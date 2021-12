UEFA futsal club records

Roll of honour: past finals

UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE

Eight-team finals

2021 (Zadar): Sporting CP (POR) 4-3 Barça (ESP)

Four-team finals

2020 (Barcelona): Barça (ESP) 2-1 Murcia FS (ESP)

2019 (Almaty): Sporting CP (POR) 2-1 Kairat Almaty (KAZ)

UEFA FUTSAL CUP

Four-team finals

2018 (Zaragoza): Inter FS (ESP) 5-2 Sporting CP (POR)

2017 (Almaty): Inter FS (ESP) 7-0 Sporting CP (POR)

2016 (Guadalajara): Ugra Yugorsk (RUS) 4-3 Inter FS (ESP)

2015 (Lisbon): Kairat Almaty (KAZ) 3-2 Barça (ESP)

2014 (Baku): Barça (ESP) 5-2aet FC Dynamo (RUS)

2013 (Tbilisi): Kairat Almaty (KAZ) 4-3 FC Dynamo (RUS)

2012 (Lleida): Barça (ESP) 3-1 FC Dynamo (RUS)

2011 (Almaty): Montesilvano (ITA) 5-2 Sporting CP (POR)

2010 (Lisbon): Benfica (POR) 3-2aet Inter FS (ESP)

2009 (Ekaterinburg): Inter FS (ESP) 5-1 Sinara Ekaterinburg (RUS)

2008 (Moscow): Sinara Ekaterinburg (RUS) 4-4aet, 3-2pens Murcia FS (ESP)

2007 (Murcia): FC Dynamo (RUS) 2-1 Inter FS (ESP)

Two-legged finals

2006: Inter FS (ESP) 6-3/3-4: 9-7agg FC Dynamo (RUS)

2005: Action 21 Charleroi (BEL) 4-3, 6-6aet: 10-9agg FC Dynamo (RUS)

2004: Inter FS (ESP) 4-1/3-4: 7-5agg Benfica (POR)

2003: Playas de Castellón (ESP) 1-1/6-4: 7-5agg Action 21 Charleroi (BEL)

Eight-team finals

2002 (Lisbon): Playas de Castellón 5-1 Action 21 Charleroi (BEL)

Inter win their fifth title

Club records

Most titles

Inter FS 5

Barça 3

Kairat Almaty, Playas de Castellón, Sporting CP 2

Most finals

Inter FS 8

FC Dynamo 6

Barça, Sporting CP 5

Action 21 Charleroi, Kairat Almaty 3

Most finals appearances (inc 2021/22)*

Barça, Kairat Almaty, Sporting CP 9

Inter FS 8

FC Dynamo 6

*8 teams in 2002 and 2021, 4 teams between 2007 and 2020

Most appearances (inc 2021/22)

Kairat Almaty 18

Araz Naxçivan 16

Chrudim, Encamp 15

Athina '90, Iberia Star Tbilisi 14

Inter FS, Sporting CP 13



Match records

Biggest wins

Tournament: Olimpic Tirana 3-44 Action 21 Charleroi, 2004/05

Final four: Sporting CP 0-7 Inter FS, 2016/17 final

Highest attendances

Overall: Barça vs Kairat Almaty (2018/19 semi-final, Almaty) 12,090

Non-finals match: Kairat Almaty vs Real Riieti (2016/17 elite round, Almaty) 6,500

Individual match goalscoring

Tournament: Amar Zouggaghi (FT Antwerpen) 10 v FC Santos, 2013/14; André Vanderlei (Action 21 Charleroi) 10 v Olimpic Tirana, 2004/05

Final four: Alex (Sporting CP) 4 v Dina Moskva, 2014/15 third-place play-off; Leo (Kairat Almaty) 4 v Dina Moskva, 2014/15 semi-final

Player records

Season top scorers

2020/21: Petro Shoturma (Kherson) 7

2019/20: Renan Mantelli (Omonia Nicosia) 16

2018/19: Michał Kubik (Record Bielsko-Biała) 10

2017/18: Halim Selmanaj (Liburn) 12

2016/17: Bolinha (Araz Naxçivan), Alen Fetić (Brezje Maribor), Nene (APOEL), Rami Tirkkonen (Sievi), (Brezje Maribor) 9

