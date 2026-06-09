Women's European Qualifiers for the 2027 Women's World Cup: All the results
Tuesday, June 9, 2026
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All the results from the league stage of the UEFA Women's European Qualifiers for the 2027 FIFA Women's World Cup.
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The league stage of the UEFA Women's European Qualifiers for the 2027 FIFA Women's World Cup concluded on 9 June, with the play-offs for the remaining finals berths taking place between October and December. The play-off draw will take place on 18 June.
Matchday 1: Tuesday 3 March 2026
Group A1
Denmark 3-1 Serbia
Italy 0-1 Sweden
Group A2
Poland 2-2 Netherlands
Republic of Ireland 1-2 France
Group A3
Ukraine 1-6 England
Spain 3-0 Iceland
Group A4
Germany 5-0 Slovenia
Austria 0-1 Norway
Group B1
Montenegro 1-2 Albania
Czechia 2-2 Wales
Group B2
Türki̇ye 3-0 Malta
Switzerland 2-0 Northern Ireland
Group B3
Slovakia 3-2 Latvia
Portugal 2-0 Finland
Group B4
Luxembourg 0-5 Scotland
Israel 0-3 Belgium
Group C1
Bosnia and Herzegovina 3-1 Estonia
Liechtenstein 1-6 Lithuania
Group C2
Bulgaria 0-1 Croatia
Kosovo 6-0 Gibraltar
Group C3
Azerbaijan 2-0 North Macedonia
Andorra 0-0 Hungary
Group C4
Greece 3-0 Georgia
Group C5
Romania 1-0 Moldova
Group C6
Kazakhstan 3-0 Armenia
Matchday 2: Saturday 7 March 2026
Group A1
Serbia 0-0 Sweden
Italy 1-1 Denmark
Group A2
Netherlands 2-1 Republic of Ireland
France 4-1 Poland
Group A3
England 2-0 Iceland
Ukraine 1-3 Spain
Group A4
Norway 0-4 Germany
Slovenia 1-0 Austria
Group B1
Wales 6-1 Montenegro
Albania 1-5 Czechia
Group B2
Malta 1-4 Switzerland
Northern Ireland 0-1 Türki̇ye
Group B3
Finland 3-1 Latvia
Portugal 4-0 Slovakia
Group B4
Belgium 5-0 Israel
Scotland 7-0 Luxembourg
Group C1
Bosnia and Herzegovina 13-1 Liechtenstein
Lithuania 0-0 Estonia
Group C2
Croatia 0-1 Kosovo
Gibraltar 0-5 Bulgaria
Group C3
Hungary 1-0 Azerbaijan
North Macedonia 3-0 Andorra
Group C4
Greece 2-0 Faroe Islands
Group C5
Cyprus 0-4 Romania
Group C6
Kazakhstan 0-1 Belarus
Matchday 3: Tuesday 14 April 2026
Group A1
Serbia 0-6 Italy
Sweden 1-2 Denmark
Group A2
Poland 2-3 Republic of Ireland
Netherlands 2-1 France
Group A3
England 1-0 Spain
Iceland 1-0 Ukraine
Group A4
Norway 5-0 Slovenia
Germany 5-1 Austria
Group B1
Czechia 5-0 Montenegro
Wales 4-0 Albania
Group B2
Switzerland 3-1 Türki̇ye
Northern Ireland 4-0 Malta
Group B3
Finland 4-2 Slovakia
Latvia 0-3 Portugal
Group B4
Israel 6-0 Luxembourg
Scotland 1-1 Belgium
Group C1
Estonia 2-1 Liechtenstein
Lithuania 2-0 Bosnia and Herzegovina
