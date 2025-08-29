UEFA Conference League Live football scores & stats
2025/26 Conference League: Meet the league phase teams

Friday, August 29, 2025

All you need to know about the 36 sides involved in the league phase of the 2025/26 Conference League.

The league phase of the 2025/26 UEFA Conference League gets under way on 2 October 2025. Here's a closer look at the 36 teams involved.

UEFA coefficient rankings accurate at time of league phase draw.

The 36 teams

Armenia: Noah
Austria: SK Rapid
Bosnia and Herzegovina: Zrinjski
Croatia: Rijeka
Cyprus: AEK Larnaca, Omonoia
Czechia: Sigma Olomouc, Sparta Praha
England: Crystal Palace
Finland: KuPS Kuopio
France: Strasbourg
Germany: Mainz
Gibraltar: Lincoln Red Imps
Greece: AEK Athens
Iceland: Breiðablik
Italy: Fiorentina
Kosovo: Drita
Malta: Hamrun Spartans
Netherlands: AZ Alkmaar
North Macedonia: Shkëndija
Poland: Jagiellonia Białystok, Lech Poznań, Legia Warszawa, Raków
Republic of Ireland: Shamrock Rovers, Shelbourne
Romania: Universitatea Craiova
Scotland: Aberdeen
Slovakia: Slovan Bratislava
Slovenia: Celje
Spain: Rayo Vallecano
Sweden: Häcken
Switzerland: Lausanne-Sport
Türkiye: Samsunspor
Ukraine: Dynamo Kyiv, Shakhtar Donetsk

﻿Aberdeen (SCO)

UEFA coefficient ranking: 195
How they qualified: Europa League qualifying play-offs
Last season: N/A
Best Conference League performance: Group stage (2023/24)

AEK Athens (GRE)

UEFA coefficient ranking: 184
How they qualified: Qualifying play-offs
Last season: N/A
Best Conference League performance: Third qualifying round (2024/25)

AEK Larnaca (CYP)

UEFA coefficient ranking: 193
How they qualified: Europa League qualifying play-offs
Last season: Second qualifying round (L0-5agg vs Paks)
Best Conference League performance: Round of 16 (2022/23)

AZ Alkmaar (NED)

UEFA coefficient ranking: 39
How they qualified: Qualifying play-offs
Last season: Europa League round of 16 (L2-3agg vs Tottenham)
Best Conference League performance: Semi-finals (2022/23)

Breidablik (ISL)

UEFA coefficient ranking: 179
How they qualified: Qualifying play-offs
Last season: Second qualifying round (L1-3agg vs Drita)
Best Conference League performance: Group stage (2023/24)

Celje (SLO)

UEFA coefficient ranking: 133
How they qualified: Qualifying play-offs
Last season: Quarter-finals (L3-4agg vs Fiorentina)
Best Conference League performance: Quarter-finals (2024/25)

Crystal Palace (ENG)

UEFA coefficient ranking: 88
How they qualified: Qualifying play-offs
Last season: N/A
Best Conference League performance: Debut

Drita (KOS)

UEFA coefficient ranking: 217
How they qualified: Qualifying play-offs
Last season: Qualifying play-offs (L0-3agg vs Legia Warszawa)
Best Conference League performance: Qualifying play-offs (2024/25)

Dynamo Kyiv (UKR)

UEFA coefficient ranking: 121
How they qualified: Europa League qualifying play-offs
Last season: Europa League league phase (34/36)
Best Conference League performance: Qualifying play-offs (2023/24)

Fiorentina (ITA)

UEFA coefficient ranking: 24
How they qualified: Qualifying play-offs
Last season: Semi-finals (L3-4agg vs Real Betis)
Best Conference League performance: Final (2022/23, 2023/24)

Häcken (SWE)

UEFA coefficient ranking: 216
How they qualified: Qualifying play-offs
Last season: Qualifying play-offs (L3-5agg vs Heidenheim)
Best Conference League performance: Qualifying play-offs (2024/25)

Hamrun Spartans (MLT)

UEFA coefficient ranking: 239
How they qualified: Qualifying play-offs
Last season: Second qualifying round (L0-2agg vs Ballkani)
Best Conference League performance: Qualifying play-offs (2022/23)

Jagiellonia Białystok (POL)

UEFA coefficient ranking: 115
How they qualified: Qualifying play-offs
Last season: Quarter-finals (L1-3agg vs Real Betis)
Best Conference League performance: Quarter-finals (2024/25)

KuPS Kuopio (FIN)

UEFA coefficient ranking: 194
How they qualified: Europa League qualifying play-offs
Last season: Second qualifying round (L0-2agg vs Tromsø)
Best Conference League performance: Qualifying play-offs (2021/22)