2015/16: Eder Lima (Ugra Yugorsk) 13

2014/15: Café (Sporting Club de Paris), Dmitri Prudnikov (Dina Moskva), Tobe (Baku United) 10

2013/14: Betinho (Sporting Club de Paris) 11

2012/13: Betinho (Sporting Club de Paris), Alen Fetić (Litija), Diniz Pinheiro (Sporting Club de Paris), Amar Zouggaghi (FT Antwerpen) 10

2011/12: Ion Al-Ioani (Győr) 13

2010/11: Chimel Vita Nzaka (Kremlin Bicêtre United) 16

2009/10: Joel Queirós (Benfica) 12

2008/09: Samir Makhoukhi (Blok Beverwijk) 9

2007/08: Karim Bali (FT Antwerpen) 13

2006/07: Serhiy Sytin (Shakhtar Donetsk) 10

2005/06: Predrag Rajić (Marbo Beograd) 12

2004/05: Sergei Ivanov (FC Dynamo) 14

2003/04: André Vanderlei (Action 21 Charleroi) 19

2002/03: André Vanderlei (Action 21 Charleroi) 15

2001/02: Joan (Playas de Castellón) 13

Esquerdinha celebrates one of his four 2018 finals goals ©Sportsfile

Finals top scorers

2021: Ferrao (Barça) 5

2020: Yanar Asadov (KPRF) 2

2019: Dieguinho (Sporting CP) 3

2018: Esquerdinha (Barça) 4

2017: Ricardinho (Inter FS) 4

2016: Andrei Afanasyev (Ugra Yugorsk) 3

2015: Alex (Sporting CP), Esquerdinha (Dina Moskva), Leo (Kairat Almaty) 4

2014: Adriano Foglia (Araz Naxçivan) 3

2013: Fumasa (Kairat Almaty) 4

2012: Wilde (Barcelona) 3

2011: Leo Santana (Kairat Almaty) 3

2010: Arnaldo (Benfica), Joel Queirós (Benfica) 3

2009: Schumacher (Inter FS) 3

2008: Ciço (Murcia), Ildar Makayev (Sinara Ekaterinburg), Dmitri Prudnikov (Sinara Ekaterinburg), Vladislav Shayakhmetov (Sinara Ekaterinburg) 2

2007: Karim Chaibai (Action 21 Charleroi), Kelson (FC Dynamo), Pula (FC Dynamo) 2

All-time tournament top scorers

André Vanderlei (Action 21 Charleroi/Châtelineau Futsal) 54

Lúcio (Action 21 Charleroi/Iberia Star Tbilisi/Futsal Team Charleroi) 50

Ricardinho (Benfica/Inter FS) 49

Vitaliy Borisov (AMMK Baku/Olimpik/Araz Naxçivan/Ekonomac Kragujevac) 45

Cirilo (FC Dynamo/Lokomotiv Daugavpils) 44

Schumacher (Inter FS) 41*

Alex (Action 21 Charleroi/Sporting CP) 40

Arnaldo (Benfica/Nikars Riga/Baku United) 40

Leo (Action 21 Charleroi) 40

*Excludes four goals in forfeited game

All-time finals top scorers (2007 onwards)

