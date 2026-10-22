2026/27 Conference League: All the league phase fixtures and results
Thursday, October 22, 2026
Article summary
The league phase of the 2026/27 UEFA Conference League is under way; follow all the results and see the games still to come.
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Article body
The league phase of the 2026/27 UEFA Conference League kicked off on Thursday 15 October 2026 and runs until Thursday 17 December 2026.
Kick-offs are 21:00 unless stated; all times CET.
Matchday 1
Thursday 15 October 2026
Lugano 3-2 Crvena Zvezda
Hajduk Split 2-1 Ajax
Gent 1-0 Aarhus
Egnatia 1-1 Midtjylland
KuPS Kuopio 2-4 Trabzonspor
Mjällby 2-0 Inter Escaldes
Panathinaikos 2-1 Borac
CSKA Sofia 1-2 Monaco
Riga 1-1 Kairat Almaty
Universitatea Craiova 1-1 Getafe
Atalanta 3-1 Pafos
Brighton 4-0 Kauno Žalgiris
Copenhagen 3-0 Braga
Twente 1-0 Thun
Hearts 1-1 Nordsjælland
Sint-Truidense 2-0 Iberia Tbilisi
Freiburg 3-2 Jablonec
Brann 2-1 Lincoln Red Imps
Matchday 2
Thursday 22 October 2026
Kairat Almaty 1-5 Panathinaikos
Iberia Tbilisi 1-1 Mjällby
Nordsjælland 2-2 CSKA Sofia
Crvena Zvezda 2-2 Copenhagen
Jablonec 0-0 Brighton
Kauno Žalgiris 1-4 Brann
Getafe 2-5 Lugano
Inter Escaldes 1-3 Universitatea Craiova
Pafos 1-1 Riga
Trabzonspor 2-0 Hearts
Ajax 2-0 Atalanta
Aarhus 1-1 Egnatia
Monaco 3-0 Freiburg
Midtjylland 0-1 Sint-Truidense
Thun 0-1 Hajduk Split
Borac 2-0 KuPS Kuopio
Lincoln Red Imps 1-4 Twente
Braga 2-0 Gent
Matchday 3
Thursday 5 November 2026
Aarhus vs Braga (18:45)
Atalanta vs Kairat Almaty (18:45)
Midtjylland vs Ajax (18:45)
Thun vs Hearts (18:45)
Crvena Zvezda vs Inter Escaldes (18:45)
KuPS Kuopio vs Gent (18:45)
Lincoln Red Imps vs Hajduk Split (18:45)
Mjällby vs Borac (18:45)
Trabzonspor vs Freiburg (18:45)
Monaco vs Nordsjælland
Copenhagen vs Iberia Tbilisi
Lugano vs Kauno Žalgiris
Twente vs Pafos
Getafe vs Brighton
Sint-Truidense vs Brann
Panathinaikos vs CSKA Sofia
Riga vs Jablonec
Universitatea Craiova vs Egnatia
Matchday 4
Thursday 26 November 2026
Kairat Almaty vs Mjällby (16:30)
Ajax vs Thun (18:45)
Brighton vs Universitatea Craiova (18:45)
Iberia Tbilisi vs Getafe (18:45)
Jablonec vs Lugano (18:45)
Kauno Žalgiris vs Riga (18:45)
Hearts vs Monaco (18:45)
Egnatia vs Lincoln Red Imps (18:45)
Pafos vs Midtjylland (18:45)
Brann vs Aarhus (18:45)
Nordsjælland vs Panathinaikos
Borac vs Atalanta
Hajduk Split vs Sint-Truidense
Inter Escaldes vs Copenhagen
Gent vs Crvena Zvezda
CSKA Sofia vs Trabzonspor
Braga vs KuPS Kuopio
Freiburg vs Twente
Matchday 5
Thursday 10 December 2026
Kairat Almaty vs Universitatea Craiova (16:30)
Copenhagen vs Lugano (18:45)
Iberia Tbilisi vs Crvena Zvezda (18:45)
Getafe vs Inter Escaldes (18:45)
KuPS Kuopio vs CSKA Sofia (18:45)
Lincoln Red Imps vs Midtjylland (18:45)
Riga vs Atalanta (18:45)
Freiburg vs Panathinaikos (18:45)
Brann vs Braga (18:45)
Trabzonspor vs Jablonec (18:45)
Aarhus vs Twente
Brighton vs Monaco
Thun vs Gent
Hearts vs Borac
Hajduk Split vs Nordsjælland
Sint-Truidense vs Ajax
Egnatia vs Kauno Žalgiris
Mjällby vs Pafos
Matchday 6
Thursday 17 December 2026
Ajax vs Getafe
Monaco vs Lincoln Red Imps
Atalanta vs Mjällby
Lugano vs Sint-Truidense
Midtjylland vs Hajduk Split
Nordsjælland vs KuPS Kuopio
Twente vs Kairat Almaty
Borac vs Riga
Crvena Zvezda vs Trabzonspor
Jablonec vs Iberia Tbilisi
Kauno Žalgiris vs Freiburg
Inter Escaldes vs Aarhus
Gent vs Brann
Pafos vs Hearts
Panathinaikos vs Brighton
CSKA Sofia vs Thun
Braga vs Egnatia
Universitatea Craiova vs Copenhagen