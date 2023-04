2023 UEFA Regions' Cup final tournament: All the fixtures

The 2023 UEFA Regions' Cup in Galicia, Spain runs from 9 to 17 June.

The group games are on 9, 11 and 14 June, with the group winners advancing to the final three days later at A Lomba Stadium, Vilagarcía.

Regions' Cup final tournament groups Group A: Galicia (ESP, hosts), Bavaria (GER), Zenica-Doboj (BIH), Republic of Ireland Amateur (IRL) Group B: Lisboa (POR), Belgrade (SRB), Zlín (CZE), Dolnośląski Region (POL, holders)

All kick-off times CET.

Group stage

Matchday 1

Friday 9 June

Group A

Galicia vs Republic of Ireland Amateur (19:00, Cambados)

Zenica-Doboj vs Bavaria (19:00, Ribadumia)



Group B

Lisboa vs Dolnśląski (17:00, Portonovo)

Zlín vs Belgrade (17:00, Vilagarcía)

Matchday 2

Sunday 11 June

Group A

Bavaria vs Republic of Ireland Amateur (17:00, Cambados)

Galicia vs Zenica-Doboj (19:00, Portonovo)



Group B

Belgrade vs Dolnśląski (17:00, Vilagarcía)

Lisboa vs Zlín (19:00, Ribadumia)

Matchday 3

Wednesday 14 June

Group A

Republic of Ireland Amateur vs Zenica-Doboj (19:00, Ribadumia)

Bavaria vs Galicia (19:00, Vilagarcía)



Group B

Belgrade vs Lisboa (19:00, Portonovo)

Dolnśląski vs Zlín (19:00, Cambados)

Final

Saturday 17 June

Winners Group A vs Winners Group B (19:00, Vilagarcía)

Venues

Burgáns Stadium, Cambados

Baltar Stadium, Portonovo

A Senra Stadium, Ribadumia

A Lomba Stadium, Vilagarcía