Lausanne-Sport (SUI)

UEFA coefficient ranking: 231
How they qualified: Qualifying play-offs
Last season: N/A
Best Conference League performance: Debut

Lech Poznań (POL) 

UEFA coefficient ranking: 99
How they qualified: Europa League qualifying play-offs
Last season: N/A
Best Conference League performance: Quarter-finals (2022/23)

Legia Warszawa (POL)

UEFA coefficient ranking: 68
How they qualified: Qualifying play-offs
Last season: Quarter-finals (L2-4agg vs Chelsea)
Best Conference League performance: Quarter-finals (2024/25)

Lincoln Red Imps (GIB) 

UEFA coefficient ranking: 168
How they qualified: Europa League qualifying play-offs
Last season: Qualifying play-offs (L3-4agg vs Larne)
Best Conference League performance: Group stage (2021/22)

Mainz (GER)

UEFA coefficient ranking: 110
How they qualified: Qualifying play-offs
Last season: N/A
Best Conference League performance: Debut

Noah (ARM)

UEFA coefficient ranking: 322
How they qualified: Qualifying play-offs
Last season: League phase (31/36)
Best Conference League performance: League phase (2024/25)

Omonoia (CYP)

UEFA coefficient ranking: 112
How they qualified: Qualifying play-offs
Last season: Knockout phase play-offs (L2-3agg vs Pafos)
Best Conference League performance: Knockout phase play-offs (2024/25)

Raków (POL)

UEFA coefficient ranking: 181
How they qualified: Qualifying play-offs
Last season: N/A
Best Conference League performance: Qualifying play-offs (2021/22, 2022/23)

Rayo Vallecano (ESP)

UEFA coefficient ranking: 103
How they qualified: Qualifying play-offs
Last season: N/A
Best Conference League performance: Debut

Rijeka (CRO) 

UEFA coefficient ranking: 163
How they qualified: Europa League qualifying play-offs
Last season: Qualifying play-offs (L1-6agg vs Olimpija Ljubljana)
Best Conference League performance: Qualifying play-offs (2021/22, 2023/24, 2024/25)

Samsunspor (TUR) 

UEFA coefficient ranking: 166
How they qualified: Europa League qualifying play-offs
Last season: N/A
Best Conference League performance: Debut

Shamrock Rovers (IRL)

UEFA coefficient ranking: 97
How they qualified: Qualifying play-offs
Last season: Knockout phase play-offs (D1-1agg, L5-4pens vs Molde)
Best Conference League performance: Knockout phase play-offs (2024/25)

Shakhtar Donetsk (UKR)

UEFA coefficient ranking: 53
How they qualified: Qualifying play-offs
Last season: Champions League league phase (27/36)
Best Conference League performance: Debut

Shelbourne (IRL)

UEFA coefficient ranking: 347
How they qualified: Qualifying play-offs
Last season: Second qualifying round (L3-0agg vs Zürich)
Best Conference League performance: Second qualifying round (2024/25)

Shkëndija (MKD) 

UEFA coefficient ranking: 261
How they qualified: Europa League qualifying play-offs
Last season: First qualifying round (L1-4agg vs Noah)
Best Conference League performance: Third qualifying round (2022/23)

Sigma Olomouc (CZE) 

UEFA coefficient ranking: 175
How they qualified: Europa League qualifying play-offs
Last season: N/A
Best Conference League performance: Debut

SK Rapid (AUT)

UEFA coefficient ranking: 70
How they qualified: Qualifying play-offs
Last season: Quarter-finals (L2-4agg vs Djurgården)
Best Conference League performance: Quarter-finals (2024/25)

Slovan Bratislava (SVK) 

UEFA coefficient ranking: 64
How they qualified: Europa League qualifying play-offs
Last season: Champions League league phase (35/36)
Best Conference League performance: Round of 16 (2022/23)

Sparta Praha (CZE)

UEFA coefficient ranking: 72
How they qualified: Qualifying play-offs
Last season: Champions League league phase (31/36)
Best Conference League performance: Knockout phase play-offs (2021/22)

Strasbourg (FRA)

UEFA coefficient ranking: 119
How they qualified: Qualifying play-offs
Last season: N/A
Best Conference League performance: Debut

Universitatea Craiova (ROU)

UEFA coefficient ranking: 260
How they qualified: Qualifying play-offs
Last season: Second qualifying round (L3-4agg vs Maribor)
Best Conference League performance: Qualifying play-offs (2022/23)

Zrinjski (BIH)

UEFA coefficient ranking: 178
How they qualified: Europa League qualifying play-offs
Last season: Qualifying play-offs (L0-7agg vs Vitória SC)
Best Conference League performance: Group stage (2023/24)

