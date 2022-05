Where to watch the Finalissima: TV, streaming

Partners in Europe and across the globe will be broadcasting the Finalissima game between Italy and Argentina, which takes place at Wembley on 1 June.

Europe

Armenia: Vivaro Media

Belgium: Eleven Sports Belgium

Bulgaria: NOVA

Croatia: Sportklub

Cyprus: Cyta

Czech Republic: AMC Networks

Denmark: TV2

Estonia: Viaplay

Faroe Islands: TV2

Finland: MTV

Greece: Nova SportsHungary: TV2

Iceland: Viaplay

Israel: CharltonItaly: RAI

Latvia: Viaplay

Lithuania: Viaplay

Luxembourg: Eleven Sports Belgium

Montenegro: Arena Sport

Netherlands: Ziggo Sport

North Macedonia: Arena Sport

Norway: TV2

Poland: TVP, Polsat

Portugal: Sport TV

San Marino: RAI

Serbia: Arena Sport

Slovakia: AMC Networks

Slovenia: Sportklub

Sweden: TV6, Viaplay

Switzerland: SRG SSR

Vatican City: RAI

Outside Europe

Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo Republic, Democratic Republic of Congo, Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Eswatini (ex-Swaziland), Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Korea, South Sudan, St Helena and Ascension, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe: SuperSport

Argentina, Belize, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, French Guyana, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela: ESPN

Australia: Optus

Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo Republic, Democratic Republic of Congo, Djibouti, Gabon, Guinea, Ivory Coast, Madagascar, Mali, Mauritania, Mauritius, Niger, Rwanda, Senegal, Seychelles, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe: New World TV

Canada: DAZN

PR China: Super Sports

Cocos Islands, Cook Islands, Fiji, French Polynesia, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Samoa, Solomon Islands, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wallis & Futuna: Digicel

Mexico: Sky Mexico

Mongolia: Unitel

Myanmar: Skynet

Papua New Guinea: EM TV

Taiwan/Chinese Taipei: ELTA

United States (including American Samoa, Guam, Mariana Islands, Midway, Puerto Rico, US Virgin Islands): Fox Sports

All information subject to change.