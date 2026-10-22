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2026/27 Conference League: All the league phase fixtures and results

Thursday, October 22, 2026

The league phase of the 2026/27 UEFA Conference League is under way; follow all the results and see the games still to come.

2026/27 Conference League: All the league phase fixtures and results

The league phase of the 2026/27 UEFA Conference League kicked off on Thursday 15 October 2026 and runs until Thursday 17 December 2026.

League phase fixtures by date

Kick-offs are 21:00 unless stated; all times CET.

Matchday 1

Thursday 15 October 2026 
Lugano 3-2 Crvena Zvezda
Hajduk Split 2-1 Ajax
Gent 1-0 Aarhus
Egnatia 1-1 Midtjylland
KuPS Kuopio 2-4 Trabzonspor
Mjällby 2-0 Inter Escaldes
Panathinaikos 2-1 Borac
CSKA Sofia 1-2 Monaco
Riga 1-1 Kairat Almaty
Universitatea Craiova 1-1 Getafe
Atalanta 3-1 Pafos 
Brighton 4-0 Kauno Žalgiris 
Copenhagen 3-0 Braga 
Twente 1-0 Thun 
Hearts 1-1 Nordsjælland 
Sint-Truidense 2-0 Iberia Tbilisi 
Freiburg 3-2 Jablonec 
Brann 2-1 Lincoln Red Imps 

Matchday 2

Thursday 22 October 2026 
Kairat Almaty 1-5 Panathinaikos 
Iberia Tbilisi 1-1 Mjällby
Nordsjælland 2-2 CSKA Sofia
Crvena Zvezda 2-2 Copenhagen
Jablonec 0-0 Brighton 
Kauno Žalgiris 1-4 Brann 
Getafe 2-5 Lugano
Inter Escaldes 1-3 Universitatea Craiova
Pafos 1-1 Riga 
Trabzonspor 2-0 Hearts 
Ajax 2-0 Atalanta 
Aarhus 1-1 Egnatia 
Monaco 3-0 Freiburg 
Midtjylland 0-1 Sint-Truidense 
Thun 0-1 Hajduk Split 
Borac 2-0 KuPS Kuopio 
Lincoln Red Imps 1-4 Twente 
Braga 2-0 Gent 

Matchday 3

Thursday 5 November 2026 
Aarhus vs Braga (18:45)
Atalanta vs Kairat Almaty (18:45)
Midtjylland vs Ajax (18:45)
Thun vs Hearts (18:45)
Crvena Zvezda vs Inter Escaldes (18:45)
KuPS Kuopio vs Gent (18:45)
Lincoln Red Imps vs Hajduk Split (18:45)
Mjällby vs Borac (18:45)
Trabzonspor vs Freiburg (18:45)
Monaco vs Nordsjælland 
Copenhagen vs Iberia Tbilisi 
Lugano vs Kauno Žalgiris 
Twente vs Pafos 
Getafe vs Brighton 
Sint-Truidense vs Brann 
Panathinaikos vs CSKA Sofia 
Riga vs Jablonec 
Universitatea Craiova vs Egnatia 

League phase fixtures by team

Matchday 4

Thursday 26 November 2026 
Kairat Almaty vs Mjällby (16:30)
Ajax vs Thun (18:45)
Brighton vs Universitatea Craiova (18:45)
Iberia Tbilisi vs Getafe (18:45)
Jablonec vs Lugano (18:45)
Kauno Žalgiris vs Riga (18:45)
Hearts vs Monaco (18:45)
Egnatia vs Lincoln Red Imps (18:45)
Pafos vs Midtjylland (18:45)
Brann vs Aarhus (18:45)
Nordsjælland vs Panathinaikos 
Borac vs Atalanta 
Hajduk Split vs Sint-Truidense 
Inter Escaldes vs Copenhagen 
Gent vs Crvena Zvezda 
CSKA Sofia vs Trabzonspor 
Braga vs KuPS Kuopio 
Freiburg vs Twente 

Matchday 5

Thursday 10 December 2026 
Kairat Almaty vs Universitatea Craiova (16:30)
Copenhagen vs Lugano (18:45)
Iberia Tbilisi vs Crvena Zvezda (18:45)
Getafe vs Inter Escaldes (18:45)
KuPS Kuopio vs CSKA Sofia (18:45)
Lincoln Red Imps vs Midtjylland (18:45)
Riga vs Atalanta (18:45)
Freiburg vs Panathinaikos (18:45)
Brann vs Braga (18:45)
Trabzonspor vs Jablonec (18:45)
Aarhus vs Twente 
Brighton vs Monaco 
Thun vs Gent 
Hearts vs Borac 
Hajduk Split vs Nordsjælland 
Sint-Truidense vs Ajax 
Egnatia vs Kauno Žalgiris 
Mjällby vs Pafos 

Matchday 6

Thursday 17 December 2026 
Ajax vs Getafe 
Monaco vs Lincoln Red Imps
Atalanta vs Mjällby 
Lugano vs Sint-Truidense 
Midtjylland vs Hajduk Split 
Nordsjælland vs KuPS Kuopio 
Twente vs Kairat Almaty 
Borac vs Riga 
Crvena Zvezda vs Trabzonspor 
Jablonec vs Iberia Tbilisi 
Kauno Žalgiris vs Freiburg 
Inter Escaldes vs Aarhus 
Gent vs Brann 
Pafos vs Hearts 
Panathinaikos vs Brighton 
CSKA Sofia vs Thun 
Braga vs Egnatia 
Universitatea Craiova vs Copenhagen

2025/26 Conference League season review
© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Last updated: Thursday, October 22, 2026

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