EURO 2028 fixtures by venue: Which games take place where?

Thursday, November 13, 2025

UEFA EURO 2028 takes place at nine stadiums across eight cities in England, Republic of Ireland, Scotland and Wales. Check out where each fixture will be held.

UEFA EURO 2028 will be staged at nine stadiums across eight cities in England, Republic of Ireland, Scotland and Wales. Check out where each fixture will be held.

EURO 2028 venue guide

EURO 2028 matches in Birmingham (Villa Park)

11/06 Group stage: C3 vs C4
15/06 Group stage: B2 vs B4
20/06 Group stage: D4 vs D1
27/06 Round of 16: Group D winners vs Group F runners-up

EURO 2028 matches in Cardiff (National Stadium of Wales)

09/06 Group stage: A1 vs A2 (opening match)
14/06 Group stage: A1 vs A3
18/06 Group stage: A4 vs A1
21/06 Group stage: F2 vs F3
24/06 Round of 16: Group A winners vs Group C runners-up
01/07 Quarter-final: Manchester R16 winners vs Liverpool R16 winners

EURO 2028 matches in Dublin (Dublin Arena)

10/06 Group stage: B3 vs B4
12/06 Group stage: E1 vs E2
16/06 Group stage: E1 vs E3
19/06 Group stage: B2 vs B3
21/06 Group stage: E4 vs E1
27/06 Round of 16: Group E winners vs Third place Group A/B/C/D
30/06 Quarter-final: Glasgow R16 winners vs Tottenham R16 winners

EURO 2028 matches in Glasgow (Hampden Park)

10/06 Group stage: A3 vs A4
13/06 Group stage: F1 vs F2
17/06 Group stage: F1 vs F3
21/06 Group stage: F4 vs F1
26/06 Round of 16: Group F winners vs Third place Group A/B/C
01/07 Quarter-final: Dublin R16 winners vs Birmingham R16 winners

UEFA EURO 2028 to be played across four host nations

EURO 2028 matches in Liverpool (Everton Stadium)

11/06 Group stage: D3 vs D4
14/06 Group stage: A2 vs A4
17/06 Group stage: E2 vs E4
20/06 Group stage: C2 vs C3
24/06 Round of 16: Group A runners-up vs Group B runners-up

EURO 2028 matches in Tottenham, London (Tottenham Hotspur Stadium)

12/06 Group stage: D1 vs D2
15/06 Group stage: C1 vs C3
18/06 Group stage: A2 vs A3
21/06 Group stage: E2 vs E3
26/06 Round of 16: Group D runners-up vs Group E runners-up

EURO 2028 matches in Wembley, London (Wembley Stadium)

11/06 Group stage: C1 vs C2
14/06 Group stage: B1 vs B3
16/06 Group stage: D1 vs D3
19/06 Group stage: B4 vs B1
30/06 Quarter-final: Newcastle R16 winners vs Cardiff R16 winners
04/07 Semi-final: Wembley QF winners vs Dublin QF winners
05/07 Semi-final: Glasgow QF winners vs Cardiff QF winners
09/07 Final

EURO 2020 Wembley final: Italy 1-1 England (3-2 pens)

EURO 2028 matches in Manchester (Manchester City Stadium)

10/06 Group stage: B1 vs B2
13/06 Group stage: F3 vs F4
16/06 Group stage: D2 vs D4
20/06 Group stage: C4 vs C1
25/06 Round of 16: Group C winners vs Third place Group D/E/F

EURO 2028 matches in Newcastle (St. James' Park)

12/06 Group stage: E3 vs E4
15/06 Group stage: C2 vs C4
17/06 Group stage: F2 vs F4
20/06 Group stage: D2 vs D3
25/06 Round of 16: Group B winners vs Third place Group A/D/E/F

