2023 UEFA Regions' Cup final tournament: All the fixtures

The 2023 UEFA Regions' Cup in Galicia, Spain runs from Friday.

The group games in Europe's premier amateur competition are on 9, 11 and 14 June, with the group winners advancing to the final three days later at A Lomba Stadium, Vilagarcía.

Regions' Cup final tournament groups Group A: Galicia (ESP, hosts), Bavaria (GER), Zenica-Doboj (BIH), Republic of Ireland Amateur (IRL) Group B: Lisboa (POR), Belgrade (SRB), Zlín (CZE), Dolnośląski Region (POL, holders)

All kick-off times CET.

Group stage

Friday 9 June

Group A

Galicia vs Republic of Ireland Amateur (19:00, Cambados)

Zenica-Doboj vs Bavaria (19:00, Ribadumia)



Group B

Lisboa vs Dolnośląski (17:00, Portonovo)

Zlín vs Belgrade (17:00, Vilagarcía)

Sunday 11 June

Group A

Bavaria vs Republic of Ireland Amateur (17:00, Cambados)

Galicia vs Zenica-Doboj (19:00, Portonovo)



Group B

Belgrade vs Dolnośląski (17:00, Vilagarcía)

Lisboa vs Zlín (19:00, Ribadumia)

Wednesday 14 June

Group A

Republic of Ireland Amateur vs Zenica-Doboj (19:00, Ribadumia)

Bavaria vs Galicia (19:00, Vilagarcía)



Group B

Belgrade vs Lisboa (19:00, Portonovo)

Dolnośląski vs Zlín (19:00, Cambados)

Saturday 17 June

Winners Group A vs Winners Group B (19:00, Vilagarcía)

Venues

Burgáns Stadium, Cambados

Baltar Stadium, Portonovo

A Senra Stadium, Ribadumia

A Lomba Stadium, Vilagarcía