Every country's all-time top EURO appearance-maker

Portugal's Cristiano Ronaldo (25), João Moutinho and Pepe (both 19) have made the most EURO finals appearances in the tournament's history.

UEFA.com shines a light on the leading appearance-makers for all of the finals contenders.

Albania

3 Amir Abrashi, Ansi Agolli, Etrit Berisha, Elseid Hysaj, Ermir Lenjani, Mergim Mavraj, Odise Roshi, Armando Sadiku

Austria's David Alaba POOL/AFP via Getty Images

Austria

7 David Alaba, Martin Hinteregger, Marcel Sabitzer



Belgium

10 Thibaut Courtois, Romelu Lukaku

9 Toby Alderweireld, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Dries Mertens, Thomas Meunier, Thomas Vermaelen, Axel Witsel

Croatia

13 Luka Modrić

12 Darijo Srna

11 Vedran Ćorluka

10 Ivan Perišić, Ivan Rakitić

Czechia (including Czechoslovakia)



Watch Poborský's iconic EURO '96 lob

14 Petr Čech, Karel Poborský

12 Pavel Nedvĕd

Denmark

13 Peter Schmeichel

10 Michael Laudrup, John Sivebæk

England

11 Harry Kane, Gary Neville

10 Wayne Rooney, Raheem Sterling

9 Tony Adams, Steven Gerrard, Alan Shearer, Kyle Walker

France



Watch the best EURO skills: Zidane, Ronaldo, Zlatan

16 Lilian Thuram

15 Hugo Lloris

14 Zinédine Zidane

13 Laurent Blanc, Didier Deschamps

Georgia

N/A

Germany (including West Germany)

18 Bastian Schweinsteiger

16 Thomas Müller, Manuel Neuer

15 Toni Kroos

14 Philipp Lahm

13 Mario Gomez, Thomas Hässler, Mats Hummels, Jürgen Klinsmann, Miroslav Klose

Hungary

7 Ádám Szalai

6 Ádám Nagy

Italy

18 Leonardo Bonucci

17 Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini

13 Antonio Cassano, Alessandro Del Piero, Paolo Maldini

Netherlands



16 Edwin van der Sar

13 Dennis Bergkamp, Phillip Cocu

Poland



Poland's Robert Lewandowski POOL/AFP via Getty Images

11 Robert Lewandowski

8 Jakub Błaszczykowski, Kamil Glik, Łukasz Piszczek

Portugal

25 Cristiano Ronaldo

19 João Moutinho, Pepe

Romania

8 Gheorghe Hagi

7 Cristian Chivu, Dorinel Munteanu

Scotland

6 Andy Goram, Gary McAllister, Stuart McCall

Serbia (including Yugoslavia)



7 Dragan Stojković

5 Dragan Džajić

4 Jovan Acimović, Miroslav Djukić, Ljubinko Drulović, Vladimir Jugović, Ivica Kralj, Predrag Mijatović, Savo Milošević

Slovakia (including Czechoslovakia)

7 Marek Hamšík, Juraj Kucka, Peter Pekarík

Slovenia

3 Milenko Ačimovič, Aleš Čeh, Mladen Dabanovič, Marinko Galič, Amir Karič, Srečko Katanec, Željko Milinovič, Džoni Novak, Milan Osterc, Miran Pavlin, Mladen Rudonja

Spain



EURO 2012 highlights: Spotlight on Andrés Iniesta

16 Jordi Alba, Cesc Fàbregas, Andrés Iniesta

15 David Silva, Sergio Ramos

Switzerland

9 Breel Embolo, Ricardo Rodríguez, Haris Seferović, Xherdan Shaqiri, Yann Sommer

8 Fabian Schär, Granit Xhaka



Türkiye



9 Rüştü Reçber

8 Hakan Balta



Ukraine

11 Andriy Yarmolenko

8 Oleksandr Zinchenko

7 Serhiy Sydorchuk