece

Group C5
Cyprus 0-2 Moldova

Group C6
Belarus 6-0 Armenia

Women's European Qualifiers: Key dates

Play-off match dates
Play-off round 1 (two legs): 7-13 October 2026
Play-off round 2 (two legs): 25 November-5 December 2026
Inter-confederation play-offs: February 2027

Final tournament dates
24 June to 25 July 2027 (Brazil)

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