Group C2
Bulgaria 1-3 Kosovo
Gibraltar 0-1 Croatia
Group C3
North Macedonia 0-5 Hungary
Andorra 1-3 Azerbaijan
Group C4
Faroe Islands 2-3 Greece
Group C5
Moldova 0-0 Cyprus
Group C6
Armenia 0-3 Belarus
Matchday 4: Saturday 18 April 2026
Group A1
Denmark 0-0 Italy
Sweden 1-0 Serbia
Group A2
Republic of Ireland 1-0 Poland
France 1-1 Netherlands
Group A3
Spain 5-0 Ukraine
Iceland 0-1 England
Group A4
Slovenia 2-3 Norway
Austria 0-0 Germany
Group B1
Montenegro 1-4 Czechia
Albania 0-1 Wales
Group B2
Türki̇ye 1-1 Switzerland
Malta 2-4 Northern Ireland
Group B3
Slovakia 1-2 Portugal
Latvia 0-1 Finland
Group B4
Luxembourg 1-3 Israel
Belgium 0-0 Scotland
Group C1
Estonia 2-1 Lithuania
Liechtenstein 0-6 Bosnia and Herzegovina
Group C2
Croatia 9-0 Gibraltar
Kosovo 2-1 Bulgaria
Group C3
Hungary 7-0 North Macedonia
Azerbaijan 2-0 Andorra
Group C4
Faroe Islands 1-0 Georgia
Group C5
Romania 3-0 Cyprus
Group C6
Belarus 0-1 Kazakhstan
Matchday 5: Friday 5 June 2026
Group A1
Italy 3-0 Serbia
Denmark 2-1 Sweden
Group A2
Poland 0-2 France
Republic of Ireland 3-2 Netherlands
Group A3
Ukraine 0-1 Iceland
Spain 4-0 England
Group A4
Austria 1-0 Slovenia
Germany 2-0 Norway
Group B1
Czechia 1-1 Albania
Montenegro 1-1 Wales
Group B2
Türki̇ye 2-1 Northern Ireland
Switzerland 6-1 Malta
Group B3
Slovakia 0-4 Finland
Portugal 5-0 Latvia
Group B4
Scotland 6-0 Israel
Belgium 6-0 Luxembourg
Group C1
Bosnia and Herzegovina 0-0 Lithuania
Liechtenstein 0-5 Estonia
Group C2
Bulgaria 3-1 Gibraltar
Kosovo 0-1 Croatia
Group C3
Azerbaijan 1-2 Hungary
Andorra 0-1 North Macedonia
Group C4
Georgia 2-3 Faroe Islands
Group C5
Moldova 0-0 Romania
Group C6
Armenia 1-1 Kazakhstan
Matchday 6: Tuesday 9 June 2026
Group A1
Sweden 2-2 Italy
Serbia 1-4 Denmark
Group A2
France 1-0 Republic of Ireland
Netherlands 3-1 Poland
Group A3
England 3-0 Ukraine
Iceland 1-6 Spain
Group A4
Norway 2-1 Austria
Slovenia 0-2 Germany
Group B1
Wales 3-1 Czechia
Albania 5-2 Montenegro
Group B2
Northern Ireland 1-2 Switzerland
Malta 0-3 Türki̇ye
Group B3
Finland 3-1 Portugal
Latvia 1-2 Slovakia
Group B4
Luxembourg 0-7 Belgium
Israel 1-5 Scotland
Group C1
Estonia 1-1 Bosnia and Herzegovina
Lithuania 2-0 Liechtenstein
Group C2
Croatia 4-0 Bulgaria
Gibraltar 0-8 Kosovo
Group C3
Hungary 6-1 Andorra
North Macedonia 1-3 Azerbaijan
Group C4
Georgia 2-3 Greece
Group C5
Cyprus 0-2 Moldova
Group C6
Belarus 6-0 Armenia
Women's European Qualifiers: Key dates
Play-off match dates
Play-off round 1 (two legs): 7-13 October 2026
Play-off round 2 (two legs): 25 November-5 December 2026
Inter-confederation play-offs: February 2027
Final tournament dates
24 June to 25 July 2027 (Brazil)