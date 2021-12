UEFA Women's Champions League records

Roll of honour

UEFA Women's Champions League:

2021 (Gothenburg): Barcelona 4-0 Chelsea

2020 (San Sebastián): Lyon 3-1 Wolfsburg

2019 (Budapest): Lyon 4-1 Barcelona

2018 (Kyiv): Lyon 4-1aet Wolfsburg

2017 (Cardiff): Lyon 0-0aet, 7-6pens Paris Saint-Germain

2016 (Reggio Emilia): Lyon 1-1aet, 4-3pens Wolfsburg

2015 (Berlin): FFC Frankfurt 2-1 Paris Saint-Germain

2014 (Lisbon): Wolfsburg 4-3 Tyresö

2013 (London): Wolfsburg 1-0 Lyon

2012 (Munich): Lyon 2-0 FFC Frankfurt

2011 (London): Lyon 2-0 Turbine Potsdam

2010 (Madrid): Turbine Potsdam 0-0aet, 7-6pens Lyon

UEFA Women's Cup:

Two-legged finals

2009: Duisburg 6-0/1-1: agg 7-1 Zvezda-2005

2008: FFC Frankfurt 1-1/3-2: agg 4-3 Umeå

2007: Arsenal 1-0/0-0: agg 1-0 Umeå

2006: FFC Frankfurt 4-0/3-2: agg 7-2 Turbine Potsdam

2005: Turbine Potsdam 2-0/3-1: agg 5-1 Djurgården

2004: Umeå 3-0/5-0: agg 8-0 FFC Frankfurt

2003: Umeå 4-1/3-0: agg 7-1 Fortuna Hjørring

One-off final

2002 (Frankfurt): FFC Frankfurt 2-0 Umeå

Titles (by club)

7 Lyon (FRA)

4 FFC Frankfurt (GER)

2 Turbine Potsdam (GER)

2 Umeå (SWE)

2 Wolfsburg (GER)

1 Arsenal (ENG)

1 Barcelona (ESP)

1 Duisburg (GER)

Final appearances (by club)

9 Lyon (FRA)

6 FFC Frankfurt (GER)

5 Umeå (SWE)

5 Wolfsburg (GER)

4 Turbine Potsdam (GER)

2 Paris Saint-Germain (FRA)

2 Barcelona (ESP)

1 Arsenal (ENG)/Chelsea (ENG)/Djurgården (SWE)/Duisburg (GER)/Fortuna Hjørring (DEN)/Tyresö (SWE)/Zvezda-2005 (RUS)

Most semi-final appearances

11 Lyon (FRA)

8 FFC Frankfurt (GER)

7 Umeå (SWE)

6 Arsenal (ENG)

6 Turbine Potsdam (GER)

6 Wolfsburg (GER)

Most quarter-final appearances

13 Arsenal (ENG)

12 Lyon (FRA)

10 FFC Frankfurt (GER)

9 Wolfsburg (GER)

8 Umeå (SWE)



Titles (by country)

9 Germany

7 France

2 Sweden

1 England

1 Spain

Final appearances (by country)

17 Germany

11 France

7 Sweden

2 Spain

2 England

1 Denmark/Russia

(2006 final counts as two German appearances, 2017 counts as two French appearances)

Titles by player

7 Sarah Bouhaddi, Wendie Renard, Eugénie Le Sommer (all Lyon)

Where player took part in final



Most final appearances (by player)

9 Sarah Bouhaddi, Wendie Renard (both Lyon)

Appearances in both legs of two-legged final count as one appearance

Records

PLAYERS

Season top scorers (including qualifying)

2020/21: Jenni Hermoso (Barcelona), Fran Kirby (Chelsea) 6

2019/20: Vivianne Miedema (Arsenal), Emueje Ogbiagbevha (Minsk), Berglind Thorvaldsdóttir (Breidablik) 10

