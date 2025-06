2025 Women's U19 EURO top scorer: Liana Joseph

France's Liana Joseph has finished as top scorer of the 2025 UEFA European Women's Under-19 Championship final tournament after registering four goals during the group stage – one ahead of Portugal's Marta Gago, Poland's Weronika Araśniewicz, Spain's Daniela Agote and team-mates Maeline Mendy and Ornella Graziani.

Joseph opened France's account in the 3-0 win against Sweden on Matchday 1, and then went on to grab the tournament's first hat-trick in a 6-0 victory over hosts Poland on Matchday 2.

2025 WU19 EURO finals top scorers 4 Liana Joseph (France) 3 Daniela Agote (Spain)

3 Weronika Araśniewicz (Poland)

3 Marta Gago (Portugal)

3 Ornella Graziani (France)

3 Maeline Mendy (France)

2024/25 Women's U19 EURO season top scorers (including qualifying) 

2025 WU19 EURO season top scorers (including qualifying) 8 Anastasiya Kavaliova (Belarus) 7 Daniela Agote (Spain)

7 Laura Berry (Scotland)

7 Liana Joseph (France)

7 Maeline Mendy (France)

7 Jade van Hensbergen (Netherlands)



WU19 EURO/WU18 EURO final tournament top scorers



2024/25: Liana Joseph (France) 4

2023/24: Nina Matejić (Serbia) 5

2022/23: Louna Ribadeira (France) 4

2021/22: Nicole Arcangeli (Italy) 5

2019/20 & 2020/21: cancelled due to COVID2018/19: Melvine Malard (France) 4

2017/18: Olga Carmona (Spain), Dajan Hashemi (Denmark), Paulina Krumbiegel (Germany), Alisha Lehmann (Switzerland), Andrea Norheim (Norway), Géraldine Reuteler (Switzerland), Lynn Wilms (Netherlands) 2

2016/17: Patri Guijarro (Spain) 5

2015/16: Marie-Antoinette Katoto (France) 6

2014/15: Stina Blackstenius (Sweden) 6

2013/14: Vivianne Miedema (Netherlands) 6

2012/13: Pauline Bremer (Germany) 6

2011/12: Elin Rubensson (Sweden) 5

2010/11: Melissa Bjånesøy (Norway) 7

2009/10: Lieke Martens (Netherlands), Turid Knaak (Germany) 4

2008/09: Sofia Jakobsson (Sweden) 5

2007/08: Marie Pollmann (Germany) 4

2006/07: Marie-Laure Delie (France), Fanndis Fridriksdóttir (Iceland), Ellen White (England) 3

2005/06: Elena Danilova (Russia) 7

2004/05: Elena Danilova (Russia) 9

2003/04: Anja Mittag (Germany) 6

2002/03: Shelley Thompson (Germany) 4

2001/02: Claire Morel (France), Barbara Müller (Germany) 4

2000/01: Marie Knutsen (Norway), Petra Wimbersky (Germany) 2

1999/2000: Laura del Río (Spain) 7

1998/99: Christina Albertsen (Sweden) 4

1997/98: no final tournament (quarter-finals/semi-finals/final played over 2 legs)

Patricia Guijarro at the Women's Under-19 EURO

WU19 EURO/WU18 EURO season top scorers (including qualifying)

2024/25: Anastasiya Kavaliova (Belarus) 8

2023/24: Danique Tolhoek (Netherlands) 15

2022/23: Louna Ribadeira (France) 11

2021/22: Maja Jelčić (Bosnia-Herzegovina) 7

2019/20 & 2020/21: cancelled due to COVID

2018/19: Sjoeke Nüsken (Germany) 12

2017/18: Fenna Kalma (Netherlands) 13

2016/17: Lucía García (Spain) 13

2015/16: Sippie Folkertsma (Netherlands) 11

2014/15: Stina Blackstenius (Sweden) 20

2013/14: Stina Blackstenius (Sweden) 12

2012/13: Jovana Damnjanović (Serbia) 14

2011/12: Elin Rubensson (Sweden) 13

2010/11: Melissa Bjånesøy (Norway) 13

2009/10: Rebecca Dempster (Scotland) 10

2008/09: Lidija Kuliš (Bosnia and Herzegovina), Dzsenifer Marozsán (Germany) 10

2007/08: Kim Kulig (Germany) 12

2006/07: Marie-Laure Delie (France) 12

2005/06: Elena Danilova (Russia) 17

2004/05: Elena Danilova (Russia) 15

2003/04: Anja Mittag (Germany) 12

2002/03: Yulya Korniyevets (Ukraine) 9

2001/02: Nicole Gassmann (Switzerland), Suzanne Grant (Scotland) 8

2000/01: Olga Aniskovtseva (Belarus), Donna James (Scotland), Petra Wimbersky (Germany) 8

1999/2000: Laura del Río (Spain), Jessica Thorn (Finland) 9

1998/99: Helena Hasselberg (Sweden) 11

1997/98: Therese Lundin (Sweden) 11

All-time WU19 EURO/WU18 EURO goals (final tournaments)



Elena Danilova (Russia) 17

Marie-Laure Delie (France) 9

Toni Duggan (England) 9

Stina Blackstenius (Sweden) 8

Melissa Bjånesøy (Norway) 7

Laura del Río (Spain) 7

Anja Mittag (Germany) 7



All-time WU19 EURO/WU18 EURO goals (including qualifying)



Elena Danilova (Russia) 33

Stina Blackstenius (Sweden) 32

Agnese Ricco (Italy) 23

Isabel Kerschowski (Germany) 22

Nina Matejić (Serbia) 22

Elin Rubensson (Sweden) 21

Elena Terekhova (Russia) 21

(Women's U18 EURO from 1997/98 to 2000/01, Women's U19 EURO since)