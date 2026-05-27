2025/26 Conference League: All the results
Wednesday, May 27, 2026
All the 2025/26 UEFA Conference League results.
The 2025/26 UEFA Conference League proper kicked off on 2 October 2025 and culminated with the final on 27 May 2026 in Leipzig, where Crystal Palace beat Rayo Vallecano to lift the trophy.
Final
27 May
Crystal Palace 1-0 Rayo Vallecano (Leipzig)
Semi-finals
Second legs (7 May)
Crystal Palace 2-1 Shakhtar Donetsk (agg: 5-2)
Strasbourg 0-1 Rayo Vallecano (agg: 0-2)
First legs (30 April)
Shakhtar Donetsk 1-3 Crystal Palace
Rayo Vallecano 1-0 Strasbourg
Quarter-finals
Second legs (16 April)
AZ Alkmaar 2-2 Shakhtar (agg: 2-5)
Fiorentina 2-1 Crystal Palace (agg: 2-4)
AEK Athens 3-1 Rayo Vallecano (agg: 3-4)
Strasbourg 4-0 Mainz (agg: 4-2)
First legs (9 April)
Rayo Vallecano 3-0 AEK Athens
Mainz 2-0 Strasbourg
Crystal Palace 3-0 Fiorentina
Shakhtar 3-0 AZ Alkmaar
Round of 16
Second legs (19 March)
AEK Athens 0-2 Celje (agg: 4-2)
AEK Larnaca 1-2aet Crystal Palace (agg: 1-2)
Mainz 2-0 Sigma Olomouc (agg: 2-0)
Raków 1-2 Fiorentina (agg: 2-4)
Rayo Vallecano 0-1 Samsunspor (agg: 3-2)
Shakhtar Donetsk 1-2 Lech Poznań (agg: 4-3)
Sparta Praha 0-4 AZ Alkmaar (agg: 1-6)
Strasbourg 1-1 Rijeka (agg: 3-2)
First legs (12 March)
AZ Alkmaar 2-1 Sparta Praha
Lech Poznań 1-3 Shakhtar Donetsk
Rijeka 1-2 Strasbourg
Samsunspor 1-3 Rayo Vallecano
Celje 0-4 AEK Athens
Crystal Palace 0-0 AEK Larnaca
Fiorentina 2-1 Raków
Sigma Olomouc 0-0 Mainz
Knockout phase play-offs
Second legs (26 February)
Fiorentina 2-4 Jagiellonia (aet, agg: 5-4)
Rijeka 3-1 Omonoia (agg: 4-1)
Celje 3-2 Drita (agg: 6-4)
Samsunspor 4-0 Shkëndija (agg: 5-0)
AZ Alkmaar 4-0 Noah (agg: 4-1)
Crystal Palace 2-0 Zrinjski (agg: 3-1)
Lausanne-Sport 1-2 Sigma Olomouc (agg: 2-3)
Lech Poznań 1-0 KuPS Kuopio (agg: 3-0)
First legs (19 February)
Noah 1-0 AZ Alkmaar
Zrinjski 1-1 Crystal Palace
KuPS Kuopio 0-2 Lech Poznań
Sigma Olomouc 1-1 Lausanne-Sport
Drita 2-3 Celje
Jagiellonia 0-3 Fiorentina
Shkëndija 0-1 Samsunspor
Omonoia 0-1 Rijeka
League phase
Matchday 6 (18 December)
Mainz 2-0 Samsunspor
Sparta Praha 3-0 Aberdeen
AEK Athens 3-2 Universitatea Craiova
AEK Larnaca 1-0 Shkëndija
AZ Alkmaar 0-0 Jagiellonia Białystok
Crystal Palace 2-2 KuPS Kuopio
Shakhtar Donetsk 0-0 Rijeka
Dynamo Kyiv 2-0 Noah
Lausanne-Sport 1-0 Fiorentina
Zrinjski 1-1 SK Rapid
Legia Warszawa 4-1 Lincoln Red Imps
Celje 0-0 Shelbourne
Omonoia 0-1 Raków
Strasbourg 3-1 Breidablik
Rayo Vallecano 3-0 Drita
Shamrock Rovers 3-1 Hamrun Spartans
Sigma Olomouc 1-2 Lech Poznań