2018/19: Pernille Harder (Wolfsburg) 8

2017/18: Ada Hegerberg (Lyon) 15

2016/17: Zsanett Jakabfi (Wolfsburg), Vivianne Miedema (Bayern München) 8

2015/16: Ada Hegerberg (Lyon) 13

2014/15: Célia Šašić (FFC Frankfurt) 14

2013/14: Milena Nikolić (ŽFK Spartak) 11

2012/13: Laura Rus (Apollon Limassol) 11

2011/12: Camille Abily, Eugénie Le Sommer (both Lyon) 9

2010/11: Inka Grings (Duisburg) 13

2009/10: Vanessa Bürki (Bayern München) 11

2008/09: Margrét Lára Vidarsdóttir (Valur Reykjavík) 14

2007/08: Vira Dyatel (Kharkiv), Patrizia Panico (Bardolino Verona), Margrét Lára Vidarsdóttir (Valur Reykjavík) 9

2006/07: Julie Fleeting (Arsenal) 9

2005/06: Margrét Lára Vidarsdóttir (Valur Reykjavík) 11

2004/05: Conny Pohlers (Turbine Potsdam) 14

2003/04: Maria Gstöttner (Neulengbach) 11

2002/03: Hanna Ljungberg (Umeå) 10

2001/02: Gabriela Enache (Codru Anenii Noi) 12

Ada Hegerberg celebrates breaking Anja Mittag's goal record ©Getty Images

All-time top scorers

55 Ada Hegerberg (Stabæk/Turbine Potsdam/Lyon)

51 Anja Mittag (Turbine Potsdam/Rosengård/Paris Saint-Germain/Wolfsburg)

48 Conny Pohlers (Turbine Potsdam/FFC Frankfurt/Wolfsburg)

47 Eugénie Le Sommer (Lyon)

46 Marta (Umeå/Tyresö/Rosengård)

43 Camille Abily (Montpellier/Lyon)

42 Lotta Schelin (Lyon/Rosengård)

40 Nina Burger (Neulengbach)

40 Kim Little (Hibernian/Arsenal)

39 Hanna Ljungberg (Umeå)



All-time most appearances

96 Wendie Renard (Lyon)

81 Camille Abily (Montpellier/Lyon)

81 Alex Popp (Duisburg/Wolfsburg)

78 Eugénie Le Sommer (Lyon)

77 Emma Byrne (Arsenal)

76 Sarah Bouhaddi (Paris FC/Lyon)

74 Ramona Bachmann (Umeå/Rosengård/Wolfsburg/Chelsea/Paris Saint-Germain)

74 Anja Mittag (Turbine Potsdam/Rosengård/Paris Saint-Germain/Wolfsburg)

73 Lara Dickenmann (Lyon/Wolfsburg)

73 Amadine Henry (Lyon)

70 Élodie Thomis (Montpellier/Lyon)



CLUBS

Most games played

117 Lyon (FRA)

93 Arsenal (ENG)

85 Brøndby (DEN)

78 FFC Frankfurt (GER)

76 Wolfsburg (GER)



Most games won

93 Lyon (FRA)

56 Arsenal (ENG)

54 FFC Frankfurt (GER)

54 Wolfsburg (GER)

45 Umeå (SWE)

Wins include after extra time but not penalty shoot-outs

Most goals scored

424 Lyon (FRA)

269 Arsenal (ENG)

236 Turbine Potsdam (GER)

235 Wolfsburg (GER)

233 FFC Frankfurt (GER)



Most participations (max 21 inc 2021/22)

19 Brøndby (DEN)

19 KÍ Klaksvík (FRO)

19 SFK 2000 Sarajevo (BIH)

18 Gintra Universitetas (LTU)

18 Sparta Praha (CZE)

KÍ played in the first 17 editions; Brøndby and Sarajevo entered for the 19th edition in a row in 2021/22

MATCHES

The 2012 final at Munich's Olympiastadion AFP via Getty Images

Biggest crowds

50,212 – Lyon vs FFC Frankfurt, 2012 final, Munich

28,112 – Duisburg vs Zvezda-2005, 2009 final second leg, Duisburg

27,640 – FFC Frankfurt vs Umeå, 2008 final second leg, Frankfurt

22,911 – Lyon vs Chelsea, 2019 semi-final first leg, Lyon

22,433 – Lyon vs Paris Saint-Germain, 2017 final, Cardiff



Record win

Apollon 21-0 Ada Velipojë (2012/13 qualifying round)

Most goals by player in single game

8 Milena Nikolić (ŽFK Spartak) vs Goliador-Real (2014/15 qualifying round)