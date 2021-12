All the 2021/22 Europa League fixtures and results

Knockout round play-offs

First legs

Thursday 17 February

18:45 CET

Barcelona vs Napoli

Zenit vs Real Betis

Dortmund vs Rangers

Sheriff vs Braga

21:00 CET

Sevilla vs Dinamo Zagreb

Atalanta vs Olympiacos

Leipzig vs Real Sociedad

Porto vs Lazio

Second legs

Thursday 24 February



18:45 CET

Dinamo Zagreb vs Sevilla

Olympiacos vs Atalanta

Real Sociedad vs Leipzig

Lazio vs Porto

21:00 CET

Napoli vs Barcelona

Real Betis vs Zenit

Rangers vs Dortmund

Braga vs Sheriff

Matchday 6

Thursday 9 December

Group A: Sparta Praha 2-0 Brøndby, Lyon 1-1 Rangers

Group B: Real Sociedad 3-0 PSV Eindhoven, Sturm Graz 1-1 Monaco

Group C: Legia Warszawa 0-1 Spartak Moskva, Napoli 3-2 Leicester

Group D: Royal Antwerp 1-0 Olympiacos, Fenerbahçe 1-1 Eintracht Frankfurt

Group E: Lazio 0-0 Galatasaray, Marseille 1-0 Lokomotiv Moskva

Group F: Ludogorets 0-0 Midtjylland, Braga 1-1 Crvena zvezda

Group G: Celtic 3-2 Real Betis, Ferencváros 1-0 Leverkusen

Group H: Genk 0-1 Rapid Wien, West Ham 0-1 Dinamo Zagreb

Matchday 5

Wednesday 24 November

Group C: Spartak Moskva 2-1 Napoli

Thursday 25 November

Group A: Rangers 2-0 Sparta Praha, Brøndby 1-3 Lyon

Group B: PSV Eindhoven 2-0 Sturm Graz, Monaco 2-1 Real Sociedad

Group C: Leicester 3-1 Legia Warszawa

Group D: Olympiacos 1-0 Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt 2-2 Royal Antwerp

Group E: Galatasaray 4-2 Marseille, Lokomotiv Moskva 0-3 Lazio

Group F: Midtjylland 3-2 Braga, Crvena zvezda 1-0 Ludogorets

Group G: Leverkusen 3-2 Celtic, Real Betis 2-0 Ferencváros

Group H: Dinamo Zagreb 1-1 Genk, Rapid Wien 0-2 West Ham

Matchday 4

Thursday 4 November

Group A: Lyon 3-0 Sparta Praha, Brøndby 1-1 Rangers

Group B: Real Sociedad 1-1 Sturm Graz, Monaco 0-0 PSV Eindhoven

Group C: Legia Warszawa 1-4 Napoli, Leicester 1-1 Spartak Moskva

Group D: Olympiacos 1-2 Eintracht Frankfurt, Royal Antwerp 0-3 Fenerbahçe

Group E: Galatasaray 1-1 Lokomotiv Moskva, Marseille 2-2 Lazio

Group F: Braga 4-2 Ludogorets, Crvena zvezda 0-1 Midtjylland

Group G: Leverkusen 4-0 Real Betis, Ferencváros 2-3 Celtic

Group H: Genk 2-2 West Ham, GNK Dinamo 3-1 Rapid Wien

Matchday 3

Tuesday 19 October

Group G: Celtic 2-0 Ferencváros

Wednesday 20 October

Group C: Spartak Moskva 3-4 Leicester

Thursday 21 October

Group A: Sparta Praha 3-4 Lyon, Rangers 2-0 Brøndby

Group B: PSV Eindhoven 1-2 Monaco, Sturm Graz 0-1 Real Sociedad

Group C: Napoli 3-0 Legia Warszawa

Group D: Fenerbahçe 2-2 Royal Antwerp, Eintracht Frankfurt 3-1 Olympiacos

Group E: Lazio 0-0 Marseille, Lokomotiv Moskva 0-1 Galatasaray

Group F: Ludogorets 0-1 Braga, Midtjylland 1-1 Crvena zvezda

Group G: Real Betis 1-1 Leverkusen

Group H: Rapid Wien 2-1 GNK Dinamo, West Ham 3-0 Genk

Matchday 2

Thursday 30 September

Group A: Sparta Praha 1-0 Rangers, Lyon 3-0 Brøndby

Group B: Real Sociedad 1-1 Monaco, Sturm Graz 1-4 PSV Eindhoven

Group C: Legia Warszawa 1-0 Leicester, Napoli 2-3 Spartak Moskva

Group D: Royal Antwerp 0-1 Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe 0-3 Olympiacos

Group E: Lazio 2-0 Lokomotiv Moskva, Marseille 0-0 Galatasaray

Group F: Ludogorets 0-1 Crvena zvezda, Braga 3-1 Midtjylland

Group G: Celtic 0-4 Leverkusen, Ferencváros 1-3 Real Betis

Group H: Genk 0-3 Dinamo Zagreb, West Ham 2-0 Rapid Wien

Matchday 1

Wednesday 15 September

Group C: Spartak Moskva 0-1 Legia Warszawa

Thursday 16 September

Group A: Rangers 0-2 Lyon, Brøndby 0-0 Sparta Praha

Group B: PSV Eindhoven 2-2 Real Sociedad, Monaco 1-0 Sturm Graz

Group C: Leicester 2-2 Napoli

Group D: Olympiacos 2-1 Royal Antwerp, Eintracht Frankfurt 1-1 Fenerbahçe

Group E: Galatasaray 1-0 Lazio, Lokomotiv Moskva 1-1 Marseille

Group F: Midtjylland 1-1 Ludogorets, Crvena zvezda 2-1 Braga

Group G: Leverkusen 2-1 Ferencváros, Real Betis 4-3 Celtic

Group H: GNK Dinamo 0-2 West Ham, Rapid Wien 0-1 Genk

Upcoming knockout stage dates

Round of 16 draw: 25 February 2022

Round of 16: 10 & 17 March 2022

Quarter & semi-finals draw: 18 March 2022

Quarter-finals: 7 & 14 April 2022

Semi-finals: 28 April & 5 May 2022

Final: 18 May 2022