Slovan Bratislava 1-0 Häcken
Matchday 5 (11 December)
Fiorentina 2-1 Dynamo Kyiv
Häcken 1-1 AEK Larnaca
Breidablik 3-1 Shamrock Rovers
Drita 0-3 AZ Alkmaar
Noah 2-1 Legia Warszawa
Jagiellonia Białystok 1-2 Rayo Vallecano
Shkëndija 2-0 Slovan Bratislava
Samsunspor 1-2 AEK Athens
Universitatea Craiova 1-2 Sparta Praha
Aberdeen 0-1 Strasbourg
Hamrun Spartans 0-2 Shakhtar Donetsk
Rijeka 3-0 Celje
Lech Poznań 1-1 Mainz
KuPS Kuopio 0-0 Lausanne-Sport
Lincoln Red Imps 2-1 Sigma Olomouc
Raków 1-0 Zrinjski
Shelbourne 0-3 Crystal Palace
SK Rapid 0-1 Omonoia
Matchday 4 (27 November)
AZ Alkmaar 2-0 Shelbourne
Hamrun Spartans 3-1 Lincoln Red Imps
Zrinjski 2-1 Häcken
Lech Poznań 2-0 Lausanne-Sport
Omonoia 2-0 Dynamo Kyiv
Raków 4-1 SK Rapid
Sigma Olomouc 2-1 Celje
Universitatea Craiova 1-0 Mainz
Slovan Bratislava 2-1 Rayo Vallecano
Aberdeen 1-1 Noah
Fiorentina 0-1 AEK Athens
Breidablik 2-2 Samsunspor
Drita 1-0 Shkëndija
Rijeka 0-0 AEK Larnaca
Jagiellonia Białystok 1-0 KuPS Kuopio
Legia Warszawa 0-1 Sparta Praha
Strasbourg 2-1 Crystal Palace
Shamrock Rovers 1-2 Shakhtar Donetsk
Matchday 3 (6 November)
Mainz 2-1 Fiorentina
Sparta Praha 0-0 Raków
AEK Athens 1-1 Shamrock Rovers
AEK Larnaca 0-0 Aberdeen
Shakhtar Donetsk 2-0 Breidablik
Noah 1-2 Sigma Olomouc
KuPS Kuopio 3-1 Slovan Bratislava
Celje 2-1 Legia Warszawa
Samsunspor 3-0 Hamrun Spartans
Häcken 1-2 Strasbourg
Crystal Palace 3-1 AZ Alkmaar
Lausanne-Sport 1-1 Omonoia
Dynamo Kyiv 6-0 Zrinjski
Shkëndija 1-1 Jagiellonia Białystok
Lincoln Red Imps 1-1 Rijeka
Rayo Vallecano 3-2 Lech Poznań
Shelbourne 0-1 Drita
SK Rapid 0-1 Universitatea Craiova
Matchday 2 (23 October)
AEK Athens 6-0 Aberdeen
Häcken 2-2 Rayo Vallecano
Breidablik 0-0 KuPS Kuopio
Shakhtar Donetsk 1-2 Legia Warszawa
Drita 1-1 Omonoia
Rijeka 1-0 Sparta Praha
Shkëndija 1-0 Shelbourne
Strasbourg 1-1 Jagiellonia Białystok
SK Rapid 0-3 Fiorentina
Mainz 1-0 Zrinjski
AZ Alkmaar 1-0 Slovan Bratislava
Crystal Palace 0-1 AEK Larnaca
Hamrun Spartans 0-1 Lausanne-Sport
Lincoln Red Imps 2-1 Lech Poznań
Samsunspor 3-0 Dynamo Kyiv
Shamrock Rovers 0-2 Celje
Sigma Olomouc 1-1 Raków
Universitatea Craiova 1-1 Noah
Matchday 1 (2 October)
Dynamo Kyiv 0-2 Crystal Palace
Lausanne-Sport 3-0 Breidablik
Noah 1-0 Rijeka
Zrinjski 5-0 Lincoln Red Imps
Jagiellonia Białystok 1-0 Hamrun Spartans
Lech Poznań 4-1 SK Rapid
KuPS Kuopio 1-1 Drita
Omonoia 0-1 Mainz
Rayo Vallecano 2-0 Shkëndija
Aberdeen 2-3 Shakhtar Donetsk
Sparta Praha 4-1 Shamrock Rovers
Fiorentina 2-0 Sigma Olomouc
AEK Larnaca 4-0 AZ Alkmaar
Legia Warszawa 0-1 Samsunspor
Celje 3-1 AEK Athens
Raków 2-0 Universitatea Craiova
Shelbourne 0-0 Häcken
Slovan Bratislava 1-2 Strasbourg