Esquerdinha (Dina Moskva/Barça) 10

Ferrao (Barça) 9

Ricardinho (Benfica/Inter FS) 8

Adriano Foglia (Montesilvano/Marca/Araz Naxçivan) 7

Dieguinho (FC Dynamo/Sporting CP) 7

Diego Cavinato (Sporting CP) 6

Fumasa (Kairat Almaty) 6

Sergio Lozano (Barça) 6

Wilde (Inter FS/Barça) 6

All-time most tournament appearances

Rizvan Farzaliyev (Olimpik Baku/Araz Naxçivan/Baku United) 69

Lúcio (Action 21 Charleroi/Iberia Star Tbilisi/Futsal Team Charleroi) 69

Michal Mareš (Pramen/Chrudim) 66

João Matos (Sporting CP) 66

Ricardinho (Benfica/Inter FS/ACCS) 62

Roman Mareš (Pramen/Chrudim) 59

Deo (Sporting CP/Aktobe) 58

Vitaliy Borisov (AMMK Baku/Olimpik/Araz Naxçivan/Ekonomac Kragujevac) 57

Douglas Junior (Chrudim/Kairat Almaty) 56

Leo (Kairat Almaty/Sporting CP) 56

Max (Chrudim) 56

Peter Haľko (Slovan Bratislava) 56

Jakub Žďánský (Chrudim) 56

Most matches as head coach

Jesús Velasco (Prato, Inter FS, ACCS, Barça) 56

Nuno Dias (Sporting CP) 49

Alesio (Kairat Amaty, Araz Naxçivan) 47

Fulvio Colini (Montesilvano, Luparense, Pescara, Pesaro) 44

Tino Perez (Playas de Castellón, FC Dynamo, Araz Naxçivan, Acqua e Sapone, Inter FS) 44



João Matos made his 15th final appearance in captaining Sporting to the 2020/21 title UEFA via Sportsfile

All-time most finals appearances (2007 onwards)

Aicardo (Barça) 15

João Matos (Sporting CP) 15

Gabriel (Inter FS/Barça) 14

Sergio Lozano (Barça) 14

Cirilo (FC Dynamo) 12

Daniel Shiraishi (Inter FS/Barça) 12

Dyego (Barça) 12

Jesús (Inter FS) 12

Leo (Kairat Almaty/Sporting CP) 12

Ortiz (Inter FS) 12

Dinmukhambet Suleimenov (Kairat Almaty) 12

Most titles

Gabriel (Inter FS 2006, 2009; Barça 2012, 2014) 4

Daniel (Inter FS 2004, 2006, 2009) 3

Igor (Barça 2012, 2014; Kairat Almaty 2015) 3

Jesús (Inter FS 2009, 2017, 2018) 3

Joan (Castellón 2002; Inter FS 2004, 2006) 3

Luis Amado (Inter FS 2004, 2006, 2009) 3

Leo (Kairat Almaty 2013, 2015; Sporting CP 2019) 3

Sergio Lozano (Barça 2012, 2014, 2020) 3

Ortiz (Inter FS 2009, 2017, 2018) 3

Ricardinho (Benfica 2010; Inter FS 2017, 2018) 3

Javi Rodríguez (Castellón 2002, 2003; Barça 2012) 3

Schumacher (Inter FS 2004, 2006, 2009) 3

Daniel Shiraishi (Inter FS 2017, 2018; Barça 2020) 3

Jordi Torras (Inter FS 2009; Barça 2012, 2014) 3

Finals only (since 2006/07, inc 2020/21 final eight)

Oldest player: Andrey Tveryankin (Araz Naxçivan) vs Luparense, 25/04/2010, 43 years 50 days

Oldest goalscorer: Javi Rodriguez (Barça) vs Sporting CP, 27/04/2012, 38 years 32 days

Youngest player: Marco Caverzan (Marca) vs Sporting CP, 29/04/2012, 17 years 262 days

Youngest goalscorer: Zicky Té (Sporting CP) vs Barça, 03/05/2021, 19 years 244 days

Club appearances (max 15)

Barça (ESP)*, Kairat Almaty (KAZ) 9

Inter FS (ESP), Sporting CP (POR) *8

FC Dynamo (RUS) 6

Benfica (POR)* 5

Murcia FS (ESP), Ugra Yugorsk (RUS) 3

Araz Naxçivan (AZE), Sinara Ekaterinburg (RUS), KPRF (RUS), Tyumen (RUS)* 2

Action 21 Charleroi (BEL), Dina Moska (RUS), Dobovec (SVN), Győr (HUN), Iberia Star Tbilisi (GEO), Luparense (ITA), Marca (ITA), Montesilvano (ITA), Pescara (ITA) 1

By country

Spain* 20

Russia* 16

Portugal* 13

Kazakhstan 9

Italy 4

Azerbaijan 2

Belgium 1

Georgia 1

Hungary 1

Slovenia 1

*inc 2021/22