All-time UEFA Youth League records

PLAYER STATS



All-time UEFA Youth League goalscorers

15: Charlie Brown (Chelsea), Borja Mayoral (Real Madrid), Roberto Núñez (Atletico Madrid)

13: Curtis Jones (Liverpool), Aaron Leya Iseka (Anderlecht), Timur Zhamaletdinov (CSKA Moskva)

12: Tammy Abraham (Chelsea), Jean-Kévin Augustin (Paris Saint-Germain), Jordi Mboula (Barcelona, Monaco), Dominic Solanke (Chelsea)

11: Dani Gómez (Real Madrid), Munir El Haddadi (Barcelona), José Gomes (Benfica), Diogo Gonçalves (Benfica), Kaj Sierhuis (Ajax)

10: Gianluca Gaetano (Napoli), Mads Hansen (Midtjylland)*, Ivan Ignatev (Krasnodar), Carles Pérez (Barcelona), Gonçalo Ramos (Benfica)

*Active in 2021/22

All-time UEFA Youth League appearances

28: Pedro Álvaro (Benfica)

27: Diogo Costa (Porto)

25: Timothy Eyoma (Tottenham Hotspur), Óscar Rodríguez (Real Madrid)

24: Carles Pérez (Barcelona)

23: Miguel Baeza (Real Madrid), Samy Bourard (Anderlecht), Alberto Fernández (Real Madrid), Mykola Matviyenko (Shakhtar Donetsk), Yakou Meïté (Paris Saint-Germain), Diogo Queirós (Porto)

22: João Cardoso (Porto), Moreto Cassamá (Porto), Paulo Estrela (Porto), Alec Georgen (Paris Saint-Germain), Álex Martín (Real Madrid), Fodé Toure (Paris Saint-Germain)

21: Andriy Boryachuk (Shakhtar Donetsk), Victor Chust (Real Madrid), Bruno Costa (Porto), Felix Eboa Eboa (Paris Saint-Germain), Florentino Luís (Benfica), Salomón Obama (Atlético Madrid), Timur Zhamaletdinov (CSKA Moskva)

20: Temitayo Aina (Chelsea), Jean-Kévin Augustin (Paris Saint-Germain), Cristian Cedrés (Real Madrid), Álex Collado (Barcelona), Aleix Febas (Real Madrid), Riccardo Marchizza (Roma), Calvin Miller (Celtic), Hildeberto Pereira (Benfica)

Joint all-time top scorer Roberto Nuñez ©Getty Images

Top scorer by season

2019/20: Roberto Piccoli (Atalanta), Gonçalo Ramos (Benfica) 8

2018/19: Charlie Brown (Chelsea) 12

2017/18: Ivan Ignatev (Krasnodar) 10

2016/17: Jordi Mboula (Barcelona), Kaj Sierhuis (Ajax) 8

2015/16: Roberto Nuñez (Atlético) 9

2014/15: Dominic Solanke (Chelsea) 12

2013/14: Munir El Haddadi (Barcelona) 11

Most goals by a player in a game

5: Ivan Ignatev (Krasnodar 9-0 Kairat Almaty, 2017/18), Mergim Berisha (Salzburg 8-1 Kairat Almaty, 2016/17), Fatih Aktay (Altınordu 6-2 Sparta Praha, 2016/17)

TEAM STATS

Biggest home win

10-0: Real Madrid v APOEL

13/09/17, group stage



Biggest away win

1-12: Levadia Tallinn v ÍA Akranes

23/10/19, domestic champions path first round second leg

Highest-scoring draw

5-5: Malmö v Shakhtar Donetsk

21/10/15, group stage

Games won

45: Real Madrid

40: Chelsea

38: Barcelona

39: Benfica

36: Atlético

32: Porto

30: Ajax

Goals scored

175: Real Madrid

164: Chelsea

157: Benfica

128: Atlético

127: Barcelona

120: Manchester City

118: Ajax

118: Paris Saint-Germain

108: Porto

Games played

68: Real Madrid

66: Benfica

65: Barcelona

61: Atlético

59: Chelsea

58: Paris Saint-Germain

58: Porto

57: Manchester City

Played in the first eight editions

Ajax, Atlético**, Barcelona, Bayern München, Benfica, Juventus, Manchester City, Paris Saint-Germain, Porto, Real Madrid*

*Always reached at least the round of 16

**Always reached at least the play-offs

Attendances

32,510: Krasnodar vs Real Madrid, 2017/18 play-offs

17,000: Astana vs Benfica, 2015/16 group stage

13,162: Anderlecht vs Porto, 2014/15 quarter-finals

12,871: Anderlecht vs Barcelona, 2014/15 round of 16

12,189: Deportivo La Coruña vs Maccabi Haifa, 2021/22 domestic champions path second round

Finals

2020: Benfica 2-3 Real Madrid

2019: Porto 3-1 Chelsea

2018: Chelsea 0-3 Barcelona

2017: Benfica 1-2 Salzburg

2016: Paris Saint-Germain 1-2 Chelsea

2015: Shakhtar Donetsk 2-3 Chelsea

2014: Benfica 0-3 Barcelona

Last updated: 08/12/2021